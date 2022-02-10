Потери спутников показывают, что солнечные бури представляют угрозу для технологий

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Согласно недавнему анализу научных данных и исторических отчетов, Земля подвергается разрушительным прямым ударам каждые столетие. В прошлом это были в основном небесные явления с захватывающими световыми шоу северного сияния, но незначительным влиянием на человечество. Однако современные технологии уязвимы для ударов экстремальных солнечных бурь. Не которые ученые предупреждают о неизбежных катастрофических последствиях для современной жизни от солнечных бурь. Эти солнечные вспышки, которые выбрасывают энергию в виде магнитных полей и миллиардов тонн плазменного газа, известные как «вспышки», непредсказуемы и их трудно предвидеть.Согласно недавнему анализу научных данных и исторических отчетов, Земля подвергается разрушительным прямым ударам каждые столетие. В прошлом это были в основном небесные явления с захватывающими световыми шоу северного сияния, но незначительным влиянием на человечество. Однако современные технологии уязвимы для ударов экстремальных солнечных бурь.

«Солнечные бури это то, с чем действительно нужно иметь дело политикам», — сказал Дэниел Бейкер, выдающийся профессор планетарной и космической физики в Университете Колорадо.

Астрофизики оценивают вероятность солнечной бури, способной вызвать катастрофу, в 12% за десятилетие.

«Это всего лишь вопрос времени», — говорит профессор Раймунд Мюшелер, заведующий кафедрой четвертичных наук геологического факультета Лундского университета в Швеции — «Нужно знать об этом, нужно просчитывать риски и быть максимально готовым».

Новое исследование образцов древнего льда, проведенное шведским ученым, пришло к выводу, что ранее неизвестная мощная солнечная буря около 9200 лет назад нанесла бы ущерб коммуникациям, если бы она обрушилась на Землю в наше время.

«Сбой в одном секторе может распространяться по системе и влиять на множество других вещей», — сказал Бейкер.

Относительно небольшая солнечная буря, вызвавшая возмущение магнитного поля Земли, стала причиной потери 40 из 49 спутников доступа в Интернет Starlink, запущенных 3 февраля из Космического центра Кеннеди во Флориде.



Когда солнце излучает энергию, оно влияет на Землю поэтапно. Первое происходит здесь через восемь минут после солнечного события на расстоянии 150 миллионов километров, за это время свет проходит путь от Солнца.



Первоначальная проблема возникает на дневной стороне планеты из-за ранних рентгеновских лучей, которые резко нарушают ионосферу — место, где земная атмосфера встречается с космосом — и радиосвязь. Они также создают дополнительное сопротивление некоторым спутникам, ухудшая их орбиты, что и произошло со спутниками Starlink.



В последующие минуты и часы сильно заряженные частицы вызывают радиоактивный шторм, представляющий опасность для космонавтов на орбите.



Третья фаза, известная как выброс корональной массы — взрывы газа и магнитного поля на поверхности Солнца — возмущают магнитосферу планеты, освещая небо и индуцируя электрические токи на поверхности, которые могут перегрузить электрические сети и ускорить коррозию трубопроводов.

«Геомагнитная буря может привести к прогоранию трансформаторов, если они не будут должным образом защищены», — сказал Мушелер из Лундского университета.

Энергетическая отрасль Северной Америки в последние годы предприняла шаги по укреплению своей инфраструктуры для защиты от опасных скачков напряжения. У правительственных учреждений США есть программа по развертыванию аварийных трансформаторов для замены вышедших из строя.

«Хотя правительство США оценило стоимость сурового явления космической погоды в миллиарды, этот наихудший сценарий, как правило, не рассматривается большинством политиков», — сказала Сангита Абду Джиоти, доцент кафедры компьютерных наук в Американском университете. Калифорнийский университет, Ирвин — «Короче говоря, риск хорошо известен, но в большинстве случаев не всегда учитывается при проектировании и планировании».

Длинные волоконно-оптические и подводные телекоммуникационные кабели в более высоких широтах, где Земля более открыта, также могут серьезно пострадать.

