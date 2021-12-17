Робот без рук научился открывать и закрывать дверь

10:08 15 Ноябрь Киев, Украина

Американские инженеры предложили новый подход глубинного обучения с подкреплением для роботов, имеющих датчики силы и зрения, который поможет им преодолевать двери. Колесный робот справился с самостоятельно закрывающейся дверью, отыскав у них ручку и придерживая ее «спиной», чтобы свободно проехать. Дверь была ему незнакома, так же как и траектория, объясняют разработчики в IEEE Access, а метод оказался устойчивым к смещению камеры и шуму у данных датчиков.



Какие у роботов проблемы с дверью?



Поскольку работы в большинстве своем овладели экстероцептивными датчиками — камеры и лидеры помогают им ориентироваться в пространстве «собственными глазами» — их уже можно было бы использовать для большинства задач. Например, для уборки, доставки или сопровождения. Работы являются главными кандидатами на тех, кто поможет людям меньше контактировать с часто опасной средой и переберут большинство монотонной работы.



Однако широко распространить роботов не только производствами, но и офисами, больницами или школами мешают, как ни странно, двери. Работы легко учатся прокладывать себе маршруты и обходить препятствия, но научиться справляться с дверями разного размера, разного принципа работы и даже с разными сторонами открывания, им все еще сложно. Поэтому чтобы выпустить роботов из исследовательских лабораторий, нужно либо стандартизировать все двери, либо научить роботов справляться с ними не хуже людей. Именно этим и занялись инженеры Калифорнийского университета, и попытались найти алгоритм, который откроет колесную работу без рук двери.





Почему новый робот без рук?



Автономное открывание дверей представляет собой сложную задачу, которая требует от работы умения найти дверную ручку и воспользоваться ею. Больше всего трудностей приносят двери с закрывающими их механизмами, ведь тогда работам нужно прикладывать гораздо больше усилий — держать ее все время, которое нужно, чтобы пройти сквозь нее. Эта работа, конечно, не единственная, где роботов приучали к самостоятельному открыванию двери.



Открывание дверей включает четыре подзадачи: обнаружение дверной ручки, приближение к двери, взаимодействие с ручкой и собственное открывание двери. И дело в том, что большинство исследований используют для этого манипуляторы — дорогие конструкции с по крайней мере шестью степенями свободы, требующими дополнительных моделирований. Необходимость в дополнительном манипуляторе удаляет роботов от открывания себе дверей в большинстве сред.



Но в своей работе исследователи представили метод, объединяющий для работы данные от камер и датчиков силы и с помощью глубинного обучения с подкреплением, помогает ему выполнить самый сложный этап задачи — открывание дверей с механизмом закрывания и прохождения через них. Для этого работу необходимы только колеса и несложный механизм, с которым он сможет манипулировать дверной ручкой, тянуть дверь и придерживать ее.



Как он справился?



По мнению ученых, комбинация камер и силовых датчиков способна обеспечить работу необходимую безопасность при меньших вычислительных мощностях. Они предложили способ объединения датчиков силы и зрения на базе глубинной нейросети, который может поменять дополнительные манипуляторы. Так робот находит дверь, открывает ее с помощью портативного механизма, начинает проезжать и поддерживает дверь уже своей «спиной», что помогает преодолеть препятствие.



Результаты тестирования показывают, что вероятность успеха росла именно с объединением камер и датчиков силы — до 92 процентов, в то время как две камеры преуспевали всего в 55 процентах попыток. Исследователи связывают это с более высокой стойкостью к зашумленным данным, ведь силовые датчики способны компенсировать даже смещение камеры. Кроме того, алгоритм, по словам исследователей, пригоден ко всем дверям, а не только тем, что попадались в моделировании, ведь не нуждается в заранее спланированной траектории. Следующим шагом исследования станет испытание подхода к реальной работе.