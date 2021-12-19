Пандемия «принесла» самый большой годовой прирост интернет-пользователей

18:23 01 Декабрь Киев, Украина

За первый год пандемии коронавируса количество людей, начавших пользоваться Интернетом, увеличилось на 10%.

Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.

В 2021 году количество пользователей Интернета выросло с 4,1 до 4,9 миллиарда по сравнению с 2019, в том числе из-за пандемии COVID-19. За первый год пандемии количество людей, начавших пользоваться интернетом увеличилось на 10% – это самый большой годовой прирост за последнее десятилетие, говорят в Международном союзе электросвязи ООН (МСЭ).

В общей сложности отмечают, что около 3 миллиардов человек или 37% мирового населения никогда не пользовались Интернетом.

В то же время 96% людей, не имеющих доступа к всемирной сети, живут в развивающихся странах.

Три четверти из них живут в 46 беднейших странах мира.

Однако даже среди этих пользователей сотни миллионов людей не могут быть онлайн часто, не имеют собственного устройства или качественной связи.

Свободному доступу к интернету препятствуют такие факторы, как бедность, неграмотность, ограниченный доступ к электроэнергии и отсутствие навыков использования Интернета.