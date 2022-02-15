Рентгеновский космический телескоп IXPE направил первое фото

21:01 15 Февраль Киев, Украина

NASA опубликовало первое научное изображение запущенного в декабре прошлого года рентгеновского телескопа IXPE, исследующего поляризованное рентгеновское излучение. На снимке изображен остаток сверхновой Кассиопеи А. Команда телескопа работает над созданием карты поляризации рентгеновского излучения Кассиопеи А, а фото было опубликовано на сайте NASA.



Что на фотографии?



Первой целью космического телескопа IXPE стал едва ли не самый изученный объект Млечного Пути — расположенный на расстоянии 11 000 световых лет остаток сверхновой Кассиопеи А. Именно на этом изображении NASA объединили его снимки, осуществленные новым телескопом (фиолетовым), а также с помощью Чандра (синим), которая также работает в рентгеновском диапазоне. Кассиопея А была также первым объектом исследования и «Чандры» еще в 1999 году.



Считается, что свет от вспышки этой сверхновой должен был достичь Земли около 340 лет назад и даже мог зафиксировать английский королевский астроном Джон Флемстид. Ударные волны взрыва охватили окружающий газ, нагрели его до высоких температур и ускорили частицы космического излучения, образовав светящееся облако в рентгеновском диапазоне.



Что это за телескоп?



В рамках программы финансирования космических миссий NASA SMEX (Small Explorer program) девятого декабря с комплекса Космического центра имени Кеннеди стартовала ракета-носитель SpaceX Falcon 9 с телескопом Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Он является результатом работы NASA совместно с Итальянским космическим агентством и еще 12 странами и включает работать с помощью трех рентгеновских телескопов, а также детекторов поляризации, исследующих космос в диапазоне энергий квантов 2-8 килоэлектронвольтов.



Это первая миссия NASA, предназначенная для измерения поляризации рентгеновского излучения от пульсаров, магнитар, систем с черными дырами, активных ядер галактик и сверхновых, чтобы разобраться в их свойствах. Она должна дополнять открытие «Чандры» информацией о непосредственном источнике рентгеновского излучения, окружении космических объектов и даже оценить релятивистские джеты сверхмассивных черных дыр.



И хотя астрономам известны практически все характеристики Кассиопеи А, IXPE поможет оценить поведение этого рентгеновского излучения в космическом пространстве, что поможет подобраться к механизму его возникновения. По словам агентства, обладая данными о поляризации излучения Кассиопеи А, IXPE позволит впервые увидеть, как степень поляризации изменяется в остатке сверхнового диаметром около десяти световых лет. В настоящее время исследователи работают с данными о создании первой карты поляризации рентгеновского излучения объекта.





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