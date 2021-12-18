Парацетамол влияет на восприятие опасности - исследование

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Согласно недавним исследованиям, обезболивающее средство Парацетамол не только облегчает боль, но и угнетает восприятие опасности.





Когда болит голова или спина, люди принимают обезболивающие средства, в частности парацетамол или аспирин. Эти препараты, которые продают без рецепта, утоляют боль, но имеют и побочные эффекты: принимая их слишком часто, можно приобрести расстройства печени, почек и проблемы с желудком. Даже незначительная передозировка парацетамолом может привести к острой печеночной недостаточности. Также это активное вещество повышает риск инфаркта и развития астматических заболеваний.



Но парацетамол действует не только на тело: исследования доказывают, что это популярное обезболивающее и составляющее около 600 различных медикаментов влияет и на эмоции пациентов. Парацетамол удручает грусть, радость и сочувствие.



Алексис Кивни (Alexis Keaveney) из Национального университета штата Огайо и его коллеги задались вопросом, влияет ли парацетамол и на готовность рисковать. «Поскольку оценка риска и принятия решений имеют в основе положительные и отрицательные аффекты, кажется Вместо того чтобы избегать опасности, люди, принявшие лекарства, склонны поспешно принимать решения и легче подвергают риску себя и своих близких. Причина этого – влияние парацетамола на восприятие опасности.Когда болит голова или спина, люди принимают обезболивающие средства, в частности парацетамол или аспирин. Эти препараты, которые продают без рецепта, утоляют боль, но имеют и побочные эффекты: принимая их слишком часто, можно приобрести расстройства печени, почек и проблемы с желудком. Даже незначительная передозировка парацетамолом может привести к острой печеночной недостаточности. Также это активное вещество повышает риск инфаркта и развития астматических заболеваний.Но парацетамол действует не только на тело: исследования доказывают, что это популярное обезболивающее и составляющее около 600 различных медикаментов влияет и на эмоции пациентов. Парацетамол удручает грусть, радость и сочувствие.Алексис Кивни (Alexis Keaveney) из Национального университета штата Огайо и его коллеги задались вопросом, влияет ли парацетамол и на готовность рисковать. «Поскольку оценка риска и принятия решений имеют в основе положительные и отрицательные аффекты, кажется

очевидным, что парацетамол будет влиять и на них», – пояснили ученые.

В трех экспериментах, в каждом из которых приняло участие 150 молодых студентов, половина участников получала принятую в лечении дозу 1000 мг парацетамола, остальные – медикаменты плацебо без активного вещества. Испытуемые, принимавшие лекарства, не знали, в какой дозе они получали.



С помощью компьютерной программы The Ballon Analog Risk Task, которую также используют для исследования последствий приема наркотиков и алкоголя, ученые проверили готовность рисковать участников всех экспериментов.



Задача заключалась в том, чтобы кликами мышки решить, до какой степени можно надувать воздушный шарик на компьютерном экране — с риском, что он лопнет. С каждым успешным увеличением шарика участники получали виртуальное вознаграждение. Но если шарик трещал, они теряли все, что заработали.



Также в рамках двух других исследований ученые с помощью ряда стандартизированных вопросов и задач проанализировали восприятие риска. При этом испытуемые должны были оценить различные активности по критерию рискованности. Например, речь шла об оценке банджи-джампинга с высокого моста или о неуместном прерывании важной встречи.



Результат: эксперимент с шариком показал, что прием парацетамола усиливает готовность рисковать. Под влиянием обезболивающего участники надували шарик примерно 40 раз, а без него – только 33 раза. То есть шарик и чешуй чаще.



Высокая готовность рисковать отражалась и в поведении испытуемых: «Принявшие парацетамол испытывали меньше страха и негативных эмоций, когда шарик увеличивался и мог треснуть», — подытожил коллега Кивни Болдвин Вэй (Baldwin Way). Последующие эксперименты продемонстрировали, что по сравнению с контрольной группой, испытуемые под влиянием обезболивающего считали рисковую активность

менее опасной.

"Парацетамол заставлял людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они думали о рискованном поведении - они меньше боялись", - объяснил Вэй. Ни банджи-джампинг, ни тьма, ни начало новой карьеры не пугали тех, кто принял парацетамол.



По мнению исследователей, полученные результаты доказывают: прием парацетамола может оказывать влияние на восприятие риска и настроение. Из этого следует, что употребляющие обезболивающие пациенты не только угнетают физическую боль, но и реже чувствуют опасность — как побочный эффект у них повышается готовность рисковать. Это приводит к неожиданным решениям с потенциально смертельными последствиями.

«Полученные результаты важны и для нашей повседневной жизни», — сказал Вэй. Даже при повседневных действиях (например, за рулем) мы постоянно должны принимать решения, обуславливающие уровень безопасности дорожного движения. Если желание рисковать водителей растет, в опасность попадают все на улице. Учитывая тот факт, что в США парацетамол еженедельно принимает почти 25% населения, это может оказать существенное влияние на общество, отметил Вэй.



Ученый назвал еще одну актуальную проблему: «Парацетамол – это лекарство, которое американские институты в сфере здравоохранения рекомендуют при появлении симптомов COVID-19». Пациенты, принявшие этот препарат, могут хуже оценивать риск заражения и более легкомысленно относиться к встречам с другими людьми и к возможности их инфицировать. «Мы должны лучше изучить риски парацетамола и других лекарств, которые продают без рецепта», — предостерегают ученые.