Пробиотики помогли мышам справиться с системной инфекцией

18:38 26 Ноябрь Киев, Украина

Мышам с ослабленной иммунной системой удалось избежать тяжелой системной инфекции бактериями Enterococcus faecalis благодаря предварительному употреблению пробиотиков в виде бактерий Bacillus subtilis. Как показало исследование американских ученых, пробиотические бактерии угнетали систему сигнализации патогенов, способствующую их проникновению из кишечника в кровь. Описание и результаты опытов опубликованы в журнале Science Translational Medicine .



Почему именно энтерококки и пробиотики?



Одними из основных внутрибольничных патогенов, вызывающих инфекции в лечебных учреждениях, являются бактерии энтерококки ( Enterococcus ). Они способны вызывать инфекционные процессы в различных частях и органах организма, и при этом часто трудно поддаются лечению из-за распространенной устойчивости к антибиотикам. Даже виды обычных представителей кишечной микробиоты — Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis— способны вызвать тяжелую системную инфекцию у людей с ослабленной иммунной системой. Такое происходит, например, после длительной антибиотикотерапии, что нарушает баланс микроорганизмов кишечника и приводит к патологическому увеличению численности энтерококков, которые могут проникнуть в кровеносную систему (состояние называется бактериемией). Следствием последнего бывает угрожающая жизни реакция организма с системным воспалением собственных тканей — сепсис. Исследования уже указывали, что предотвращать возникновение или помогать в лечении системных инфекций может использование пробиотиков пищевых добавок в виде конкретных видов живых микроорганизмов. Проверить это решили учёные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.



Как применили пробиотики против сепсиса?



В предыдущей работе авторы показали , что использование пробиотика из спор бактерий сенной палочки ( Bacillus subtilis) препятствует колонизации кишечника мышей патогенным золотистым стафилококком ( Staphylococcus aureus ). Это происходит из-за выработки B. subtilis после прорастания спор липопетидов, подавляющих систему ощущения кворума (молекулярная сигнализация, благодаря которой бактерии могут координировать свои действия) Agr у стафилококков. Из-за сходства Agr стафилококка к системе ощущения кворума Fsr у E. faecalis на этот раз ученые решили исследовать, может ли тот же пробиотик помочь избежать системной инфекции энтерококком.



Опыты снова провели на мышах, в которых имитировали клиническую ситуацию с ослабленной иммунной системой человека. Для начала угнетения иммунной системы в течение нескольких дней им давали химиотерапевтический препарат циклофосфамид, который применяют при лечении рака. Следующие несколько дней мыши получали антибиотики, чтобы сократить количество бактерий в кишечнике и нарушить микробиом. После этого подопытным животным дали оральный раствор с бактериями E. faecalis . Но части испытуемых животных за день до этого скормили пробиотик из спор сенной палочки, а другим — физраствор.



Что стало с мышами после пробиотиков?



Уже на следующий день у мышей, не получавших пробиотик, в крови обнаружили введенные ранее в кишечник энтерококки. На третий день кровь очистилась от патогенов, однако их заметили в печени и селезенке, что указало на системную инфекцию. У мышей после приема пробиотика B. subtilis вообще не обнаружили попадания E. faecalis из кишечника в кровеносную систему. У них наблюдалась меньшая проницаемость и пораженность кишечного эпителия, по сравнению с мышами, получившими только солевой раствор. В то же время в крови животных не обнаружили и бактерий B. subtilis , вопреки сообщениям, что пробиотики могут и сами вызывать бактериемию.



Ученые считают свои результаты свидетельством того, что пробиотик сенной палочки может предотвращать развитие вызванной E. faecalis бактериемии и последующего сепсиса. Дополнительные опыты показали, что подобно ситуации с золотистым стафилококком, липопептиды прорастающих B. subtilis ингибируют активность системы ощущения кворума Fsr у энтерококков, регулирующую выработку ими фермента желатиназы. Последняя может нарушать цельность кишечника, способствуя проникновению патогенов в кровоток. Учитывая коммерческую доступность B. subtilis , ученые надеются, что после проведения дополнительных исследований он сможет помогать пациентам из группы риска в больницах избежать опасного сепсиса.