Палеонтологи рассказали о крокодиле мелового периода с остатками динозавра в желудке

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Почему поедание крокодилом динозавра является диковинкой? Австралийские и американские палеонтологи впервые описали окаменелость крокодила , в брюшной полости которого обнаружили останки динозавра, ставшего последней едой. Как показали следующие изучения, ученые имеют дело с ранее неописанным видом крокодиловидного мелового периода, которого они назвали "убийцей динозавров" - Confractosuchus sauroktonos . О находке сообщили в журнале Gondwana Research .



Все современные крокодилы являются хищниками, но их предки из мезозойской эры не были так требовательны. На это указывают исследования ископаемых останков этих животных. Некоторые из древних крокодиловидных (Crocodyliformes) имели череп и зубы, пригодные не только для хватания добычи, но иногда и для питания растительной пищей. Между тем о хищничестве среди древних крокодилов указывает ряд других признаков. К примеру, ввиду 11-метровой длины тела саркозухов ( Sarcosuchus ) и дейнозухов ( Deinosuchus ), живших 75-112 миллионов лет назад, можно предположить, что они охотились на динозавров, возможно, подобных им размером. На поедание динозавров также указываютследы крокодиловых зубов на динозаврических костях, а также сам зуб в кости динозавра-орнитопода (Ornithopoda) в возрасте около 75 миллионов лет. Но, пожалуй, наиболее достоверным свидетельством поедания крокодиловидными животными динозавров можно считать обнаружение остатков последних в окаменелости пищеварительной системы крокодилов. Тем не менее, до сих пор в их желудках находили только других крокодилов или кости неизвестных животных. В конце концов, австралийские и американские палеонтологи во главе с учеными Университета Новой Англии предоставили надежные доказательства того, что крокодилы мезозои обедали своими современниками динозаврами.



Что заверило палеонтологов в существовании крокодилов-пожирателей динозавров?



В новой работе учёные описали редкую палеонтологическую находку. Ею оказались окаменелости скелета представителя нового вида крокодиловидного подряда Eusuchia (к нему принадлежат и современные крокодилы), жившего на территории современной Австралии примерно 93-104 миллиона лет назад, во времена позднего мела. Все, что осталось от животного длиной около 2-2,5 метра, — почти целый череп и частично сохранившийся скелет без хвоста, костей тазового пояса и задних конечностей. Образец был просканирован с помощью компьютерной томографии, на основе изображений которой создали трехмерные модели для углубленного изучения.



Древний крокодил предстал в естественной позе, на его костях не нашли отметок зубов или других признаков того, что он стал жертвой хищника или его тело изуродовали падальщики. Хотя этого нельзя исключать, ввиду отсутствия задней части тела. Однако, о чем можно говорить с достаточной уверенностью — крокодил перед смертью решил поживиться молодым динозавром. Об этом свидетельствуют частично переваренные кости, найденные в брюшной полости в районе желудка крокодила. Поэтому ученые дали новому виду соответствующее название «убийцы динозавров» — Confractosuchus sauroktonos.. Его родовое название состоит из латинского слова confractus («сломанный») и греческого Soûkhos (в честь египетского бога-крокодила Себека), а видовое – из греческих слов sauros («ящерица», им часто обозначают роды динозавров) и ktonos («убийца») ).



Кем пообедал древний крокодил?



Судя по особенностям бедренной кости съеденного динозавра, это был представитель орнитопод — группы птицетазовых динозавров. Изучение скелета указывает, что крокодил, вероятнее всего, охотился на детеныша динозавра. Об этом свидетельствует небольшая масса тела орнитопода при смерти, которую оценили примерно в 1-1,7 килограмма. Но также возможно, что палеонтологи встретили ранее неописанный вид.



При поедании динозавра крокодил сломал пополам ему один из бедер и оставил на нем отметку своего зуба. Похоже, он обрабатывал добычу подобно современным крокодилам, которые для облегчения глотания уменьшают размер тела жертвы, расчленяя его или фрагментируя кости. Хотя малые размеры орнитопода могли способствовать и заглатыванию его целым.



Однако результат тщательного исследования хорошо сохранившегося черепа C. sauroktonos наводит на мысль, что крокодил не был хищником, специализирующимся только на маленьких орнитоподах или динозаврах. В конце концов не исключено, что его последняя еда была уже мертвой на момент ее нахождения. Но ученые предполагают, что древний крокодил мог даже охотиться на добычу, которая была больше его самого. На неприхотливость в пище указывает и разнообразная диета близких к нему филогенетически видов крокодиловидных.