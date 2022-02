Реки всех континентов катастрофически загрязнены медикаментами

Исследование загрязнения 258 рек в 104 странах мира показало, что по меньшей мере четыре вида медикаментов имеются в образцах воды со всех континентов планеты. При этом на четверти исследованных локаций концентрация по меньшей мере одного лекарственного препарата превышает безопасный уровень для водных организмов или предотвращение развития устойчивых к противомикробным препаратам микроорганизмов. При этом чаще всего наиболее загрязнены реки в странах низкого социоэкономического развития, отмечается в статье журнала Proceedings of the National Academy of Science.Человеческая деятельность может загрязнять природную среду многими способами. И одним из них, что привлекает все большее внимание ученых, является загрязнение природных сред активными фармацевтическими препаратами. Попадая и накапливаясь в окружающей среде, часто выбрасываясь к ним вместе с бытовыми отходами и сточными водами, они способны оказывать негативное влияние на местные экосистемы. Например, антидепрессанты могут делать раков смелее, а рыбок лишают индивидуальных черт. А такие наркотики, как метамфетамин, вызывают у рыб зависимость подобно человеку. Кажется, что проблема загрязнения окружающей среды наркотическими препаратами не заслуживает особого внимания, однако тенденция такова, что вблизи человека уровень этих веществ часто чрезмерно высок.Подобных научных статей, свидетельствующих о значительном загрязнении окружающей среды медикаментами, становится все больше. Но в основном они касаются локального состояния проблемы, а сейчас 127 ученых со всего мира объединились, чтобы посмотреть на целостную