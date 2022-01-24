Почему умные люди не всегда становятся успешными?

20:55 24 Январь Киев, Украина





С возрастом приходит понимание, что далеко не всегда все происходит именно так. Среди ваших знакомых наверняка хватает умных и трудолюбивых людей, однако лишь некоторые из них добились чего-нибудь значительного. Остальные как были, так и остаются уверенным «середнячком». К сожалению, также есть и те, кто просто плывет по течению, не зная, что делать.



Реальность такова, что успех – это успешная карьера, надежные отношения или крепкое здоровье – определяет множество факторов. Да, разум и трудолюбие входят в их число. Однако эти два фактора далеко не единственные.



Американский предприниматель Мелисса Чу собрала семь возможных причин, почему вы можете оказаться не успешными, несмотря даже на большой багаж знаний и трудолюбие.



1. Вы не общаетесь с новыми людьми

Очень легко зациклиться исключительно на тех людях, которых вы давно знаете. Вы знаете многое о прошлом друг друга и вместе можете посмеяться над шутками, понятными только «своим». Однако проблема в том, что, постоянно находясь в одном и том же окружении, вы снова и снова обсуждаете одни и те же идеи, не имея возможности научиться чему-то новому, взглянуть за пределы своего «пузырька».



Для многих знакомство с новыми людьми – задача не из легких. Начните с малого и постепенно наращивайте обороты. Для начала поставьте перед собой небольшую цель, скажем, еженедельно знакомиться хотя бы с одним новым человеком.



2. Вы сопротивляетесь изменениям Долгое время нас убеждали в том, что если умный человек усердно работает и развивается в достаточно благоприятной среде, то рано или поздно его ждет успех С возрастом приходит понимание, что далеко не всегда все происходит именно так. Среди ваших знакомых наверняка хватает умных и трудолюбивых людей, однако лишь некоторые из них добились чего-нибудь значительного. Остальные как были, так и остаются уверенным «середнячком». К сожалению, также есть и те, кто просто плывет по течению, не зная, что делать.Реальность такова, что успех – это успешная карьера, надежные отношения или крепкое здоровье – определяет множество факторов. Да, разум и трудолюбие входят в их число. Однако эти два фактора далеко не единственные.Американский предприниматель Мелисса Чу собрала семь возможных причин, почему вы можете оказаться не успешными, несмотря даже на большой багаж знаний и трудолюбие.Очень легко зациклиться исключительно на тех людях, которых вы давно знаете. Вы знаете многое о прошлом друг друга и вместе можете посмеяться над шутками, понятными только «своим». Однако проблема в том, что, постоянно находясь в одном и том же окружении, вы снова и снова обсуждаете одни и те же идеи, не имея возможности научиться чему-то новому, взглянуть за пределы своего «пузырька».Для многих знакомство с новыми людьми – задача не из легких. Начните с малого и постепенно наращивайте обороты. Для начала поставьте перед собой небольшую цель, скажем, еженедельно знакомиться хотя бы с одним новым человеком.

Чем дольше вы находитесь в одном и том же окружении, тем сложнее вам открываться навстречу чему-то новому. Хорошая новость в том, что перемены – это возможности и шансы.



Вместо того чтобы противиться изменениям, попробуйте получить от них максимум пользы. Возможно, именно эти изменения помогут удовлетворить потребности растущей компании или посмотреть на ситуацию под новым, неожиданным углом.



Будьте открыты к новым идеям и проявляйте любопытство по отношению к окружающему миру.



3. Вы не готовы идти на риск

Умные люди предпочитают выбирать наиболее безопасные пути. Часто они, например, выбирают ту или иную карьеру, потому что она считается приемлемой для их сверстников.



Да, это гарантирует определенную безопасность. Однако такое решение может нести за собой рутину и отсутствие интереса. Очень часто и от умных людей можно услышать, что они недовольны своей работой и хотят заняться чем-нибудь другим, но боятся.



Если вы не можете решиться открыть перед собой новые горизонты, просто представьте, где вы будете через 10 лет, если примете (или не примете) то или иное решение. Будете ли вы сожалеть? Может, наоборот, такое решение принесет вам счастье и радость?



4. Вы считаете, что заслуживаете успеха, благодаря своему образованию

Люди, которые в школе или университете были круглыми отличниками, привыкли находиться на вершине и слышать от окружающих о своем

невероятном потенциале. Казалось бы, что в этом плохого? Но это действительно влечет ряд негативных побочных эффектов.

Есть люди, которые уверены, что заслуживают чего-то исключительно из-за своих оценок или того, где они получали образование. Они ожидают, что все должно произойти само собой, просто потому, что у них есть диплом. К сожалению, в реальной жизни все работает несколько по-другому.



В реальном мире результат зависит не от того, сколько усилий вы приложили, а от сочетания таких факторов, как трудолюбие, стратегическое мышление и некоторая доля удачи. К слову, для того, чтобы укрепить последний фактор, следует работать над первыми двумя.



5. Вы сосредоточены только на том, что вам интересно в данный момент.

Умные люди слишком осознают ценность своего времени, поскольку время и усилия, потраченные на одно, означают, что можно потерять что-нибудь другое.



Несмотря на то, что это очень сильная черта характера, оно также означает, что вы можете гоняться за очередной мечтой, не доводя дело до конца. В какой-либо сфере нелегко начинать. Преодоление первоначальных сложностей и препятствий требует не только усилий, но и терпения.



Сосредоточив усилия только на одной цели, в долгосрочной перспективе вы получаете более привлекательные результаты, чем если ставите одну цель, затем бросаете ее из-за того, что стало скучно, и хватаетесь за новую.



6. Вы не можете принять решение

Ум и трудолюбие открывают множество дверей. Однако избыток вариантов может оказаться таким же ущемляющим фактором, как и их недостаток.



Большое количество выбора усложняет процесс принятия решения. Появляется соблазн побывать везде и посмотреть «что вам больше подходит». Многие регулярно посещают множество образовательных программ. Проходят годы, а они все еще не определились, чем хотели бы заниматься и продолжают посещать разные курсы.



Вместо того чтобы распиливаться на многие сферы сразу, советуем вам провести небольшое исследование. Поговорите с людьми, которые уже заняты в интересующей вас области, изучите доступные материалы и оцените, насколько тот или иной вариант подходит под вашу личность и образ жизни.



7. Вы не верите в себя

Удивительно, но умные люди часто недооценивают свои способности.ости. Они беспощадно критикуют все свои навыки и достижения, поэтому

уверены, что не в состоянии многого достичь (синдром самозванца).

В отношении своей работы умные люди соблюдают очень высокие стандарты. Над каким бы проектом они ни работали, они всегда тщательно все рассматривают и постоянно сомневаются в конечном итоге.



Со стороны кажется, что в этом нет ничего плохого. Но на самом деле такая скрупулезность скорее истощает, чем приносит пользу. Перфекционизм часто сильно мешает человеку двигаться вперед и добиваться поставленных целей.



Поэтому, вместо того чтобы позволять мыслям о том, что если или я недостаточно хорош, удерживать вас от чего-то нового, определитесь, каким вы хотите видеть свою жизнь в будущем. И начните действовать.



Так вы в любом случае имеете больше шансов, чем если будете сидеть и ждать у моря погоды.