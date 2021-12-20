Робот-гуманоид может проявлять эмоции. А сможет ли он любить?

08:28 04 Декабрь Киев, Украина

С каждым днем ученые все больше и больше воплощают в жизнь самые невероятные факты из мира фантастики. Роботы-гуманоиды научились выполнять многие операционные функции, теперь они начинают проявлять эмоции. А что, если эти эмоции и искусственный интеллект вызовут в их системе стремление к независимости?

Британская компания Engineered Arts создала гуманоидного робота, способного максимально реалистично отображать человеческую мимику. На сайте появилось видео-подтверждение достижений робота.

Гуманоид Amecа - это платформа для тестирования робототехнических технологий. Он двигает руками, и мгновенно демонстрирует выражения лица.

В частности, он удивляется плавности собственных движений рук и пальцев, но он все еще не может ходить. Нижняя половина гуманоида практически не функционирует. Однако эту проблему инженеры обещают решить в ближайшее время.

Напомним, ранее инженеры создали робота-попугая для захвата предметов.

Собаки-роботы станцевали под The Rolling Stones