Палеонтологи обнаружили окаменевший эмбрион динозавра в свойственной птицам позе

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Что в этом открытии особенного? Группа палеонтологов описала прекрасно сохранившийся эмбрион оверапторозавра внутри окаменевшего яйца старше 66 миллионов лет . Исследование скелета зародыша указывает, что вне эмбриона незадолго перед вылуплением, приобретение которой считалось исключительной чертой птиц, могло возникнуть еще у предков нептаховых динозавров. Находка описана в журнале iScience.



Птицы считаются прямыми отпрысками динозавров теропод. На это указывают и особенности их биологии, которые прослеживаются еще у нептаховых динозавров мезозойской эры, в частности, что касается аспектов размножения (например, яиц). Ученым известно об этом благодаря изучению яиц, сохранившихся в течение миллионов лет и позволяющих увидеть развитие динозавров. Так палеонтологи немало узнали о строении динозавровых яиц и их цвете, структуре гнезда и гнездном поведении. Однако случаи, когда в яйцах динозавров обнаруживали скелеты зародышей, чрезвычайно редки. Но оттого не менее ценны, поскольку позволяют понять, через какие стадии развития проходили динозавры, и сравнить их с их ближайшими современными родственниками — птицами и крокодилами.



О каком эмбрионе идет речь?



Окаменелость, напоминавшая яйцо динозавра, была обнаружена на юге Китая в отложениях, соответствующих позднему меловому периоду (100-66 миллионов лет назад). Она имеет удлиненную форму с размерами около 16,7 см в длину и 7,6 см в ширину.



Исследование окаменелости подтвердило, что это яйцо динозавра, жившего ориентировочно 72-66 миллионов лет назад. Его необычность – в почти полностью сохранившемся скелете внутри зародыша. Ученые установили, что длина эмбриона от головы до хвоста составляет примерно 23,5 сантиметра. Точно определить, на какой стадии развития он находился при гибели, учёным не удалось. Но они предполагают, что это был поздний этап, близкий к вылуплению, так как скелет был окостенел, а сам зародыш занимал уже значительную часть пространства внутри яйца. Черты черепа, например отсутствие зубов, указали, что палеонтологи имеют дело с представителем оверапторозавров — небольших двуногих хищных динозавров, которые имели перья и напоминали птиц.



В чем сходство с современными птицами?



Внимание ученых особенно привлекла поза, в которой замер зародыш динозавра. Чтобы птенец успешно вылупился, он должен занять специфическую позу внутри яйца незадолго до выхода из него, контролируемого центральной нервной системой. Его спина тогда выгибается и ориентируется в воздушную камеру на тупом конце яйца, а голова впоследствии забивается под правое крыло, направляя клюв к воздушной камере. Поза окаменевшего эмбриона динозавра сильно напоминала процесс занимания такого положения, что является еще одним свидетельством того, что маленький динозавр лишь чуть-чуть не дожил до появления на свет. Он был скручен таким образом, что его спина уже была ориентирована к тупому концу яйца, ноги были сложены с обеих сторон тела, но голова была еще согнута вниз. У кур (Gallus) такая поза соответствует примерно 17 дню развития.



Ранее такой позы у нептаховых динозавров или вообще у кого-то, кроме птиц, еще не описывали, говорится в исследовании. Авторы считают, что их открытие указывает на то, что характерное для зародышей птиц поведение внутри яйца могло возникнуть еще у нептаховых тероподов.