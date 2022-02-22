Пациенты перенесшие сердечный приступ менее подвержены болезни Паркинсона - ученые

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Почему вообще заговорили о существовании связи между двумя недугами?

Болезнь Паркинсона – это нейродегенеративное заболевание, при котором у пациента сокращается количество нейронов, способных производить нейромедиатор дофамин. Поэтому возникают наиболее характерные симптомы болезни: ухудшение контроля мышц и устойчивости осанки, а также тремор конечностей. Инфаркт миокарда является опасным для жизни острым состоянием, при котором из-за существенного сужения просвета артерий части сердца не получают достаточно кислорода и его ткани не способны правильно функционировать и могут даже отмирать. Кажется, что два описанных недуга не могут быть связанными, однако исследования последних лет указывают на противоположное. Факторами риска обоих являются старший возраст и мужской пол, но если инфаркту миокарда способствуют курение, повышение уровня холестерина, высокое кровяное давление и диабет, то в случае с болезнью Паркинсона эти факторы связаны, наоборот, с уменьшением риска. А теперь ученые Орхусского университета захотели выяснить, есть ли связь между переживанием инфаркта миокарда и развитием болезни Паркинсона.



Как научные работники искали ответы на вопросы?

Ученые использовали информацию от Датской национальной службы здоровья, которая охватывает популяцию из более 8 миллионов человек, за 1995-2016 годы. В работу включили данные о 181 994 пациентах, у которых впервые произошел инфаркт миокарда, и сопоставили их с информацией о 909 970 пациентах такого же пола и возраста (средний возраст составил 71 год), но без истории сердечного приступа. Ученые проанализировали медицинские истории людей за следующий 21 год, чтобы выяснить, отличается ли между двумя группами частота развития болезни Паркинсона и вторичного паркинсонизма (подобные болезни Паркинсона симптомы, возникающие вследствие другого заболевания или через отдельные медикаменты). Исследование ученых из Дании свидетельствует, что у людей, переживших инфаркт миокарда или сердечный приступ, риск заболеть болезнью Паркинсона меньше примерно на 20 процентов по сравнению. К такому результату привел анализ 20-летней медицинской истории более одного миллиона европейских пациентов. Своим выводом ученые поделились в Journal of the American Heart Association.Болезнь Паркинсона – это нейродегенеративное заболевание, при котором у пациента сокращается количество нейронов, способных производить нейромедиатор дофамин. Поэтому возникают наиболее характерные симптомы болезни: ухудшение контроля мышц и устойчивости осанки, а также тремор конечностей. Инфаркт миокарда является опасным для жизни острым состоянием, при котором из-за существенного сужения просвета артерий части сердца не получают достаточно кислорода и его ткани не способны правильно функционировать и могут даже отмирать. Кажется, что два описанных недуга не могут быть связанными, однако исследования последних лет указывают на противоположное. Факторами риска обоих являются старший возраст и мужской пол, но если инфаркту миокарда способствуют курение, повышение уровня холестерина, высокое кровяное давление и диабет, то в случае с болезнью Паркинсона эти факторы связаны, наоборот, с уменьшением риска. А теперь ученые Орхусского университета захотели выяснить, есть ли связь между переживанием инфаркта миокарда и развитием болезни Паркинсона.Ученые использовали информацию от Датской национальной службы здоровья, которая охватывает популяцию из более 8 миллионов человек, за 1995-2016 годы. В работу включили данные о 181 994 пациентах, у которых впервые произошел инфаркт миокарда, и сопоставили их с информацией о 909 970 пациентах такого же пола и возраста (средний возраст составил 71 год), но без истории сердечного приступа. Ученые проанализировали медицинские истории людей за следующий 21 год, чтобы выяснить, отличается ли между двумя группами частота развития болезни Паркинсона и вторичного паркинсонизма (подобные болезни Паркинсона симптомы, возникающие вследствие другого заболевания или через отдельные медикаменты).

При этом, для более надежных результатов, были учтены сопутствующие состояния пациентов, в том числе потенциальные факторы риска исследуемых болезней. Среди переменных: наличие сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых патологий, повышенный уровень холестерина и кровяного давления, ожирение, диабет, депрессия, заболевания почек, хроническая легочная болезнь как индикатор длительного табакокурения и другие. Кроме того, были учтены такие социально-экономические факторы как образование, доход, трудоустройство и т.д.



Какова же связь между инфарктом миокарда и паркинсонизмом?

За время наблюдения в группе инфаркта 668 человек заболело болезнью Паркинсона и 71 человек — вторичным паркинсонизмом. В группе общей популяции без опыта сердечного приступа заболело 4 352 и 474 человека соответственно. После 21-летнего периода наблюдения заболеваемость болезнью Паркинсона составляла 0,9 процента, а для вторичного паркинсонизма 0,1 процента в группе после инфаркта миокарда. В то время как в группе сравнения частота болезни Паркинсона была установлена как 1,25 процента, а вторичного паркинсонизма — 0,14 процента.



Ученые делают вывод, что инфаркт миокарда связан с уменьшением риска развития паркинсонизма, в частности, болезни Паркинсона. Если точнее, статистическая обработка результатов свидетельствует о том, что после сердечного приступа в целом пациенты имеют на 20 процентов меньший риск заболеть болезнью Паркинсона, и на 28 процентов меньше риск вторичного паркинсонизма.



Пока авторы не уверены, что стоит за отрицательной связью инфаркта миокарда и болезни Паркинсона. Однако они предполагают, что результаты отражают связь между факторами риска инфаркта и нейродегенеративной болезнью. Например, среди переживших сердечный приступ будет больше курильщиков и пациентов с высоким уровнем холестерина в крови, ранее связывавшихся с меньшим риском болезни Паркинсона. Последующие исследования помогут лучше понять механизмы наблюдаемого явления, в частности, уточнить его, учитывая ограничения этой работы. Например, большинство пациентов, истории которых изучали, были белыми, поэтому результаты нельзя с достаточной уверенностью транслировать на общую популяцию.