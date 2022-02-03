Радиотелескоп разглядел центр Млечного Пути за космической пылью

20:47 01 Февраль Киев, Украина

Обычно скрытый за облаками пыли и газа центр Млечного Пути довольно сложно рассмотреть в оптическом диапазоне. Теперь же, с помощью более 200 часов наблюдений радиотелескопа MeerKAT, астрономам удалось рассмотреть остатки сверхновых регионов, где рождаются звезды и, конечно, сверхмассивная черная дыра нашей Галактики — Стрелец А*. Соответствующая статья с описанием полученного радиоизображения принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters , а пока в доступе ее препринт на сервисе arXiv.



Что на снимке?



Это внутренняя область нашей галактики, в центре которой можно найти сверхмассивную черную дыру Стрелец А*. Все полученные с помощью радиотелескопа MeerKAT данные доступны и являются публичным проектом SARAO (Южноафриканской радиоастрономической обсерватории). Изображение охватывает 1000 световых лет в ширину и 600 в высоту, где яркие на радиоизлучении участки обозначены красным, а более спокойные — серым.

Элементы, пронизывающие изображение, являются яркими в радиодиапазоне филаментами длиной до 100 световых лет, природу которых более 35 лет не удается выяснить. MeerKAT же выявил гораздо больше таких структур, что позволит астрономам впервые изучить эти объекты как популяцию. Результаты исследования этих структур также готовятся к публикации в The Astrophysical Journal Letters , а препринт можно получить на arXiv.



Как такое сфотографировать?



Центр Млечного Пути находится на расстоянии всего 8,2 килопарсека от нас, но предоставляет астрономам уникальную возможность изучать широкий спектр экстремальных астрофизических явлений: от процессов эволюции массивных звезд до сверхмассивных черных дыр и потоков вещества, вызванных звездообразованием, влияющим на эволюцию. И небо в радиодиапазоне может предложить вид, на который не влияет космический газ и пыль, обычно не позволяющие получить четкие изображения на других длинах волн.

MeerKAT – это огромный комплекс телескопов, начавший работу в 2018 году. Всего он будет состоять из 64 антенн, которые еще вводятся в эксплуатацию. На этот снимок MeerKAT понадобилось 215 часов наблюдений на частоте 1,28 гигагерца. Данные последовательно обрабатывались, чтобы обеспечить угловое разрешение в 4 угловых секунды.