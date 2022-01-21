Почему нужно быть оптимистом, и как это сделать?

12:32 21 Январь Киев, Украина





Оптимисты не разрешают никакой неприятности или небольшой неудачи испортить им день. Быть оптимистом – это хорошо или нет? Конечно, да!



И у вас есть шанс стать одним из них – ведь



1. Оптимисты знают, что не обязательно добиваться задуманного, чтобы быть по-настоящему счастливым.

Счастье выходит изнутри. Это осознанное решение, которое вам нужно принять, независимо от того, идет ли все по вашему плану.



Если вы задаете условие для своего счастья, то есть даете себе понять, что будете счастливы только если сможете достичь определенной цели, то что же будет, если это условие не будет выполнено?



Успех никогда не гарантируется. Если вы приравниваете счастье к успеху, то вы будете счастливы, но только до тех пор, пока не столкнетесь с неудачей.



Найдите в себе силы быть счастливыми вне зависимости от того, на каком этапе пути достижения цели вы находитесь.



2. Они избегают людей, приносящих негатив, и воздерживаются от негативных эмоций

Оптимисты прекрасно понимают, что отрицательные эмоции могут увлечь вас так же, как и положительные. Поэтому, чтобы создать Оптимисты более здоровые, счастливые и успешные люди, особенно по сравнению с пессимистами. Основная причина состоит в том, что их эмоции помогают им мыслить положительно, и у них есть больше мотивации, чтобы двигаться вперед и справляться с обыденными трудностями.Оптимисты не разрешают никакой неприятности или небольшой неудачи испортить им день. Быть оптимистом – это хорошо или нет? Конечно, да!И у вас есть шанс стать одним из них – ведь оптимизм не является врожденной чертой. Вы можете начать с того, что вы постараетесь делать следующие несколько вещей иначе.Счастье выходит изнутри. Это осознанное решение, которое вам нужно принять, независимо от того, идет ли все по вашему плану.Если вы задаете условие для своего счастья, то есть даете себе понять, что будете счастливы только если сможете достичь определенной цели, то что же будет, если это условие не будет выполнено?Успех никогда не гарантируется. Если вы приравниваете счастье к успеху, то вы будете счастливы, но только до тех пор, пока не столкнетесь с неудачей.Найдите в себе силы быть счастливыми вне зависимости от того, на каком этапе пути достижения цели вы находитесь.Оптимисты прекрасно понимают, что отрицательные эмоции могут увлечь вас так же, как и положительные. Поэтому, чтобы создать

благоприятную среду, они держатся подальше от токсичных и мрачных людей, которые всегда жалуются на жизнь.

Вместо этого они поддерживают отношения со столь же оптимистичными людьми, помогающими им удерживать положительные эмоции. Они знают, что жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, которые их не ценят, поэтому предпочитают проводить ее с людьми, осознающими важность этих отношений.



3. Оптимисты уважают себя и свое время

В каком-то смысле люди, склонные к оптимизму, очень смелы и свободны – они уверены, что им не нужно чье-то одобрение, чтобы жить своей жизнью. Они знают, что люди всегда найдут повод для осуждения, а значит, нет смысла пытаться угодить всем, ведь это невозможно.



Оптимисты смело могут сказать «нет» тем вещам, которые для них не важны. Их невозможно заставить сделать что-то, что им действительно не нравится. Они делают только то, к чему лежит их душа.



4. Оптимисты – это ловкие люди

Успешные предприниматели и оптимисты – это одновременно новаторы и личности. Они знают, что у них никогда не будет абсолютно всего, что им нужно, поэтому вместо этого они обходятся тем, что у них есть.

Стив Джобс не испугался, поняв, что у него нет достаточно денег для финансирования своих идей. Поэтому он продал свой единственный автомобиль, VW Microbus, чтобы вложить деньги в свой проект.

Уолт Дисней не впал в тяжелую депрессию, когда ему сказали, что Микки Маус – «ужасающая мышь, пугающая женщин»; он смог это преодолеть, и теперь Микки крайне известен и любим многими.

Дональд Трамп становился банкротом четыре раза (в 1991, 1992, 2004 и 2009 годах), но его изобретательность и новаторство принесли ему состояние, которое сейчас насчитывает около трех миллиардов долларов.

5. Они знают, что жизнь несправедлива, но их это устраивает

Большинство людей испытывают разочарование, когда понимают, что их ожидания не оправдываются, и жизнь оказывается к ним несправедлива. Почему во всем мире так много людей, которые постоянно жалуются? Потому что они считают, что они имеют право владеть тем, что видят в других.



Оптимисты не таковы. Они знают, что жизнь не будет легкой – она редко бывает справедливой, всегда происходит что-то непредсказуемое. Но воспринимают это как должное, и наслаждаются тем, что есть.



Они принимают тот факт, что их друзья могут зарабатывать больше, знаменитости будут популярнее их, а некоторые из их близких более успешны в романтических отношениях.





