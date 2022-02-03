Преимущества и недостатки использования гаджетов в учебном процессе

12:56 03 Февраль Киев, Украина





Как показали результаты международного исследования качества образования PISA-2018, в Украине, как и во многих других странах, одной из главных проблем среднего образования является социально-экономическое неравенство между учащимися. В сельской местности обычно более низкий уровень компетентности учителей, меньше качественных учебных материалов, что очень существенно отражается на успеваемости учащихся. школах мира и Украины, в частности, все чаще практикуется использование разнообразных гаджетов, как правило планшетов, в учебном процессе. Но известно ли, как это влияет на эффективность обучения?Как показали результаты международного исследования качества образования PISA-2018, в Украине, как и во многих других странах, одной из главных проблем среднего образования является социально-экономическое неравенство между учащимися. В сельской местности обычно более низкий уровень компетентности учителей, меньше качественных учебных материалов, что очень существенно отражается на успеваемости учащихся.

Социально-экономическое неравенство учащихся не является проблемой, характерной только для Украины. В тех же Соединенных Штатах также существует очень существенный разрыв успеваемости между учениками из обеспеченных и малообеспеченных семей. Все попытки повысить уровень учителей, работающих в школах, где многие дети из бедных семей, не дали ощутимых результатов. Поэтому последние надежды стали возлагать на более широкое применение новейших технологий в школах, особенно там, где учится многие малообеспеченные дети. По последним данным, 89% учащихся в США (с 3 по 12 класс) используют цифровые инструменты обучения по крайней мере несколько раз в неделю. Но действительно ли новейшие технологии способствуют более эффективному обучению?



MIT Technology Review недавно опубликовали основательную аналитическую статью о влиянии технологий на успешность учащихся в США и мире. Оказалось, что около 96% педагогов в целом поддерживают более широкое использование технологий в учебном процессе. Однако, не совсем понятно, на чем основан такой энтузиазм в отношении цифровых технологий. Так, на вопрос, достаточно ли информации об эффективности цифровых инструментов, используемых в учебном процессе, только

четверть учителей ответила утвердительно.

Если же действительно обратиться к результатам исследований, то окажется, что влияние технологий очень неоднозначно. Некоторые исследования выявили определенные положительные эффекты для использования компьютеров, особенно в математике. Однако многие данные свидетельствуют о негативном влиянии технологий на успеваемость учащихся. Так, исследование, где была проанализирована успешность миллионов старшеклассников из 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, установило, что те ученики, которые активно использовали компьютеры в школе, показали гораздо более низкий уровень успеваемости по многим показателям. Другие исследования показывают, что студенты колледжей в США, которые использовали ноутбуки или цифровые устройства в классе, показали худшие результаты на экзаменах. Восьмиклассники, изучавшие алгебру онлайн, сдали тесты хуже, чем их сверстники, обучавшиеся в классе. И наконец, ученики четвертых классов, использовавших планшеты на всех или почти всех занятиях, получили в среднем на 14 баллов ниже навыков чтения по сравнению с учениками, вообще не использовавшими планшеты. Такой разрыв обычно соответствует целому году обучения.



Существует несколько возможных объяснений такой неэффективности гаджетов в учебном процессе. Во-первых, исследования указывают на то, что когда учащиеся читают с экранов, они усваивают меньше информации, чем когда читают с бумаги. Кроме того, в планшете всегда можно найти возможность отвлечься, то ли на Instagram, если это старшеклассник, то на рисование ярких линий пальцами, если это первоклассник. Однако, кроме столь очевидных причин, есть и более глубокие.



Один из столь важных факторов касается мотивации. Если выполнить определенное арифметическое действие первоклассника требует учитель, а не iPad, есть больше шансов, что учащийся будет заинтересован решить поставленную задачу. Когнитивные психологи говорят о том, что когда Существует несколько возможных объяснений такой неэффективности гаджетов в учебном процессе. Во-первых, исследования указывают на то, что когда учащиеся читают с экранов, они усваивают меньше информации, чем когда читают с бумаги. Кроме того, в планшете всегда можно найти возможность отвлечься, то ли на Instagram, если это старшеклассник, то на рисование ярких линий пальцами, если это первоклассник. Однако, кроме столь очевидных причин, есть и более глубокие.Один из столь важных факторов касается мотивации. Если выполнить определенное арифметическое действие первоклассника требует учитель, а не iPad, есть больше шансов, что учащийся будет заинтересован решить поставленную задачу. Когнитивные психологи говорят о том, что когда обучение проводит учитель, ученики беспокоятся о том, что он о них подумает, и как результат

прилагают больше усилий.

Также, учащиеся в классе часто учатся чему-то новому друг от друга, обсуждая те или иные темы. Если каждый школьник будет просто сидеть со своим планшетом и выполнять каждый свою индивидуальную задачу, то такой эффект от совместного обучения будет теряться.



Следует ли вообще отказаться от использования цифровых технологий в обучении? Конечно, нет. Компьютеры, планшеты, смартфоны – это все важные элементы современного общества, и дети с определенного возраста должны иметь доступ к этим технологиям, чтобы уверенно чувствовать себя в обществе. Также исследования показывают, что программное обеспечение, построенное на научных принципах, может способствовать лучшему усвоению информации и даже развитию критического мышления.



Тем не менее, стоит все же очень осторожно относиться к роли гаджетов в учебном процессе. Цифровые технологии могут быть очень полезны для представления учащимся новой информации в увлекательном формате. Однако не нужно ожидать, что планшеты полностью заменят бумажные учебники, и тем более учителей. Это только инструменты, которые могут помочь учителю сделать обучение более интересным и эффективным.



В США планшеты в относительно бедных школах являются более распространенным явлением, чем в элитных школах. Ведь именно через технологии пытались преодолеть отставание в успеваемости учащихся из малоимущих семей . Однако, как видим, исследования показывают, что технологии не просто не устраняют разрыв в успеваемости между учениками из разных социально-экономических слоев, а могут, наоборот, усиливать его. Поэтому нельзя просто раздать планшеты учащимся в селах и считать, что проблема неравенства в школьном образовании решена. Следует помнить, что основным источником информации для учащихся в школе является учитель, и уровень профессиональности учителей должен быть среди основных приоритетов развития школьного образования.