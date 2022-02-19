Реки всех континентов катастрофически загрязнены медикаментами

14:43 17 Февраль Киев, Украина





Разве проблема лекарства в природе так велика?

Человеческая деятельность может загрязнять природную среду многими способами. И одним из них, что привлекает все большее внимание ученых, является загрязнение природных сред активными фармацевтическими препаратами. Попадая и накапливаясь в окружающей среде, часто выбрасываясь к ним вместе с бытовыми отходами и сточными водами, они способны оказывать негативное влияние на местные экосистемы. Например, антидепрессанты могут делать раков смелее, а рыбок лишают индивидуальных черт. А такие наркотики, как метамфетамин, вызывают у рыб зависимость подобно человеку. Кажется, что проблема загрязнения окружающей среды наркотическими препаратами не заслуживает особого внимания, однако тенденция такова, что вблизи человека уровень этих веществ часто чрезмерно высок.



Подобных научных статей, свидетельствующих о значительном загрязнении окружающей среды медикаментами, становится все больше. Но в основном они касаются локального состояния проблемы, а сейчас 127 ученых со всего мира объединились, чтобы посмотреть на целостную Исследование загрязнения 258 рек в 104 странах мира показало, что по меньшей мере четыре вида медикаментов имеются в образцах воды со всех континентов планеты. При этом на четверти исследованных локаций концентрация по меньшей мере одного лекарственного препарата превышает безопасный уровень для водных организмов или предотвращение развития устойчивых к противомикробным препаратам микроорганизмов. При этом чаще всего наиболее загрязнены реки в странах низкого социоэкономического развития, отмечается в статье журнала Proceedings of the National Academy of Science.Человеческая деятельность может загрязнять природную среду многими способами. И одним из них, что привлекает все большее внимание ученых, является загрязнение природных сред активными фармацевтическими препаратами. Попадая и накапливаясь в окружающей среде, часто выбрасываясь к ним вместе с бытовыми отходами и сточными водами, они способны оказывать негативное влияние на местные экосистемы. Например, антидепрессанты могут делать раков смелее, а рыбок лишают индивидуальных черт. А такие наркотики, как метамфетамин, вызывают у рыб зависимость подобно человеку. Кажется, что проблема загрязнения окружающей среды наркотическими препаратами не заслуживает особого внимания, однако тенденция такова, что вблизи человека уровень этих веществ часто чрезмерно высок.Подобных научных статей, свидетельствующих о значительном загрязнении окружающей среды медикаментами, становится все больше. Но в основном они касаются локального состояния проблемы, а сейчас 127 ученых со всего мира объединились, чтобы посмотреть на целостную

картину с загрязнением рек планеты медикаментами.

Как собрали глобальные данные о загрязнениях?

Информацию о глобальном состоянии фармацевтического загрязнения получали с помощью 137 кампаний по сбору образцов из 104 стран мира, из которых 34 раньше вообще не изучались в этом отношении. Собственно, образцы речной воды отбирали из 258 рек на 1052 связанных с человеческими поселениями локациях, проверяя их на содержание 61 активного фармацевтического вещества. При этом некоторые места отбора располагались в наиболее густонаселенных местах планеты, например в индийском Дели или американском Нью-Йорке, а другие — в поселениях амазонских аборигенов, где нет современной медицины, и даже в Антарктиде и пустынях, охватывая все основные климатические зоны. Полученная, в конечном счете, обширная база данных позволяет проанализировать влияние разной человеческой деятельности на накопление медикаментов в реках.



Как обстоят дела с фармацевтическим загрязнением рек планеты?

Если говорить об общем загрязнении исследуемыми фармацевтическими препаратами, то обычно самая плохая ситуация в странах с доходом ниже среднего. Объясняют это тем, что такие страны страдают от недостатка финансирования для безопасной утилизации и обезвреживания отходов, но в то же время достигли развития медицины, когда им доступно значительное количество лекарственных препаратов. А факторами высокой нагрузки рек препаратами считают близость фармацевтических заводов с недостаточным контролем обезвреживания отходов, сброс неочищенных сточных вод, особенно сухой климат и близость свалок.



На первых местах по загрязненности оказались образцы из Африки и Азии, например Эфиопии, Туниса, Демократической Республики Конго, Пакистана, Индии, Палестины и других. Рекорд среди стран принадлежит образцам из Пакистана, в которых средняя концентрация медикаментов составляла 70,8 микрограмм на литр, достигнув 189 микрограмм на литр в одной из проб. В Европе наиболее загрязненные образцы были в испанском Мадриде, где средняя концентрация загрязнителей достигла 51,3 микрограмма на литр, а максимум 74,2. Однако абсолютный рекорд среди локаций принадлежит образцу из боливийского Ла-Паса, в котором концентрацию зарегистрировали как 297 микрограмм на литр. В этом месте регистрируют сброс необработанных сточных вод в реку и твердых бытовых отходов на ее берега. Лучшей же оказалась ситуация в Исландии и селе Яномами в Амазонии, где не были обнаружены изучаемые фармацевтические препараты, а также в Норвегии.



Четыре препарата были найдены в образцах всех континентов: кофеин, никотин, парацетамол и котинин (основной метаболит никотина). Еще 14 нашли на всех континентах, кроме Антарктиды, среди которых сердечный препарат атенолол, противосудорожные карбамазепин и габапентин, антидепрессанты десвенлафаксин, венлафаксин и циталопрам, антигистаминный цетиризин и другие. На 25,7 процентах исследуемых участков по меньшей мере один медикамент превышал концентрацию, которая считается безопасной для водных организмов или с точки зрения селекции микробов по устойчивости к противомикробным средствам. Антибиотик ципрофлоксацин превышал безопасную концентрацию в 64 локациях, а концентрация антимикробного средства метронидазола превышала безопасную в 300 раз в воде из реки в Бангладеш. Значительное загрязнение протимикробными препаратами грозит не только природе, но и человеческому здоровью из-за увеличения вероятности появления новых резистентных к лекарству микроорганизмов.



Авторы надеются, что их исследование привлечет внимание других ученых, которых будет подробно изучать вопросы загрязнения окружающей среды, а также будет способствовать глобальной коллаборации ради уменьшения влияния человеческих химических веществ на окружающую среду.