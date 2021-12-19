Почему люди размножаются половым способом, а не как некоторые животные – асексуально?

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Недавно ученые предложили почему люди не размножаются асексуально: мужской пол полезен прежде всего для того, чтобы устранять из популяции вредные мутации. Поскольку даже нескольких самцов хватит, чтобы зачать многих потомков, их потеря в результате естественного отбора не угрожает целой популяции, так что в определенной степени они – пешки, которыми можно жертвовать.



Сексуальное размножение – одна из самых больших загадок эволюции. Ведь, на первый взгляд, у него существенные недостатки: из-за существования двух полов только половина популяции может рожать потомков – и из них опять только половина плодовитая. Кроме того, найти партнера для репродукции – энергозатратно и занимает время. При неполовом размножении продуцировать потомков может каждая особь – асексуальные популяции при этом растут значительно быстрее, чем размножающиеся через секс.

«Большим вопросом остается, почему вообще развилось двуполое размножение – и почему существуют самцы», – сказал ведущий автор Девир Бергер (David Berger) из Стокгольмского университета.

Согласно распространенной теории, секс мог быть важным прежде всего для того, чтобы гены популяции заново смешивались.

Это обещает преимущества, прежде всего, когда вид должен приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Еще одно объяснение предложил коллега Бергера Карл Гришоп (Karl Grieshop) и его команда. Согласно ему, мужчины существуют для того, чтобы следить за генетическим здоровьем популяции – пусть и становясь жертвами естественного отбора. Причина: когда определенный вид теряет самок, его состав со временем сокращается. Если же исчезают мужчины, то это практически не влияет на численность популяции, пояснили ученые.

«Обычно достаточно нескольких мужчин, чтобы оплодотворить всех женщин в группе, – сказал Гришоп. – Имеют самки большой выбор или малый – на количество их потомков это практически не влияет».

Это касается прежде всего тех видов животных, у которых самцы не вовлечены в выращивание потомства и в принципе важны для размножения только своей спермой. Другими словами, мужчины в популяции не столь важны, как женщины

На этой теории сосредоточились Гришоп и его коллеги. Согласно ему, появление мужского пола отвечало за то, чтобы без последствий для популяции удалять вредные мутации. Поскольку носители этих мутаций либо умирают, либо испытывают трудности с выбором партнера, они не могут передавать свои гены следующим поколениям – мутация искореняется таким образом.



Так для эволюции мужчины исполняют роль пешек, которыми нужно пожертвовать. Теория звучит провокативно, но долгое время ее обсуждают в эволюционной биологии. С биологической точки зрения это было бы убедительно в том случае, если женщины с этими мутациями не становились жертвами отбора так часто, как мужчины.



Соответствует ли это истине, Гришоп и его коллеги исследовали на жуках Callosobruchus maculatus, известных вредителях. Для этого ученые проследили за успехом размножения 16 инбридинговых линий, скрещенных между собой. Ученые выяснили, как

вредные мутации влияют на успех при спаривании и размножении у самок и самцов.

Из-за скрещивания, состояние здоровья у потомков женского рода улучшалось, в отличие от потомков-мужчин. В них рекомбинация мутаций чаще приводила к тому, что они продуцировали меньшее потомство, сообщили ученые. В этом ученые видят доказательство того, что отбор сильнее влияет на мужчин-носителей мутаций, чем на женщин – то есть подтверждение теории о пешках, которых нужно принести в жертву.

«Наши результаты свидетельствуют, что удаление вредных мутаций из-за естественного отбора сильнее функционирует среди самцов, чем среди самок. Это демонстрирует уникальное различие между полами, что, вероятно, должно компенсировать потери, вызванные сексуальным размножением», - заявили ученые.

Почему мутации сильнее влияют на состояние и форму жуков-самцов и какие генетические механизмы за этим скрываются до сих пор не выяснено.