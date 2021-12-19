Прогнозы синоптиков: к 2060 году в Арктике на смену снегу придут дожди

20:26 08 Декабрь Киев, Украина

По новым прогнозам шестого этапа программы исследования климата Coupled Model Intercomparison Project, дожди в Арктике начнет двадцать лет раньше, чем ожидалось — в 2060 году. Это приведет к уменьшению снежного покрова в регионе и снизит количество доступной для животных пищи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.



Арктика тает



Арктика является одним из наиболее чувствительных регионов к экологическим



В атлантическом секторе уже наблюдают преобладание осадков в виде дождей против снега, поэтому этого ожидают и от Арктики. И предварительные исследования пришли к выводу, что количество таких осадков увеличится весной, осенью и зимой, что приведет к нарушению баланса массы ледникового щита Гренландии и повлияет на глобальный уровень моря, протяженность и толщину морского льда в Арктике, вечную мерзлоту и, конечно, на флору. фауну.



На пятом этапе международного проекта Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) учёные спрогнозировали появление регулярных дождей в Арктике в 2080 году. Результаты же моделирования шестой фазы проекта оказались менее оптимистичными. По сравнению с CMIP5, у CMIP6 с учетом различных сценариев влияния выбросов в атмосферу улучшено моделирование эволюции морского льда на основе спутниковых наблюдений, а также снежного покрова и интенсивности глобальных осадков, влияющих на гидрологический цикл Арктики. Арктика является одним из наиболее чувствительных регионов к экологическим изменениям на Земле, и в последние годы ученые наблюдают беспрецедентные изменения окружающей среды в регионе: повышение зимних температур и потеря льда, задолго до таяния морского арктического льда весной и позже замерзания морей, а также изменения в поведении арктических животных .В атлантическом секторе уже наблюдают преобладание осадков в виде дождей против снега, поэтому этого ожидают и от Арктики. И предварительные исследования пришли к выводу, что количество таких осадков увеличится весной, осенью и зимой, что приведет к нарушению баланса массы ледникового щита Гренландии и повлияет на глобальный уровень моря, протяженность и толщину морского льда в Арктике, вечную мерзлоту и, конечно, на флору. фауну.На пятом этапе международного проекта Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) учёные спрогнозировали появление регулярных дождей в Арктике в 2080 году. Результаты же моделирования шестой фазы проекта оказались менее оптимистичными. По сравнению с CMIP5, у CMIP6 с учетом различных сценариев влияния выбросов в атмосферу улучшено моделирование эволюции морского льда на основе спутниковых наблюдений, а также снежного покрова и интенсивности глобальных осадков, влияющих на гидрологический цикл Арктики.





В левой колонке показаны изменения а, e снегопадов и c, g осадков в конце столетия в CMIP6. Правый столбец показывает разницу в количестве снега b, f и дождей d, h относительно начала века (2005-2014) между CMIP5 и CMIP6. Штрих указывает на статистическую значимость на уровне достоверности 95 процентов. Michelle R. McCrystall et al. / Nature Communications, 2021



Что провоцирует дожди?



Ученые полагают, что к концу века количество осадков в Арктике увеличится с 30 до 60 процентов. На это влияет глобальный рост температуры воздуха, повышающий способность атмосферы переносить влагу, в том числе к полюсам, а также потери морского льда, которые оставляют воду открытой и увеличивают количество выпаренной влаги.



Переход от снега к дождям в Арктике, приблизивший прогнозы CMIP6, может быть результатом большей чувствительности изменения осадков к потеплению, или более ощутимым влиянием потепления в уточненной модели. Это отражает усиление потепления в Арктике в CMIP6, которая использовала более сложное моделирование: предыдущее использовало климатические данные об Арктике за период с 1960 по 2005 год, а CMIP6 возлагается уже на данные по 2014 году.



Прогнозы по распределению осадков новой CMIP6 (первая колонка) и CMIP5 (вторая колонка), а также различия между ними (третья), где на a–c декабрь–февраль (DJF), d–f март–май (MAM), g– i июнь-август (JJA) и j-l сентябрь-ноябрь (SON). Michelle R. McCrystall et al. / Nature Communications, 2021



Чем угрожают подобные осадки?



Анализ указывает на увеличение количества осадков в Арктике в прогнозах CMIP6 по сравнению с CMIP5 – переход состоится на одно или два десятилетия раньше, а самые большие изменения ожидаются осенью. При одинаковом уровне выбросов парниковых газов и радиационного воздействия, используемого в обеих моделях, количество осадков зимой вырастет на 422 процента в CMIP6, тогда как CMIP5 прогнозировало 260. Летом, весной и осенью CMIP6 прогнозирует рост на 71, 141 и 26 в прогнозах CMIP6 не меньше, чем вдвое быстрее тает Гренландия.







Изменение количества осадков в Арктике в миллиметрах в день относительно глобального потепления на 1,5, 2 и 3 градуса по Цельсию для CMIP6 (синий) и CMIP5 (оранжевый). Michelle R. McCrystall et al. / Nature Communications, 2021



Это несет системные изменения в экосистеме Арктики и скорости, с которой они будут происходить. Преобладание дождей в погоде влияет на сокращение снежного покрова, влияет на смену сезонов в регионе и безусловно ведет к изменениям в условиях существования животных. Так уменьшение снежного покрова еще больше усугубит потепление в Арктике и глобальное потепление из-за снижения отражательной способности, на которую способна Земля относительно солнечного излучения. На потепление повлияет также увеличение потоков углекислого газа и выбросов метана из почвы, а также таяние вечной мерзлоты.



Так увеличится количество грунтовых вод, что приведет к наводнениям и опреснению океана, а значит, и на его экосистему. Выпадение дождя на снег приведет к оледенению и исчезновению источников пищи для арктической фауны. От этого прежде всего пострадают популяции северного оленя и овцебыка. Переход Арктики к более теплому и влажному климату также приведет к увеличению популяции перелетных птиц.



Эти изменения ожидались из-за глобального потепления на два градуса Цельсия, однако теперь кажутся возможными и за 1,5 градуса. Арктический морской лед играет решающую роль в гидрологическом цикле и глобальной климатической системе. Таяние льда Баренцева моря уже привело к сильным снегопадам в Европе, а арктические животные мигрируют раньше из-за изменения климата. Исследования показывают, что Арктика уже начала переход к новому, более теплому климату, в котором нет места кризису — в прошлом году море Лаптевых впервые оказалось не покрытым льдом в конце октября. Это в свою очередь ведет к более позднему замерзанию и в дальнейшем, а исчезновение летнего морского арктического льда усилит глобальное потепление.