«США очень восприимчивы к отключению от Европы», — написал Джоти в недавнем исследовательском документе — «Европа находится в уязвимом месте, но более устойчива из-за наличия большего количества более коротких кабелей. Азия обладает относительно высокой устойчивостью, поскольку Сингапур выступает в качестве узла связи с несколькими странами».

Солнце часто выбрасывает на Землю большие вспышки, но большинство из них недостаточно велики, чтобы вызвать хаос или поразить планету напрямую. Но, как испытала SpaceX на этой неделе, даже некоторые из несерьезных вспышек могут нейтрализовать спутники.

«Сроки выбраны неудачно для SpaceX», — сказал Билл Муртаг, координатор программы Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований. Он добавил, что 1500 спутников SpaceX, уже находящихся на орбите, не пострадали.

Любая крупная солнечная буря представляет угрозу для спутников Глобальной системы позиционирования, которые обеспечивают точные сигналы времени и точную навигацию, технологии, критически важные в современной жизни, от сельского хозяйства до авиации.



По словам атмосферных ученых, сильный шторм также может вызвать истощение озонового слоя, а это означает, что возможно воздействие на земной климат.



Предыдущие сбои

Реакция общества на солнечные вспышки прошлых столетий сейчас кажется странной, хотя в то время это были сенсационные события.



Когда в сентябре 1859 года на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря, известная как событие Кэррингтона, телеграфные системы в Северной Америке и Европе вышли из строя, и некоторые операторы сообщили о поражении электрическим током.



Солнечная буря в марте 1989 года вызвала перебои в подаче электроэнергии в Квебеке, Канада.



Хеллоуинские бури 2003 года затронули более половины орбитальных спутников и нарушили работу авиации более чем на день, поскольку нельзя было точно отслеживать самолеты. Электроснабжение также было отключено в некоторых частях Европы на несколько часов, а трансформаторы в Южной Африке были безвозвратно повреждены.



После события в Кэррингтоне современная связь перешла от телеграфа к Интернету.

«Готовы ли мы к мероприятию класса Кэррингтон? Нет, нам еще есть над чем работать», — сказал Муртаг из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«В то время как частота климатических бедствий постепенно увеличивается, нас застанет врасплох экстремальное солнечное явление, которое вызовет значительные разрушения. Большинство людей, живущих сегодня, никогда не сталкивались с экстремальным явлением космической погоды, которое имело бы глобальное воздействие в течение нашей жизни», — Джоти из Калифорнийского университета в Ирвине.

Она также предупредила, что солнечные супербури могут вызвать масштабные отключения интернета, охватывающие весь земной шар и продолжающиеся несколько месяцев.



Геомагнитные бури, как правило, случаются чаще, когда на Солнце больше пятен (каждая такая веснушка на Солнце размером примерно с Землю). Солнце приближается к новому циклу, а это означает, что вероятность разрушительных событий возрастает, поскольку этот цикл достигнет своего прогнозируемого пика в июле 2025 года.

«Мы увидим больше солнечных пятен, больше солнечных вспышек, больше извержений и, следовательно, большее влияние на технологии здесь, на Земле», — сказал Муртаг.

Уровни интенсивности

Немного хороших новостей: ученые предсказывают, что этот цикл будет менее интенсивным, чем самые активные циклы прошлых столетий.



Однако общество в 21 веке, похоже, не готово к последствиям каскадных взаимосвязанных технологических сбоев, которые, вероятно, будут вызваны будущими сильными штормами.

«Солнце дает жизнь, но оно может быть и жестоким — особенно в отношении технологий, на которые мы полагаемся во многом из того, что мы делаем сегодня», — сказал Муртаг.

В 2020 году Конгресс принял закон, предписывающий Национальному научному фонду, НАСА и Министерству обороны продолжать поддерживать фундаментальные исследования, связанные с космической погодой.



Некоторые другие правительства, кажется, менее сосредоточены на этом вопросе.



Бейкер вспоминает письмо, которое он получил от обеспокоенной женщины из Франции, которая связалась с местными властями для получения совета о том, как подготовиться к сильной геомагнитной буре.