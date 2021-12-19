Редкую гигантскую медузу сняли на видео. Видео

11:53 07 Декабрь Киев, Украина

Ученые Исследовательского института океанариума Монтерей (MBARI) обнародовали видео, на котором снята редкая медуза Stygiomedusa gigantea в ее привычной среде, на глубине залива Монтерей. За более чем 120 лет животное замечали всего около сотни раз, а для ученых MBARI это стала девятая встреча с медузой, которую удалось осуществить благодаря дистанционно управляемому подводному аппарату.



Медуза Stygiomedusa gigantea – единственный представитель своего рода. Она имеет цвет от темно-коричневого до бордового и большие размеры тела с шапкой, достигающей одного метра в диаметре, и четырьмя ротовыми лопастями, которые могут вырастать до десяти метров в длину. Длинными выростами животное увлекает себе пищу — в основном планктон и мелких рыб. Но с некоторыми другими существами может жить в симбиозе, таких как рыбы Thalassobathia pelagica, которых замечали, плавающими между лопастями и на шапке медуз. В открытых водах иногда нет убежища, поэтому морские животные могут пользоваться в качестве них доступными медузами.



Впервые медуза S. gigantea была найдена еще в 1899 году, однако потребовалось еще 60 лет, чтобы ее описали как отдельный вид. За все время с начала открытия ее удалось заметить около сотни раз, из-за чего ученые все еще знают очень мало о биологии и экологии животного. Но поскольку ее обнаруживали во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, на глубине до 6665 метров, считают, что она распространена в водах по всему миру.



Исследовать глубоководные морские существа стало проще с появлением дистанционно-управляемых подводных аппаратов , оснащенных видеокамерой. Аппарат от Исследовательского института океанариума залива Монтерей совершил уже тысячи погружений, но S. gigantea увидел всего девять раз. Последний произошел в ноябре в заливе Монтерей вблизи Калифорнии на глубине 990 метров.