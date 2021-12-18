Речевая сеть в мозге человека зародилась раньше, чем предполагали до сих пор

Зародыши структур, отвечающие за язык, могут быть на 20 миллионов лет старше, чем считали ранее. К таким выводам пришли ученые Ньюкаслского университета и Института когнитивной и нейронауки имени Макса Планка в Лейпциге. Они сравнили мозговые структуры человека, человекоподобных и приматов.
Открытие новой структуры в мозге сравнимо с обнаружением остатков, внезапно проливающих свет на историю человеческого развития. В отличие от костей, окаменелостей мозга наших давно пропавших предков нет. Поэтому ученые сравнивают мозг сегодня живых приматов и людей, чтобы сделать вывод, как выглядели мозговые структуры наших общих предков – и как из них мог развиться мозг современных людей.
В актуальном исследовании ученые сравнили регионы мозга человека, человекоподобных и приматов, также учли связи, перерабатывающие простые звуки и язык.
Открытие новой структуры в мозге сравнимо с обнаружением остатков, внезапно проливающих свет на историю человеческого развития. В отличие от костей, окаменелостей мозга наших давно пропавших предков нет. Поэтому ученые сравнивают мозг сегодня живых приматов и людей, чтобы сделать вывод, как выглядели мозговые структуры наших общих предков – и как из них мог развиться мозг современных людей.
В актуальном исследовании ученые сравнили регионы мозга человека, человекоподобных и приматов, также учли связи, перерабатывающие простые звуки и язык.
У людей эта сеть обрабатывает речевые звуки и совмещает слуховые участки с языковыми регионами в лобной части. Только люди пользуются языком, но учитывая, что аудитивными связями наделены и другие приматы, можно сделать вывод: устный язык развился из акустического
восприятия и коммуникации.
Открытие общих нервных связей переносит момент эволюционного зарождения человеческой речи по крайней мере на 20 миллионов лет в прошлое. До сих пор предполагалось, что предшественники языковой сети возникли только 5 миллионов лет назад – вместе с общими предками человека и гоминидами.
И еще результаты доказывают, как сильно в процессе эволюции изменились человеческие языковые пути. Прежде левое полушарие мозга у людей сильно отклонилось от эволюционного прототипа и начало специализироваться на проработке языка.
В рамках своего исследования ученые проанализировали снимки МРТ, доступ к которым предоставило научное сообщество. Дополнительно они сделали новые фото, которые теперь со своей стороны разместят в свободном доступе для ученых – в результате возможными станут новые исследования.
Авторы предполагают, что путь обработки акустических сигналов, который они обнаружили, может быть еще более старым. Следующие исследования должны продемонстрировать, в каких более отдаленных эволюционно животных можно найти древнейшие нейробиологические истоки слуховых нервных путей, подобных человеческим.
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