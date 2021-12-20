Работая вопреки внутренним часам, можно спровоцировать развитие рака - исследование

Международное агентство по исследованию рака (МАДР) в составе Всемирной организации здравоохранения ООН (ВОЗ) провело исследование, которое подтвердило, что работа ночью не только выводит из строя биоритмы, но и может привести к раку. Учитывая канцерогенность, ученые отнесли ночную работу к той же категории, что и глифосат и красное мясо.
Обмен веществ, гормоны, а также многие другие процессы в организме человека следуют регулярным циклам дня-ночи. Конкретный ген определяет такт внутренних часов, синхронизирующихся со средой с помощью внешних подсказок, в частности дневного света.
Однако многие люди повседневно живут вопреки естественным ритмам. Крайней формой такой жизни является труд в ночные смены – и это может иметь существенные негативные последствия для здоровья: постоянная работа вопреки внутренним часам способствует развитию избыточного веса и диабета, вредит сердцу и кровообращению, может даже ускорять умственную деградацию. Кроме того, существуют доказательства того, что регулярные ночные смены повышают риск развития рака.
Насколько хорошо доказана эта взаимосвязь? Уже в 2007 году эксперты Международного агентства по исследованию рака (International Agency for Research on Cancer) в составе ВОЗ назвали ночные смены «вероятным возбудителем рака». С тех пор опубликовали немало новых исследований на эту тему, и теперь консилиум из 27 ученых из 16 стран мира собрали для того,
чтобы заново оценить данные.
Для своих выводов ученые оценили доступную литературу о ночной работе и раке.
По словам экспертов, в целом существующие базы данных подтверждают исследование 2007 года.
Вывод: ночные смены являются возможным возбудителем рака. Ученые сообщили, что эксперименты на животных доказывают, что нарушения ритмов дня и ночи могут провоцировать рак.
Исследования на людях не были достаточно однозначными, чтобы несомненно назвать ночную работу возбудителем онкологических недугов.
Исследования на людях не были достаточно однозначными, чтобы несомненно назвать ночную работу возбудителем онкологических недугов.
Как ночные смены попали в ту же категорию ВОЗ, что и гербицид глифомат, красное мясо и парикмахерское дело. Что это значит?
Экспертная группа отмечает, что классификация свидетельствует о достаточности имеющихся доказательств для того, чтобы утверждать: ночные изменения при определенных условиях могут вызвать рак. Насколько высок этот риск, результаты не скажут. Так что о вероятности возникновения опухолей нельзя сказать ничего.
На этом основании экспертный консилиум дает совет- «если вы работаете или работали в ночную смену и беспокоитесь за свое здоровье, посоветуйтесь со своим врачом».
На этом основании экспертный консилиум дает совет- «если вы работаете или работали в ночную смену и беспокоитесь за свое здоровье, посоветуйтесь со своим врачом».
Тема ночных смен касается значительной части населения: около 20% всех наемных работников работают не в пределах типового рабочего дня – это, в частности, санитары, работники заводов, пилоты и пр.
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