Откуда берется космический мусор и насколько он опасен?

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Большинство космического мусора находится на низкой околоземной орбите, то есть на высоте до 2 тысяч километров над поверхностью. Однако часть этих объектов находится значительно выше, на геостационарной орбите, расположенной на расстоянии 35 786 км над экватором. От высоты зависит то, как долго будет существовать космический мусор: объекты, находящиеся ниже 600 километров над поверхностью, через несколько лет упадут и сгорят в атмосфере, тогда как выше 1000 километров могут вращаться вокруг Земли веками. Наибольшая концентрация обломков – на высоте от 750 до 1000 километров.



Сколько таких объектов находится на орбите сейчас?

По данным Европейского космического агентства, с начала космической эры человечество совершило более 6 тысяч запусков ракет, отправив на орбиту 11 370 спутников. Сейчас вокруг Земли вращается 6900 спутников, среди которых до сих пор функционируют всего около 4000. Они постепенно разрушаются, образуя обломки.



Сейчас сеть космического наблюдения США (Space Surveillance Networks) мониторит 28 160 объектов, но на самом деле их гораздо больше. Статистическое моделирование демонстрирует, что вокруг Земли вращается 34 тысяч фрагментов длиной более 10 сантиметров, 900 тысяч объектов размерами от 1 до 10 сантиметров и 128 миллионов обломков от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Общая масса всех объектов на орбите Космический мусор — искусственно созданные объекты или их части, которые больше не функционируют, но остаются на орбите вокруг Земли. Они имеют широкий диапазон размеров: от микроскопических частиц засохшей краски до отработанных ступеней ракет.Большинство космического мусора находится на низкой околоземной орбите, то есть на высоте до 2 тысяч километров над поверхностью. Однако часть этих объектов находится значительно выше, на геостационарной орбите, расположенной на расстоянии 35 786 км над экватором. От высоты зависит то, как долго будет существовать космический мусор: объекты, находящиеся ниже 600 километров над поверхностью, через несколько лет упадут и сгорят в атмосфере, тогда как выше 1000 километров могут вращаться вокруг Земли веками. Наибольшая концентрация обломков – на высоте от 750 до 1000 километров.По данным Европейского космического агентства, с начала космической эры человечество совершило более 6 тысяч запусков ракет, отправив на орбиту 11 370 спутников. Сейчас вокруг Земли вращается 6900 спутников, среди которых до сих пор функционируют всего около 4000. Они постепенно разрушаются, образуя обломки.Сейчас сеть космического наблюдения США (Space Surveillance Networks) мониторит 28 160 объектов, но на самом деле их гораздо больше. Статистическое моделирование демонстрирует, что вокруг Земли вращается 34 тысяч фрагментов длиной более 10 сантиметров, 900 тысяч объектов размерами от 1 до 10 сантиметров и 128 миллионов обломков от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Общая масса всех объектов на орбите

составляет 9800 тонн.

Откуда берутся обломки на орбите?





Насколько космический мусор опасен?

На низкой околоземной орбите космический мусор вращается вокруг нашей планеты со скоростью около 7-8 километров в секунду. Однако средняя скорость столкновения одного объекта с другим составляет около 10-15 километров в секунду. Это в 10 раз больше скорости пули. Следовательно, столкновения даже с небольшими фрагментами выделяют большое количество энергии.



Космические аппараты без значительного ущерба постоянно поражаются очень мелкими орбитальными объектами размером до миллиметра, а вот фрагменты размером в миллиметр или больше несут высокий риск. Кроме того, с течением времени большое количество столкновений выводит из строя части аппаратов.



Более всего страдают солнечные панели, постоянно атакующиеся наименьшими частицами, недоступными для мониторинга. Например, такое влияние испытывает «Габбл». В 2002 году Европейское космическое агентство заменило солнечные панели телескопа и вернуло одну из них на Землю. На ней хорошо видны следы почти десятилетней бомбардировки обломками разных размеров. Риск катастрофического столкновения с Более трети объектов на орбите, за которыми ведется наблюдение, — это спутники и ступени ракет. Они и являются основными источниками более мелких обломков. Чаще всего к их фрагментации приводят взрывы, связанные с остатками топлива. Под влиянием экстремальных условий космической среды детали степеней или спутников разрушаются, что приводит к утечкам или смешиванию компонентов топлива и в конце концов к взрыву. Кроме того, экстремальное ультрафиолетовое излучение оказывает негативное влияние на покрытие космических аппаратов, отслаивая его, в результате чего на орбите оказываются микрочастицы краски. Наконец, иногда астронавты, работающие в открытом космосе , теряют всевозможные предметы. Например, Эдвард Уайт, первый американец, совершивший выход в открытый космос, упустил во время этого исторического события термальную перчатку, которая затем сгорела в атмосфере.На низкой околоземной орбите космический мусор вращается вокруг нашей планеты со скоростью около 7-8 километров в секунду. Однако средняя скорость столкновения одного объекта с другим составляет около 10-15 километров в секунду. Это в 10 раз больше скорости пули. Следовательно, столкновения даже с небольшими фрагментами выделяют большое количество энергии.Космические аппараты без значительного ущерба постоянно поражаются очень мелкими орбитальными объектами размером до миллиметра, а вот фрагменты размером в миллиметр или больше несут высокий риск. Кроме того, с течением времени большое количество столкновений выводит из строя части аппаратов.Более всего страдают солнечные панели, постоянно атакующиеся наименьшими частицами, недоступными для мониторинга. Например, такое влияние испытывает «Габбл». В 2002 году Европейское космическое агентство заменило солнечные панели телескопа и вернуло одну из них на Землю. На ней хорошо видны следы почти десятилетней бомбардировки обломками разных размеров. Риск катастрофического столкновения с

