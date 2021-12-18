Пандемия повлияла на масштабы вырубки лесов Амазонии

19:40 01 Декабрь Киев, Украина

Коронавирус – угроза не только человеческому здоровью, он повлиял на природу и различные виды животных. Хотя многие природные регионы, на которых сказывается туризм, воспользовались ограничением путешествий, здесь также уменьшились шум и загрязнение воздуха – по крайней мере временно. В то же время пункты наблюдения за многими зонами и территориями, нуждающимися в защите, пусты, а браконьерам и нелегальной вырубке открыт путь.



Как сильно пострадали от нехватки контроля тропические леса, обнаружили исследования Всемирной организации Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF). На основании спутниковых снимков ученые сравнили площади территорий, покрытых лесом, в марте 2020 года, а также в марте 2017-2019 годов.



Итог: в марте 2020 года в мире уничтожили 645 000 гектаров тропических лесов. Это соответствует семикратной площади Берлина и почти на 150% больше, чем средний показатель для марта в предыдущие годы – с 2017 по 2019 год. Особенно масштабна потеря леса в Южной Америке. В Аргентине выкорчевывание и обжиг в марте 2020 года усилилось на 322% по сравнению с 2019 годом, сообщили во Всемирном фонде защиты дикой природы (WWF). Больше всего пострадали леса Саванны и регион Чако. В Бразилии, где расположены самые большие площади тропических дождевых лесов, потеря лесов в марте 2020 года выросла на 55% по сравнению с 2019 годом.



И тенденция только усиливается, как показали спутниковые данные Бразилийского космического института (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Согласно им, в первые пять месяцев 2020 года в бразилийской Амазонии исчезло более 2000 квадратных километров леса. Это на

49% больше, чем в среднем за последние четыре года. Особо пострадали штаты Пара, Амазонас и Мату-Гроссо.

«Амазония на пути к экзистенциальной катастрофе, – предупреждает Роберто Малдонадо (Roberto Maldonado), консультант по Бразилии при немецком WWF. – В 2019-м зафиксировали самое масштабное за последние 10 лет уничтожение, и сейчас все указывает на то, что 2020 год станет еще худшим годом для тропических лесов. Если мы в ближайшее время не изменим тенденцию, мы можем в перспективе потерять Амазонию». Летом 2019 года лесные пожары уничтожили столько лесов Амазонии, как никогда раньше.



Проблема в том, что, по мнению ученых, исчезновение амазонских тропических лесов может оказаться необратимым после вырубки 20–25% их территории. Поскольку деревьев не хватит, чтобы продуцировать осадки, леса будут высыхать. То есть экосистема может быть уничтожена таким образом, что изменится положительная обратная связь тропических лесов в Саване.



Уже сейчас исследования доказывают, что воздух над амазонскими территориями за последние 20 лет все больше высыхает. Кроме того, климатические изменения, по оценкам климатологов, наступают так быстро, что дождевые леса не успеют, например, изменить состав и виды деревьев. Вырубка почти 20% лесов приведет к тому, что эти изменения еще ускорятся. «Превращению» Амазонии еще можно помешать, остановив вырубку и засадив территорию новыми деревьями. Но у Бразилии это не приоритет.



Даже наоборот: правительство Бразилии под руководством Жаира Болсонара (Jair Bolsonaro) сознательно использует пандемию коронавируса, чтобы помочь лесозаготовкам и сельскому хозяйству через усиленную вырубку Амазонии. На видео заседания правительства министр окружающей среды Рикардо Салль (Ricardo Salles) требует внести изменения в закон, которые бы либерализовали и упростили вырубку. Внимание, обращенное на пандемию COVID-19, позволяет провести реформы без общественного беспокойства, сказал министр.



Кроме того, со времени своего вступления в должность Болсонаро ослабил следящие и осуществляющие защиту лесов учреждения, сократив их финансирование. Так их работе существенно мешают – к радости нелегальной вырубке. «Сообщение, что на нелегальную вырубку и раскапывание территорий будут закрывать глаза, поступило. Сегодня над частью Амазонки витают правила Дикого Запада», – сказал Малдонадо.



По мнению природозащитной организации, чтобы спасти лес Амазонии, нужно привлечь и другие страны. Начать нужно с более внимательного контроля за цепью снабжения, импортировать только те продукты, которые произвели не за счет леса. Особенно это касается фирм, имеющих в своей цепи поставок сою или другое сельскохозяйственное сырье из Бразилии, сказали в WWF. ЕС может также подключиться, прописав в законе цепи поставки без вырубки лесов. Тогда невозможно будет импортировать товары, для которых требуется вырубка дождевых лесов.