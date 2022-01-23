Растительное молоко: есть ли в нем польза? Мнение эксперта

Растительное молоко сейчас на пике популярности. Его употребляют и веганы, и модели и люди с лактозной непереносимостью, и другие просто потому, что это модно. Так действительно ли это модное молоко так полезно? И в чем кроются его полезные свойства? Можно ли заменить молоко животных на растительное? На эти и другие вопросы дает ответ эксперт Маргарита Провоторова.

Прежде всего, несмотря на разницу в химическом составе, растительное и животное молоко действительно взаимозаменяемы.

Давайте разберемся, что же это за растительное молоко? По словам эксперта, растительный напиток, который называют молоком – это не молоко по своей сути. Такой напиток называть молоком будет неправильно.

Животное молоко содержит с своем составе около 3,3% белков, 3,2% жиров, 5,2% углеводов (лактозы) а также около ста различных питательных веществ, включая органические кислоты, витамины и ферменты. Молоко оказывает благотворное влияние на пищеварение, поддерживаят кислотно-щелочной баланс в пищеварительном тракте.

Растительное же молоко представляет собой выжимку из орехов, злаков или семян, разведенную водой. Во время промышленного производства к него могут добавлять различные вкусовые и ароматические добавки: соль, сахар, растительные масла, ваниль или корицу.

Большой популярностью у потребителей пользуются такие растительные напитки: овсяное, рисовое, миндальное, кокосовое, соевое молоко, а также молоко из фундука, кешью, кунжута и кедровых орехов.

В чем состоит польза растительного молока? Эксперт Маргарита Провоторова отметила, что такой напиток имеет более низкий процент жирности, чем молоко животных. Исключением является кокосовое молоко, в котором содержится до 19% жира.

«Такой напиток можно смело добавлять в чашку кофе», – говорит эксперт.

Для людей, страдающих от непереносимости лактозы и аллергии на животное молоко, такие растительные напитки – просто спасение.

А действительно ли с помощью растительного молока можно укрепить здоровье? Для того, чтобы укрепить здоровье, нужно выбирать те напитки, которые искусственно обогащены витаминами и минералами, такими как кальций, витамины В12 и D. Обращать внимание на состав витаминной добавки особенно рекомендовано вегетарианцам, у которых часто диагностируется дефицит витаминов из-за скудного и однообразного меню.