обломками для «Габбла» составляет примерно 1 до 185, он вырос почти вдвое, начиная с ранних 2000-х.

Угроза столкновений существует и для миссий с экипажем. В частности, обломки могут врезаться и в Международную космическую станцию. Однако ее критически важные компоненты, такие как модули для обитания и резервуары высокого давления, надежно защищены. Они могут противостоять ударам обломков диаметром до 1 сантиметра. Однако если шанс на столкновение больше, чем 1 до 10 тысяч, МКС совершает маневр уклонения. Такое случается довольно часто, в среднем, по крайней мере, раз в год.



Происходили ли в космосе значительные столкновения?

Начиная с 1961 года исследователи зафиксировали 560 событий фрагментации объектов на орбите, и только семь из них были связаны со столкновениями. Но предполагается, что в будущем основными инцидентами, которые будут приводить к образованию обломков, станут столкновения. Вероятность случайного столкновения двух больших объектов (диаметром более десяти сантиметров) очень мала. Однако шансы не нулевые.



Первое из зафиксированных событий произошло в 1996 году. Тогда обломок ступени европейской ракеты «Ариан», запущенной за десять лет до этого, врезался в действующий французский микроспутник. Тот получил повреждения, но продолжил работать.



10 февраля 2009 года произошел худший подобный инцидент, когда столкнулись уже не работавший американский спутник «Иридиум-33» и российский «Космос-2251». Это произошло на высоте 776 км над Сибирью, аппараты врезались друг в друга на скорости 11,7 км в секунду. В результате оба были разрушены и образовали около 2300 фрагментов, которые можно было отследить. Часть уже успела войти в атмосферу и сгореть.



Кроме того, некоторые страны опробовали противоспутниковое оружие. Так, в 2007 году Китай во время тестирования оружия уничтожил свой метеорологический спутник. Лишь это событие увеличило количество космического мусора, который можно отследить, на 25%, создав более трех

тысяч фрагментов. Они будут оставаться на орбите десятилетиями.

Число спутников на орбите продолжит расти. В частности, создавать «мегазвезды» из тысячи спутников для интернет-покрытия планирует не только SpaceX со своим Starlink — схожие планы имеет и компания Amazon. Увеличение объектов в космосе неизбежно приведет к увеличению количества обломков. Считается, что это может вызвать цепную реакцию так называемый синдром Кесслера (каскадный эффект). Обломки спутников, врезаясь в космические аппараты, будут создавать еще большее количество фрагментов. По оценкам, увеличение количества космического мусора вдвое приведет к увеличению риска столкновения в четыре раза. В конце концов, околоземную орбиту больше нельзя будет использовать.



Можно ли очистить орбиту от мусора?

Исследователи предлагают множество способов убрать мусор с орбиты. Так, 20 марта 2021 г. японская компания Astroscale начала миссию ELSA-d. Она отправила на орбиту два спутника: небольшой «клиент» и «персонал», который будет ловить меньший аппарат. В течение следующих шести месяцев система проведет три теста: «персонал» будет выпускать «клиента» пытаться отыскать его, используя GPS-навигацию, и схватить с помощью магнитной стыковки. Такая миссия преследует цель демонстрации подобной технологии, однако это решение не подходит для мусора небольшого размера.



В 2018 году Великобритания запустила спутник RemoveDEBRIS, протестовавший два других способа убирать космический мусор: с помощью сетки и с помощью специального гарпуна. Агентство аэрокосмических исследований Японии предлагает использовать для этого длинный трос, который будет сбивать спутники с орбиты, так что они окажутся в атмосфере и сгорят. Европейское космическое агентство планирует начать

миссию ClearSpace-1 в 2025 году, во время нее спутник попытается захватить адаптер полезной нагрузки, оставшийся от ракеты Vega.

Однако пока все эти проекты скорее демонстрацией возможных технологий, чем действенными решениями. Сейчас наиболее необходимой стратегией является предотвращение создания нового космического мусора, достичь этого можно благодаря соответствующему проектированию и безопасной эксплуатации аппаратов.



Таким образом, космический мусор остается насущной проблемой, последствия которой уже сказываются.