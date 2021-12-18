Речевая сеть в мозге человека зародилась раньше, чем предполагали до сих пор

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Открытие новой структуры в мозге сравнимо с обнаружением остатков, внезапно проливающих свет на историю человеческого развития. В отличие от костей, окаменелостей мозга наших давно пропавших предков нет. Поэтому ученые сравнивают мозг сегодня живых приматов и людей, чтобы сделать вывод, как выглядели мозговые структуры наших общих предков – и как из них мог развиться мозг современных людей.



В актуальном исследовании ученые сравнили регионы мозга человека, человекоподобных и приматов, также учли связи, перерабатывающие простые звуки и язык. Зародыши структур, отвечающие за язык , могут быть на 20 миллионов лет старше, чем считали ранее. К таким выводам пришли ученые Ньюкаслского университета и Института когнитивной и нейронауки имени Макса Планка в Лейпциге. Они сравнили мозговые структуры человека, человекоподобных и приматов.Открытие новой структуры в мозге сравнимо с обнаружением остатков, внезапно проливающих свет на историю человеческого развития. В отличие от костей, окаменелостей мозга наших давно пропавших предков нет. Поэтому ученые сравнивают мозг сегодня живых приматов и людей, чтобы сделать вывод, как выглядели мозговые структуры наших общих предков – и как из них мог развиться мозг современных людей.В актуальном исследовании ученые сравнили регионы мозга человека, человекоподобных и приматов, также учли связи, перерабатывающие простые звуки и язык.

«Мы и раньше догадывались, что человеческие языковые связи эволюционно происходят из слуховой системы бесчеловечных приматов, – объяснил профессор Петков из Ньюкаслского университета. – Но мы были удивлены, когда нашли очень схожие связи в слуховой системе обезьян. То есть человекоподобные и приматы имеют те же структуры-предшественники речевой сети, что и человек».

У людей эта сеть обрабатывает речевые звуки и совмещает слуховые участки с языковыми регионами в лобной части. Только люди пользуются языком, но учитывая, что аудитивными связями наделены и другие приматы, можно сделать вывод: устный язык развился из акустического

восприятия и коммуникации.

Открытие общих нервных связей переносит момент эволюционного зарождения человеческой речи по крайней мере на 20 миллионов лет в прошлое. До сих пор предполагалось, что предшественники языковой сети возникли только 5 миллионов лет назад – вместе с общими предками человека и гоминидами.



И еще результаты доказывают, как сильно в процессе эволюции изменились человеческие языковые пути. Прежде левое полушарие мозга у людей сильно отклонилось от эволюционного прототипа и начало специализироваться на проработке языка.

«Исследуемые связи нервных волокон нужны для акустической проработки устной речи и очень важны даже в раннем детстве, когда ребенок общается, – объяснила Ангела Д. Фридеричи (Angela D. Friederici), директор и нейропсихология в Институте когнитивных и нейронаук. – Сходство этих связей у людей и макак указывает на эволюционные корни речевых нервных сетей».

В рамках своего исследования ученые проанализировали снимки МРТ, доступ к которым предоставило научное сообщество. Дополнительно они сделали новые фото, которые теперь со своей стороны разместят в свободном доступе для ученых – в результате возможными станут новые исследования.

«Прямое сравнение мозга приматов и человека стало возможным только с современными МРТ-техниками, – добавил Альфред Анвандер (Alfred Anwander) из Лейпцигского института Макса Планка, соавтор исследования. – Так можно визуализировать структуры и связи нервных волокон, не приникая внутрь. А это единственный вариант, позволяющий одинаковой техникой проанализировать структуры и непосредственно их сравнить».

Авторы предполагают, что путь обработки акустических сигналов, который они обнаружили, может быть еще более старым. Следующие исследования должны продемонстрировать, в каких более отдаленных эволюционно животных можно найти древнейшие нейробиологические истоки слуховых нервных путей, подобных человеческим.