Почему волшебное число для выпечки 180 градусов?

20:09 06 Январь Киев, Украина

Обычно для выпечки советуют разогревать духовку до 180 градусов. Но среди них нет ничего магического. Это просто наука.



С повышением температуры продукты теряют свою влажность и у них появляется корочка приятного коричневого цвета, а также ароматические соединения, которых до этого не было. Этот химический процесс называется реакцией Маяра, когда белки реагируют с сахарами под воздействием высокой температуры.



Хотя реакция Маяра происходит и при температуре 110–116 градусов, именно 180 градусов – оптимальная температура, позволяющая сбалансированно выпекать продукты как извне, так и изнутри, не пересушивая или сжигая их.