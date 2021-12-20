Почему заменители сахара не могут обмануть мозг?

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Сладкие лакомства – слабость к ним глубоко укоренена в мозгу человека. Для наших предков сладкое было особенно энергетическим, а значит и ценным продуктом. Ощущение удовольствия, возникающее после потребления пищи с содержанием сахара, объясняет тягу к шоколаду, мороженому и другим сладостям. Реакция системы вознаграждений на сахар может даже приобретать признаки зависимости.



Проблема заключается в том, что сахар имеет много калорий, так что появляются напитки и продукты с заменителем сахара. С одной стороны, есть свидетельство того, что сладкое оказывает нежелательные побочные эффекты на здоровье и даже может приводить к начальным стадиям диабета. С другой стороны, заменители сахара, вместо того чтобы удовлетворить сладкоежек, провоцируют еще более сильную потребность съесть что-то сладкое.



Но почему? Это выяснил Уэй-Э Тань (Hwei-Ee Tan) и его коллеги из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Сначала они проверили реакцию мышей на два сладких раствора – сахарный и с содержанием заменителя. Сахарный заменитель мозг распознает как «фейк». Теперь ученые выяснили, почему: существует сигнальный путь от кишечника до мозга, который включается только при наличии глюкозы. Лишь когда этот сигнал достигает ствола головного мозга, лакомство вызывает типичное чувство удовольствия, сообщают ученые в журнале «Nature».Сладкие лакомства – слабость к ним глубоко укоренена в мозгу человека. Для наших предков сладкое было особенно энергетическим, а значит и ценным продуктом. Ощущение удовольствия, возникающее после потребления пищи с содержанием сахара, объясняет тягу к шоколаду, мороженому и другим сладостям. Реакция системы вознаграждений на сахар может даже приобретать признаки зависимости.Проблема заключается в том, что сахар имеет много калорий, так что появляются напитки и продукты с заменителем сахара. С одной стороны, есть свидетельство того, что сладкое оказывает нежелательные побочные эффекты на здоровье и даже может приводить к начальным стадиям диабета. С другой стороны, заменители сахара, вместо того чтобы удовлетворить сладкоежек, провоцируют еще более сильную потребность съесть что-то сладкое.Но почему? Это выяснил Уэй-Э Тань (Hwei-Ee Tan) и его коллеги из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Сначала они проверили реакцию мышей на два сладких раствора – сахарный и с содержанием заменителя.

«Животные могли выбирали, поэтому сначала пили одинаково из обоих бутылочек, – рассказали ученые. – Но уже через 24 часа их вкусы существенно изменились, а через 48 часов они почти полностью перешли на сахарный раствор».

То есть, несмотря на то что в обоих случаях вкусовые рецепторы во рту животных сигнализировали о потреблении сахара, их мозг все же замечал отличие. Но как? Согласно распространенным теориям, только сладкий вкус, сочетаемый с употреблением калорий, дает мозгу знать: «Сахар!».



Но последующие исследования продемонстрировали, что даже те мыши, которые не испытывали сладкого вкуса, потому что имели поврежденные соответствующие рецепторы, предпочитали сахарный раствор – воду или заменитель они обходили.

«Мы должны разделить концепции сладкого и сахара, – объяснил ведущий автор исследования Чарльз Закер (Charles Zucker). – Неуемное желание животных употреблять в пищу сахар, а не просто сладкий напиток, свидетельствует о том, что сахар как-то особенно влияет на нервную систему».

И действительно, с помощью мозгового сканирования ученые обнаружили: в стволе головного мозга мышей активируется конкретный участок, когда в кишечнике присутствует сахар.

«Ядро одинокого пути вспыхивало даже тогда, когда сахар попадал непосредственно в кишечник, не затрагивая вкусовые рецепторы, – сообщил коллега Таня Александр Систи (Alexander Sisti). – Что-то должно передавать соответствующий сигнал из кишечника в мозг».

Предположение ученых звучало так: вероятно, в кишечнике есть рецепторы, которые через блудный (блуждающий) нерв, отправляют сигнал прямо в мозг. Этот нерв выполняет функцию важного сочетания головного и «желудочного» мозга.

«Следуя за активностью блудного нерва, мы смогли обнаружить группу клеток, реагирующую на сахар», – сообщил Систи.

Реакция рецепторов SGLT-1, расположенных на этих клетках, показала, что они специализируются на глюкозе. На заменитель сахара или фруктоза они не реагировали, сообщили ученые.

«Так мы впервые обнаружили прямой сигнальный путь, распознающий сахар и сообщающий о его присутствии мозг», – сказал Тань.

Лишь когда этот сигнал активируется, в мозгу возникает чувство сладкой сытости. То есть сладкий сигнал на языке и сахарный сигнал кишечника не зависят друг от друга – и без кишечного сигнала «сахарное головокружение» не наступит.

«Когда вместо сахара в кофе мы кладем заменитель, он будет смаковать так же, но наш мозг будет реагировать на него по-другому», – сказал Тань.

Это объясняет, почему заменитель сахара не приводит к такой же сытости, что и сахар. В свою очередь, исследование открывает новые возможности для производителей сахарного заменителя.