Почему у собаки такой острый нюх?

Всем знакома фраза из песенки «а нюх как у собаки, а глаз как у орла». Чем же примечателен нюх собаки и что о нем известно ученым? Все мы знаем, что служебные тренерованные собаки находят по запаху взрывчатку и наркотики. Но, как стало известно в процессе исследований, собака способна с помощью нюха определить возраст, пол и настроение других собак. Для собаки, в отличие от человека, запахи являются основным путеводителем. Нюх помогает собаке ориентироваться в пространстве.

Удивительно, но нюх собаки в тысячи раз тоньше человеческого. Как свидетельствуют данные Национального института стандартов и технологий США, собака в состоянии почувствовать присутствие веществ в концентрации 1:1012. Это, примерно, как почувствовать четверть чайной ложки сахара, растворенного в олимпийском бассейне.

Почему же у собаки такой острый нюх?

Как мы знаем, нос здоровой собаки влажный. Именно это способствует улавливанию микрочастиц, которые несут запах.

К тому же нос собаки имеет специфическое строение. Он имеет два вида воздухоносных путей: один для дыхания, другой для обоняния. Во время вдоха воздух попадает в ту носовую полость, которая покрыта обонятельными рецепторами. Для сравнения: у собаки площадь обонятельной области носа составляет 130 и более квадратных сантиметров, а у человека - всего 5. Это значит, что улавливающих запах рецепторов у собаки в 50 раз больше, чем у человека.

Благодаря этому собака так тонко различает все составляющие элементы сложной композиции запаха. Например: мы ощущаем запах борща в целом, а собака может почувствовать запах каждого его ингредиента.

По мнению ученых из центра онкологических исследований «Пайн-стрит» (Pine Street Foundation), мозг и нос собаки вместе составляют «одно из самых совершенных устройств по определению запахов на планете». Сегодня ученые пытаются изобрести электронные «носы», подобные собачьим, чтобы применять их для определения не только взрывчатых и наркотических средств, но и для выявления болезней, в том числе рака.