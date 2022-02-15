Подборка упражнений, которые помогут вам улучшить память

12:35 15 Февраль Киев, Украина





Тренировка памяти необходима каждому человеку, желающему поддерживать свои когнитивные способности в хорошей форме, и избежать проблем с запоминанием, которые неизбежно возникают с возрастом.



В этой статье мы собрали для вас упражнения по развитию памяти, которые помогут вам улучшить ее и сохранять «в форме».



1. Приобретите любую бумажную газету и самый простой маркер. А теперь начинайте перечитывать статьи, подчеркивая в процессе слова, в которых есть повторяющаяся буква два раза подряд («нн», «сс» и т. п.).



2. Прогуливаясь по городу, начните обращать внимание на детали, на которые раньше внимания обычно не обращали. Например, марки и цвета проезжающих мимо автомобилей, вывески на магазинах и названия ресторанов. Затем, придя домой и закрыв глаза, начинайте вспоминать все это в мельчайших подробностях.



3. Если едете на работу в общественном транспорте, обратите внимание на проезжающие машины. Их номера содержат аббревиатуры, например, ВВР. Подбирайте слова, в которых они будут соответствовать первым буквам, в данном примере – Воздух, Вода, Река.



4. Попытайтесь обращать внимание на мелочи постфактум. Вечером, после работы или прогулки, попробуйте вспомнить, кого вы встречали по дороге, во что были одеты эти люди, какие машины стояли во дворе и т.д.



5. Помните картинки из разряда «Найди 10 отличий», которые печатали в журналах? По запросу «найди отличия» в Google, можно найти и картинки, и игры, и даже видео по теме. Это хорошо тренирует визуальную



6. Слуховую память можно улучшить простым чтением текста вслух. Просто читайте без спешки, в умеренном разговорном темпе.



7. Старые-добрые кроссворды, прекрасно работающие в плане упражнений для мозга и тренировки памяти. В интернете можно обнаружить множество таких наборов и распечатать их на принтере.



8. Начните учить новый иностранный язык. Это может занять долгие месяцы, а то и годы. Но сложно найти другое подобное занятие, которое Без регулярной физической нагрузки мышцы человека слабеют. Но по отношению к нашему мозгу это тоже справедливо – без разных умственных активностей, наши интеллектуальные способности снижаются, в частности, способность к запоминанию.Тренировка памяти необходима каждому человеку, желающему поддерживать свои когнитивные способности в хорошей форме, и избежать проблем с запоминанием, которые неизбежно возникают с возрастом.В этой статье мы собрали для вас упражнения по развитию памяти, которые помогут вам улучшить ее и сохранять «в форме».1. Приобретите любую бумажную газету и самый простой маркер. А теперь начинайте перечитывать статьи, подчеркивая в процессе слова, в которых есть повторяющаяся буква два раза подряд («нн», «сс» и т. п.).2. Прогуливаясь по городу, начните обращать внимание на детали, на которые раньше внимания обычно не обращали. Например, марки и цвета проезжающих мимо автомобилей, вывески на магазинах и названия ресторанов. Затем, придя домой и закрыв глаза, начинайте вспоминать все это в мельчайших подробностях.3. Если едете на работу в общественном транспорте, обратите внимание на проезжающие машины. Их номера содержат аббревиатуры, например, ВВР. Подбирайте слова, в которых они будут соответствовать первым буквам, в данном примере – Воздух, Вода, Река.4. Попытайтесь обращать внимание на мелочи постфактум. Вечером, после работы или прогулки, попробуйте вспомнить, кого вы встречали по дороге, во что были одеты эти люди, какие машины стояли во дворе и т.д.5. Помните картинки из разряда «Найди 10 отличий», которые печатали в журналах? По запросу «найди отличия» в Google, можно найти и картинки, и игры, и даже видео по теме. Это хорошо тренирует визуальную память и внимание.6. Слуховую память можно улучшить простым чтением текста вслух. Просто читайте без спешки, в умеренном разговорном темпе.7. Старые-добрые кроссворды, прекрасно работающие в плане упражнений для мозга и тренировки памяти. В интернете можно обнаружить множество таких наборов и распечатать их на принтере.8. Начните учить новый иностранный язык. Это может занять долгие месяцы, а то и годы. Но сложно найти другое подобное занятие, которое

оказывало бы столь положительное влияние на память, мозг и его способность к восприятию нового.

9. Запоминайте телефонные номера. Начните с ближайших людей и постепенно расширяйте список.



10. Составьте набор из 20 любых слов. В течение двух минут их перечитывайте, запоминая список. А потом запишите те, которые запомнили, и сосчитайте. Повторяйте это упражнение каждый день и отслеживайте прогресс.



11. Выберите 10 исторических лиц из разных эпох, в одной колонке укажите имена, а в другой – годы рождения. В течение минуты смотрите на список и запоминайте, а затем закройте рукой одну из колонок и вспоминайте, кто когда родился, постепенно открывая пункт за пунктом.



12. Выберите один из предметов в комнате. Внимательно на него посмотрите, у вас всего 30 секунд. Затем отвернитесь или закройте глаза и попытайтесь подробно его описать.



13. Меняйте маршруты, по которым вы идете из дома на работу, в университет, и наоборот. Запоминайте вещи, которые вам встречаются по пути, а дома вспоминайте и описывайте их.



14. Также можно запоминать только предметы какого-то одного цвета, например, различных оттенков зеленого. Так мы тренируем навыки отбора, анализа и содержания информации.



15. Учите стихи. Начните с небольших, например, четырехстихов Омара Хайяма (рубаи), и постепенно переходите к более объемным и сложным. И память натренируете, и эрудицией всегда можно будет блеснуть.



И еще. Помните поговорку, что «в здоровом теле – здоровый дух»? Так вот, одним из важных факторов, влияющих в том числе и на нашу память, есть хороший сон. Идеальный вариант – 8 часов, но точно не менее 6 часов в день. Иначе если недосыпание станет системным, даже от упражнений толку будет немного.