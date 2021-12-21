Пересыпание, как и недосыпание вредит здоровью - ученые

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/>Сон всего на два часа больше рекомендованных шести-восьми



В исследовании проанализировали зависимость от продолжительности сна случаев сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и смерти у 116 тысяч человек из 21 страны за восемь лет.



Команда, возглавляемая Чуанши Ван, аспиранткой Университета МакМастера и Пекинского объединенного медицинского колледжа в Китае, обнаружила, что любители дневного сна тоже рискуют. Мы все знаем, что недосыпание вредно для нашего здоровья, оно повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, не говоря уже о нашей раздражительности. Но новое исследование показало, что и пересыпание также может иметь негативные последствия для здоровья и даже повлечь за собой раннюю смерть.всего на два часа больше рекомендованных шести-восьми часов в сутки несет увеличение риска инсульта или сердечной недостаточности до 41 процента, считают исследователи, чья статья появилась у European Heart Journal. Даже на час более длинный сон - от восьми до девяти часов в сутки - увеличивает этот риск на пять процентов, а от девяти до десяти часов в сутки - уже на 17 процентов.В исследовании проанализировали зависимость от продолжительности сна случаев сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и смерти у 116 тысяч человек из 21 страны за восемь лет.Команда, возглавляемая Чуанши Ван, аспиранткой Университета МакМастера и Пекинского объединенного медицинского колледжа в Китае, обнаружила, что любители дневного сна тоже рискуют.

"Дневной сон связан с повышенным риском основных сердечно-сосудистых случаев и смертей для тех, кто спит больше шести часов ночью, но не для тех, кто спит меньше", – указала Ван. У тех же, кто недосыпает, "дневной сон, компенсирует нехватку ночного сна и смягчает риски."

Возможное объяснение роста риска может заключаться не в самом сне, а в той причине, что заставляет их спать дольше, и эта причина, в свою очередь, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний или смертности, пояснили авторы исследования.

"В целом рядовой человек должен обеспечить себе от шести до восьми часов сна в день. Если же вы постоянно спите слишком много, скажем, больше девяти часов в день, то вам следует посетить врача, чтобы проверить свое общее состояние здоровья", – сказал профессор Салим Юсуф, один из исследователей.

По данным Центра по контролю заболеваний, в 2014 году 35,2 процента взрослых в Америке сообщали о том, что они спят менее семи часов в сутки.



В Великобритании рекомендованные восемь часов спят всего 17% взрослых, более половины взрослых спят каждую ночь по шесть и меньше часов. Опрос 2 тысяч человек, проведенный медицинским страховым агентством Aviva, обнаружил, что взрослый британец спит всего 6,4 часа в сутки.