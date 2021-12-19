РНК-вакцина против ВИЧ прошла успешное испытание на мышах и макаках

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Американские ученые разработали вакцину мРНК против вируса иммунодефицита человека. Первые испытания они провели на небольшом количестве животных, из которых следует, что вакцина может снижать риск инфицироваться вирусом на 79 процентов. Последующие исследования позволят лучше оценить потенциал применения мРНК вакцины против ВИЧ у людей. Своим открытием ученые поделились в журнале Nature Medicine .

Почему против ВИЧ-инфекции так долго нет вакцины?



Уже второй год подряд внимание приковано к пандемии SARs-CoV-2, но это не единственное вирусное заболевание, стремительно распространяющееся среди человечества. Пандемия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и СПИДа бушует уже более тридцати лет, но в отличие от ковида против этих болезней нет эффективных вакцин. Одной из основных причин этого очень высока частота мутаций вируса иммунодефицита, а поскольку он всегда меняется (даже в организме одного инфицированного есть многочисленные его вариации), то трудно выделить такую постоянную его составляющую, на которую можно эффективно нацеливать вакцины. Среди других приспособлений ВИЧ – оболочка, мощный гликановый щит, защищающий вирус от распознавания и нейтрализации антителами. Даже антитела, которые естественно возникают у людей после инфицирования вирусом иммунодефицита демонстрируют очень слабое нейтрализующее действие.



Несколько вакцин против ВИЧ проходили испытания, но большинство из них показали недостаточную эффективность даже в опытах на животных, а единственная испытуемая на людях показала действенность примерно на 30 процентов. Среди вакцин, которые сейчас исследуют, есть РНК-вакцины. Они используют мРНК с закодированной в них инструкцией по выработке вирусных фрагментов, на которых можно натренировать иммунную систему бороться с возбудителем. Такую вакцину создали и опробовали на животных и ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.



Какой была создана РНК-вакцина против ВИЧ?



В основе описанной вакцины заключены в защитную липидную оболочку молекулы мРНК, которые кодируют два основных вещества. Первая – это белок Env, гликопротеин защитной оболочки вируса иммунодефицита человека. Вторая – белок Gag, полипротеин, который расщепляется на несколько ключевых структурных белков вируса. Одновременная выработка вакцинированных клетками обоих этих белков приведет к образованию в организме вирусоподобных частиц, которые будут напоминать ВИЧ. Они не могут размножаться, но будут служить тренировочной мишенью для иммунной системы.



После опытов с культурами человеческих клеток ученые провели испытания мРНК-вакцины на животных — мышах и макаках. Поскольку макаки невосприимчивы к инфекции человеческим ВИЧ, в этих опытах использовали вакцину, приводившую к образованию клетками причудливых вирусоподобных частиц: ее мРНК для Gag кодировала белок вируса иммунодефицита обезьян, а мРНК Env — белок разных штаммов вируса иммунодефицита человека.



Как показала себя вакцина в опытах животных?



В опытах на мышах животных разделили на три группы: первая (8 животных) получила две дозы с интервалом в месяц вакцины, кодирующей вирусообразные частицы только из белка Env; вторая (8 животных) — вакцина, содержащая мРНК и в Env, и в Gag; а третье (4 животных), для сравнения, вместо вакцины получило физраствор. Через два месяца после иммунизации у всех восьми мышей из группы вакцины, кодировавшей частицы Env-Gag, были обнаружены нейтрализующие антитела, тогда как в группе частиц Env — только у пяти, а в группе физраствора, ожидаемо, их не нашли вообще.



Результаты на мышах побуждали ученых провести испытание env-gag мРНК-вакцины на макаках. Всего в течение 60 недель семеро испытуемых прошли от пяти до восьми вакцинаций, а еще столько же были контрольной группой, которая ничего не получила. После курса иммунизации у всех животных были обнаружены нейтрализующие антитела. Чтобы проверить, как хорошо они защищают от вируса, макак обеих групп инфицировали причудливым вирусом, имеющим черты как вируса иммунодефицита человека, так и вируса иммунодефицита обезьян. Для этого животным еженедельно ректально вводили раствор с вирусами, совершив всего 13 процедур.



У невакцинированных, контрольных животных в среднем уже после третьей недели исследование обследование показало инфицирование. У вакцинированных макак инфекцию обнаружили в среднем только после восьмой недели процедуры заражения, а у двух животных она совсем не развилась даже после 13 недели. Статистический анализ результатов показал, что иммунизация снизила риск животных инфицироваться вирусом иммунодефицита при контакте с ним на 79 процентов.

Ученые надеются на эффективность подобной мРНК-вакцины у людей, но одновременно указывают на некоторые ограничения их работы. Титр нейтрализующих антител в макаках не достигал того уровня, который, по предварительным исследованиям, обеспечивает надежную защиту от вируса. Хотя возможно, что наблюдаемая защита (которая тоже лишь частичная) обеспечивалась не только антителами, но и другими иммунными механизмами. Большое количество необходимых для формирования иммунитета введений вакцины тоже усложняет ее использование у людей. В конце концов, это лишь первое испытание препарата, проведенное на небольшом количестве подопытных, поэтому авторы отмечают необходимость дополнительных проверок их результатов.