Работа более 40 часов в неделю вредит здоровью - исследование

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Чрезмерный стресс и мало отдыха в длительной перспективе вызывают недуги – и в этом нет ничего нового. Исследования показывают, что длительный недостаток сна может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний вдвое. Тот, кто, кроме того, экономит на отдыхе и отпусках, не может самостоятельно компенсировать ущерб, причиненный стрессом, даже производя здоровый образ жизни.



До сих пор неизвестные последствия чрезмерной работы выяснили Ксавьер Традел (Xavier Trudel) из Университета Лаваль в Квебеке и его команда. Согласно полученным результатам, продолжительность рабочего времени оказывает существенное влияние на риск гипертензии. В рамках своего исследования исследователи Тот, кто работает более 40 часов в неделю , имеет повышенный риск пострадать от высокого кровяного давления – в частности такой формы, которую врач не заметит. При этом самые высокие точки, достигаемые кровяным давлением, не проявляются при обследовании у врача. Согласно исследованиям, примерно 13% офисных работников страдают этой формой гипертензии, не осознавая этого. Когда они работают более 40 часов в неделю, риск растет.Чрезмерный стресс и мало отдыха в длительной перспективе вызывают недуги – и в этом нет ничего нового. Исследования показывают, что длительный недостаток сна может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний вдвое. Тот, кто, кроме того, экономит на отдыхе и отпусках, не может самостоятельно компенсировать ущерб, причиненный стрессом, даже производя здоровый образ жизни.До сих пор неизвестные последствия чрезмерной работы выяснили Ксавьер Традел (Xavier Trudel) из Университета Лаваль в Квебеке и его команда. Согласно полученным результатам, продолжительность рабочего времени оказывает существенное влияние на риск гипертензии. В рамках своего исследования исследователи в течение 5 лет анализировали данные примерно 3 500 офисных работников. У участников специалист регулярно измерял давление, а параллельно с этим испытуемые в течение целого дня носили аппарат для измерения давления, осуществлявшего измерение каждые 15 минут.

Результат: у 13% участников мобильный аппарат обнаружил скрытую гипертензию. При этом постоянно в течение дня наступают такие пики и фазы повышенного АД, которые при однократном измерении у специалиста остаются незамеченными. Повышенным давлением считают показатели в состоянии покоя свыше 135/85 мм рт. ст. и промежуточные показатели при работе 140/90 мм рт. ст.

Важно: чем дольше участники работали, тем выше был риск пострадать от длительной или скрытой гипертензии, сообщают

ученые. Согласно их данным, риск у людей, работавших 41-48 часов в неделю, рос до 54% для скрытой и на 41% для длительной гипертензии. Лица, еженедельно работавшие более 49 часов, испытывали 70% повышенного риска приобрести скрытую гипертензию и 66% – постоянную.

«Выявленную взаимосвязь можно объяснить рабочим стрессом – особенно из-за сочетания высоких требований и незначительной свободы в принятии решений, – говорит Традел. – Но здесь важную роль играют и другие связанные с работой стрессовые факторы».

Проблема заключается в следующем: у того, кто периодически или постоянно страдает гипертензией, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и может даже ухудшиться память.



По мнению ученых, люди, вынужденные работать более 40 часов в неделю, должны внимательно следить за своим здоровьем.