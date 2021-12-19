Пандемия «принесла» самый большой годовой прирост интернет-пользователей

За первый год пандемии коронавируса количество людей, начавших пользоваться Интернетом, увеличилось на 10%.
Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.
В 2021 году количество пользователей Интернета выросло с 4,1 до 4,9 миллиарда по сравнению с 2019, в том числе из-за пандемии COVID-19. За первый год пандемии количество людей, начавших пользоваться интернетом увеличилось на 10% – это самый большой годовой прирост за последнее десятилетие, говорят в Международном союзе электросвязи ООН (МСЭ).
В общей сложности отмечают, что около 3 миллиардов человек или 37% мирового населения никогда не пользовались Интернетом.
В то же время 96% людей, не имеющих доступа к всемирной сети, живут в развивающихся странах.
Три четверти из них живут в 46 беднейших странах мира.
Однако даже среди этих пользователей сотни миллионов людей не могут быть онлайн часто, не имеют собственного устройства или качественной связи.
Свободному доступу к интернету препятствуют такие факторы, как бедность, неграмотность, ограниченный доступ к электроэнергии и отсутствие навыков использования Интернета.
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