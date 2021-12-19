Регулярное употребление кофе и чая уменьшает риск инсульта и деменции

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Китайские ученые показали, что потребление кофе и чая связано со снижением риска инсульта и деменции, в частности постинсультной деменции. Как выяснилось, наименьший риск этих заболеваний сопровождается при употреблении обоих видов напитков: 2-3 чашки кофе с 2-3 чашками чая в день связаны с уменьшением риска инсульта и деменции в среднем на 30 процентов.

Об этом говорится в журнале PLOS Medicine .



Как может быть связан кофе и чай с деменцией?



Кофе и чай являются одними из самых популярных напитков по всему миру. А еще полезными. Ранее в этом году вышло исследование, указавшее на кофе как напиток, который может защищать печень от хронической болезни. Но кроме этого исследования показали, что кофе обладает нейропротекторными свойствами, и его потребление связано , например, с пониженным риском болезни Паркинсона. Чай тоже продемонстрировал нейропротекторное действие, например, предохраняя клетки от оксидативного стресса, препятствуя воспалению и накоплению бета-амилоида в мозговой ткани. Ученые также обнаружили весомую связь между потреблением кофе и чаяотдельно и уменьшенным риском приобретения деменции. Но мало что известно о совокупном влиянии при употреблении обоих этих напитков на здоровье мозга. Ученые из Тяньцзинского медицинского университета провели анализ с целью выяснить, как комбинация чая и кофе связана с риском деменции и инсульта, в частности после инсультной деменции.



Как изучить наличие и характер связи между кофе и чаем и деменцией?



Для поиска ответов ученые обратились в обширную базу данных UK Biobank, содержащую информацию о более чем 500 тысячах жителей Великобритании в возрасте от 39 до 74 лет, за которыми следили более десяти лет. В этом исследовании использовали данные только о людях старше 50 лет, поскольку именно они наиболее склонны к инсультам и деменции, сузив выборку до 365 682 участников. Внимание сосредоточили на информации, которую участники уделили выпиванию кофе и чая. К примеру, сколько чашек обоих напитков выпивают в день. Следовательно, результаты анализа привычек сопоставили с тем, у кого из участников в течение следующего периода наблюдения, который длился в среднем 11,4 года, возник инсульт, деменция или оба состояния. Дополнительно ученые сделали поправки на возраст, пол, доход, уровень образования, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, а также диету,



Сколько кофе и чая можно пить безопасно и полезно мозгу?



Исследователи действительно обнаружили связь между потреблением кофе и чая – по одному или в комбинации – и риском инсульта и деменции. Выпивка 2-3 чашек кофе в день, 3-5 чашек чая в день или их комбинации (4-6 чашек в целом) связали с меньшим риском наступления инсульта и деменции за время исследования по сравнению с теми, кто не употребляет эти напитки . 2-3 чашки кофе или 3-6 чашек кофе и чая в день также связали с малейшим риском постинсультной деменции. Наименьшие риски сопровождаются комбинацией двух напитков: 2-3 чашки кофе вместе с 2-3 чашками чая в день связали с меньшим на 32 процента риском инсульта и на 28 процентов меньшим риском деменции по сравнению с теми, кто отказывается от этих напитков.



Потребление кофе и чая оказалось более связанным с уменьшением риска инсульта в целом и ишемического инсульта в частности, но не геморрагического. Так же в случае деменции, напитки имели более сильную связь с сниженным риском деменции в целом и сосудистой деменции в частности, но не болезни Альцгеймера. Отдельно чай оказался не связан с меньшим риском постинсультной деменции, в отличие от употребления кофе самостоятельно или в комбинации с чаем.



В то же время, исследование требует дальнейших уточнений из-за имеющихся ограничений, которые не позволяют применить результаты общей популяции. Например, неоднозначности объемов чашек, возможные изменения в потреблении кофе и чая в процессе наблюдения, не включенные в базу данных, могли повлиять на риски инсульта и деменции. Кроме того, большинство участников исследования являются белыми британцами, склонными к здоровому образу жизни и преимущественно благополучных по социально-экономическому состоянию регионов, что может приводить к недооценке распространенности и частоты инсульта и деменции в общей популяции.