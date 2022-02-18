Пуповинная кровь помогла в лечении ВИЧ-инфекции

18:43 16 Февраль Киев, Украина

Американскую пациентку заподозрили в излечении от ВИЧ-инфекции после пересадки ей стволовых клеток пуповинной крови устойчивого к ВИЧ человека и костного мозга частично совместимого взрослого донора. Через три месяца после процедуры иммунные клетки пациентки происходили от клеток пуповинной крови, были устойчивы к инфицированию ВИЧ, и женщина впоследствии могла прекратить антиретровирусную терапию.

Об этом ученые и медики сообщили на Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям 2022, отмечает The Guardian и NIAID .



Как вылечиться от ВИЧ-инфекции?



В настоящее время основной терапией пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), остается антиретровирусная терапия. Она заключается в регулярном и постоянном приеме медикаментов, подавляющих размножение вируса в иммунных клетках. Такой подход почти полностью устраняет риск передачи инфекции от пациентов здоровым людям, но не излечивает от болезни. Между тем, современной медицине известно о трех случаях успешного излечения ВИЧ-инфицированных пациентов. Речь идет о «берлинском», «лондонском» и «дюссельдорфском» пациентах. Все они страдали не только от ВИЧ, но и от рака крови. В рамках лечения злокачественной болезни пациентам провели химиотерапию, чтобы уничтожить злокачественные клетки, после которой следовала трансплантация стволовых клеток костного мозга, донорами которого стали люди с мутацией Δ32 в гене CCR5, клетки которых невосприимчивы к заражению ВИЧ. Такое вмешательство привело к тому, что у пациентов заменились собственные иммунные клетки иммунными клетками доноров, и в конце концов организм очистился от вируса. Сейчас американские ученые и медики сообщили о еще одном похожем случае укрощения ВИЧ-инфекции, и на этот раз пациентом впервые стала женщина.



Кто первым предпринял необычный метод лечения ВИЧ?



Ученые рассказали о пациентке среднего возраста, которая в течение четырех лет получала антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции, когда ей был поставлен диагноз острой миелоидной лейкемии. В 2017 году было решено провести женщине трансплантацию стволовых клеток, подобно вышеупомянутым пациентам. Из-за того, что она смешанной расы, найти подходящего донора костного мозга трудно, поэтому врачи решили попробовать альтернативу —



Что стало с женщиной после трансплантации? Ученые рассказали о пациентке среднего возраста, которая в течение четырех лет получала антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции, когда ей был поставлен диагноз острой миелоидной лейкемии. В 2017 году было решено провести женщине трансплантацию стволовых клеток, подобно вышеупомянутым пациентам. Из-за того, что она смешанной расы, найти подходящего донора костного мозга трудно, поэтому врачи решили попробовать альтернативу — стволовые клетки пуповинной крови, которая иммунологически восприимчивее тканей взрослых людей, от новорожденного с мутацией Δ32. Но поскольку клетки пуповинной крови в организме женщины приживались бы в течение нескольких недель, оставляя пациентку уязвимой к инфекциям, дополнительно она получила стволовые клетки костного мозга от полусовместимого взрослого родственника, которые не могут прижиться. но обеспечивали бы временную защиту и способствовали приживанию клеток пуповины. Такая терапия используется при лечении онкологических заболеваний у пациентов, которые не могут найти полностью совместимого донора костного мозга.



На сотый день после трансплантации все миелоидные и Т-клетки в крови женщины происходили от клеток пуповинной крови, заменив клетки старого костного мозга и взрослого донора. Кроме этого, в крови пациентки не были обнаружены вирусы иммунодефицита. Через 37 месяцев после трансплантации женщина смогла прекратить антиретровирусную терапию, и в течение следующих 14 месяцев не было признаков возврата инфекции, кроме временного обнаружения следов ДНК ВИЧ на 12 неделю после отказа от противовирусных препаратов. Лабораторные опыты показали, что клетки женщины устойчивы к инфицированию.



Сейчас нельзя говорить о доступном для всех ВИЧ-инфицированных способе лишения инфекции. В конце концов, трансплантация стволовых клеток сопровождается рисками, из-за которых ее проводят только тем пациентам с ВИЧ, которым процедура показана по другим причинам, например раку крови. Однако случай пациентки показывает, что стволовые клетки пуповинной крови могут быть спасительными для инфицированных пациентов, которым тяжело найти подходящих доноров костного мозга.