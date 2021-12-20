Работая вопреки внутренним часам, можно спровоцировать развитие рака - исследование

19:56 17 Декабрь Киев, Украина

Международное агентство по исследованию рака (МАДР) в составе Всемирной организации здравоохранения ООН (ВОЗ ) провело исследование, которое подтвердило, что работа ночью не только выводит из строя биоритмы, но и может привести к раку. Учитывая канцерогенность, ученые отнесли ночную работу к той же категории, что и глифосат и красное мясо.

Обмен веществ, гормоны, а также многие другие процессы в организме человека следуют регулярным циклам дня-ночи. Конкретный ген определяет такт внутренних часов, синхронизирующихся со средой с помощью внешних подсказок, в частности дневного света.



Однако многие люди повседневно живут вопреки естественным ритмам. Крайней формой такой жизни является труд в ночные смены – и это может иметь существенные негативные последствия для здоровья: постоянная работа вопреки внутренним часам способствует развитию избыточного веса и диабета, вредит сердцу и кровообращению, может даже ускорять умственную деградацию. Кроме того, существуют доказательства того, что регулярные ночные смены повышают риск развития рака.



Насколько хорошо доказана эта взаимосвязь? Уже в 2007 году эксперты Международного агентства по исследованию рака (International Agency for Research on Cancer) в составе ВОЗ назвали ночные смены «вероятным возбудителем рака». С тех пор опубликовали немало новых исследований на эту тему, и теперь консилиум из 27 ученых из 16 стран мира собрали для того,

чтобы заново оценить данные.

Для своих выводов ученые оценили доступную литературу о ночной работе и раке.

«Это была в основном контраверсионная дискуссия – сообщил Гайо Зиб из Института превентивных исследований и эпидемиологии имени Лейбница в Бремене. – Некоторые новейшие исследования не проявляли никакого взаимодействия между ночными переменами и раком, другие, однако, подтверждали убедительные риски. В конце концов, классификация биологических выводов подчас очень сложна».

По словам экспертов, в целом существующие базы данных подтверждают исследование 2007 года.

Вывод: ночные смены являются возможным возбудителем рака. Ученые сообщили, что эксперименты на животных доказывают, что нарушения ритмов дня и ночи могут провоцировать рак.



Исследования на людях не были достаточно однозначными, чтобы несомненно назвать ночную работу возбудителем онкологических недугов.

«Существуют относительно четкие связи между ночной работой и злокачественными опухолями груди, простаты и кишечника», – пояснил Зиб.

Как ночные смены попали в ту же категорию ВОЗ, что и гербицид глифомат, красное мясо и парикмахерское дело. Что это значит?

Экспертная группа отмечает, что классификация свидетельствует о достаточности имеющихся доказательств для того, чтобы утверждать: ночные изменения при определенных условиях могут вызвать рак. Насколько высок этот риск, результаты не скажут. Так что о вероятности возникновения опухолей нельзя сказать ничего.



На этом основании экспертный консилиум дает совет- «если вы работаете или работали в ночную смену и беспокоитесь за свое здоровье, посоветуйтесь со своим врачом».

Тема ночных смен касается значительной части населения: около 20% всех наемных работников работают не в пределах типового рабочего дня – это, в частности, санитары, работники заводов, пилоты и пр.