Отпуск не только улучшает настроение, но и продлевает жизнь - исследование

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Постоянный стресс может с течением времени спровоцировать болезни: забывчивость, избыточный вес, расстройства иммунной системы и депрессии – это лишь некоторые из них. Поэтому важно в обыденных ситуациях избавляться от стресса и позволять себе немного отдыха, в частности посредством отпуска.



Тимо Штрандберг (Timo Strandberg) из Хельсинкского университета и его коллеги недавно обнаружили, что отпуск оказывает не только положительное краткосрочное влияние на настроение. Регулярный отпуск может даже продлевать жизнь. К такому выводу пришли ученые, оценив результаты долгосрочного исследования с участием мужчин в руководящих должностях.



Ученые проанализировали исследования 1974–1975 годов, когда было привлечено 1222 испытуемых, каждый из которых родился между 1919-м и 1934 годами, на работе ежедневно подвергался стрессу и имел повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – из-за курения, кровяного давления, избытка веса или других факторов.



Команда ученых поделила мужчин на две примерно равные группы. Одна группа продолжала вести себя по-прежнему. Вторая на протяжении четырех месяцев получала устные и письменные советы по здоровью. Участникам рекомендовали заниматься спортом, полезно питаться и бросить курить. Если эти меры не помогали, мужчины получали дополнительно антигипертензивные препараты и медикаменты против Отпуск – это не только отдых, он может продлевать жизнь. К такому выводу подводят результаты долгосрочного исследования с участием мужчин в руководящих должностях. Итак, тот, кто брал отпуск менее трех недель каждый год, умирал быстрее, чем много отдыхавший. Особо важно понимать: даже здоровый образ жизни не компенсирует последствия недостаточного отдыха, сообщили ученые.Постоянный стресс может с течением времени спровоцировать болезни: забывчивость, избыточный вес, расстройства иммунной системы и депрессии – это лишь некоторые из них. Поэтому важно в обыденных ситуациях избавляться от стресса и позволять себе немного отдыха, в частности посредством отпуска.Тимо Штрандберг (Timo Strandberg) из Хельсинкского университета и его коллеги недавно обнаружили, что отпуск оказывает не только положительное краткосрочное влияние на настроение. Регулярный отпуск может даже продлевать жизнь. К такому выводу пришли ученые, оценив результаты долгосрочного исследования с участием мужчин в руководящих должностях.Ученые проанализировали исследования 1974–1975 годов, когда было привлечено 1222 испытуемых, каждый из которых родился между 1919-м и 1934 годами, на работе ежедневно подвергался стрессу и имел повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – из-за курения, кровяного давления, избытка веса или других факторов.Команда ученых поделила мужчин на две примерно равные группы. Одна группа продолжала вести себя по-прежнему. Вторая на протяжении четырех месяцев получала устные и письменные советы по здоровью. Участникам рекомендовали заниматься спортом, полезно питаться и бросить курить. Если эти меры не помогали, мужчины получали дополнительно антигипертензивные препараты и медикаменты против

повышения жировых показателей крови (липидов и холестерина).

Сначала оказалось, что риск заболеть сердечно-сосудистым недугом в группе вмешательства существенно снизился. Однако в ходе одного из

дополнительных исследований 1989 года оказалось: в этой группе умерло больше испытуемых, чем в контрольной. Как такое могло произойти?



Чтобы выяснить, ученые продлили временный отрезок для исследования до 2014 года и еще раз просмотрели все данные, собранные для первичной разведки – в частности информацию о рабочих часах, времени сна и продолжительности отпуска.



Результат: к 2004 году в группе вмешательства все еще было больше смертей – только потом (2004–2014) смертность обеих групп сравнялась. Штрандберг и его коллеги сообщили, что решающим фактором смертности в первой группе оказалось количество отпускных дней. Вероятность, что между 1974-м и 2004 годами умрет тот, кто отдыхал менее трех недель ежегодно, то есть в возрасте 40-85 лет, была на 37% выше, чем у тех, кто много отдыхал.

«Мужчины с меньшей продолжительностью отпуска в нашем исследовании меньше спали и больше работали, чем дольше отдыхавшие руководители», – сообщил Штрандберг.

Это значит, что даже более здоровый образ жизни не может компенсировать последствий, спровоцированных нехваткой отдыха.

«Повседневный стресс, вероятно, нивелировал положительный эффект от советов о здоровом образе жизни», – сказал Штрандберг.

Ученый подчеркнул: в 70-80-х годах ХХ века преодоление стресса еще не было неотъемлемой составляющей превентивной медицины, в отличие от нынешней ситуации: как раз для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний избегание стресса является важным и признанным фактором профилактики.