Робот-гуманоид может проявлять эмоции. А сможет ли он любить?

С каждым днем ученые все больше и больше воплощают в жизнь самые невероятные факты из мира фантастики. Роботы-гуманоиды научились выполнять многие операционные функции, теперь они начинают проявлять эмоции. А что, если эти эмоции и искусственный интеллект вызовут в их системе стремление к независимости?
Британская компания Engineered Arts создала гуманоидного робота, способного максимально реалистично отображать человеческую мимику. На сайте появилось видео-подтверждение достижений робота.
Гуманоид Amecа - это платформа для тестирования робототехнических технологий. Он двигает руками, и мгновенно демонстрирует выражения лица.
В частности, он удивляется плавности собственных движений рук и пальцев, но он все еще не может ходить. Нижняя половина гуманоида практически не функционирует. Однако эту проблему инженеры обещают решить в ближайшее время.
Напомним, ранее инженеры создали робота-попугая для захвата предметов.
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