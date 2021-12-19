Органоиды желудка вырастили с железами, мышцами и нейронами

11:53 14 Декабрь Киев, Украина

Американские ученые описали технологию создания органоидов желудка со всеми основными типами клеток , тогда как до сих пор их выращивали только из эпителиальных. Очередное добавление органоидов из эндодермальных эпителиальных клеток стволовых клеток мезодермы и эктодермы позволяет получить сложные органоиды желудка с функциональной эпителиальной, мышечной и нервной тканью. Сейчас для этого последний этап развития должны пройти имплантированными в организм мышей, говорится в статье журнала Cell Stem Cell.



Зачем нужны органоиды желудка и что не так с уже имеющимися?



Органоиды — выращенные в лаборатории упрощенные миниатюризированные версии настоящих органов — позволяют изучать заболевания и испытывать лекарства, когда использование животных моделей нецелесообразно или невозможно. Если говорить о желудочно-кишечном тракте, то использование наиболее распространенных подопытных млекопитающих, мышей ограничивается различиями на уровне анатомии (например, у грызунов имеется преджелудок, которого нет у людей), а также молекулярных механизмов, определяющих реакции клеток, в частности на различные препараты. Ученые уже умеют выращивать сложные, подходящие для разных исследований органоиды, в частности мозга, но с органоидами желудка все несколько сложнее.



Во время эмбрионального развития желудок начинает формироваться отдельно из клеток трех зародышевых листьев, впоследствии объединяясь в функциональную структуру. Энтодерма образует эпителиальный слой, клетки которого производят соляную кислоту и ферменты; мезодерма дает начало гладким мышцам желудка, обеспечивающим его сокращение; а эктодерма формирует нервную систему, которая контролирует выработку секрета и движения мышц. Однако имеющиеся органоиды желудка состоят из эпителиальных клеток, благодаря чему они очень ограниченно воспроизводят строение реального органа. Ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати предположили, что смогут создать усовершенствованный органоид из клеток всех трех основных типов, если прибавят клетки из двух других зародышевых листьев.



Как вырастить органоид со всеми основными клетками?



Ученые работали с человеческими плюрипотентными стволовыми клетками. Часть из них превратили в энтодермальные и стали выращивать обычные органоиды желудка. Еще одну часть клеток обработали коктейлем веществ, который побудил их сформировать мезодерму. Следовательно, внесением соответствующих веществ ученые добились ее превращения в мезенхиму (тип рыхлой, неоформленной эмбриональной ткани). На шестой или девятый день ее выращивания добавили к уже выращенным сферическим органоидам желудка из эпителиальных клеток в пропорции 2:1. В конце концов, мезенхимные клетки, как того и ожидали, образовали слой вокруг эпителия желудка.



Чтобы органоиды, которые имели размеры около одного-двух миллиметров, могли дальше развивать ткани желудка, ученые вживили их под фиброзную капсулу почки мышей на 10-12 недель, где через кровоснабжение они могли получать необходимые кислород и питательные вещества. Те из них, которые не имели мезенхимы, в большинстве своем вообще не выжили или имели не до конца дифференцированный эпителий. В то время как органоиды из двух типов клеток имели стопроцентную выживаемость и увеличили свои размеры до 0,5-1,5 сантиметра, в некоторых случаях увеличив объем в тысячу раз. В то же время мезенхима дифференцировалась только в слабо организованную гладкую мускулатуру вокруг эпителия, который, однако, не был способен секретировать желудочный сок.



Тогда ученые предположили, что добавление к двухслойным органоидам нервных клеток поможет им приобрести похожий на орган вид. В течение еще четырех недель органоиды, выращенные по вышеописанной технологии, выращивали совместно с энтеричными клетками нервного гребня, являющимися предшественниками нейронов желудочно-кишечного тракта. А потом еще на 10-12 недель их имплантировали мышам.



В результате только этим органоидам, содержащим клетки из всех трех зародышевых слоев — энтодермы, мезодермы и эктодермы — удалось сформировать функциональную железистую структуру эпителия и несколько слоев гладких мышц, пронизанных энтеричными нейронами. Ученые считают, что их работа указывает на важную роль клеток нервного гребня в дифференциации и разрастании мезенхимы. Органоиды по строению напоминали настоящий желудок человека на 38 неделе внутриутробного развития. Как показали следующие опыты с биопсией органоидов, мышечная ткань функциональна и способна сокращаться под контролем нервных клеток, а эпителий может секретировать ферменты и гормоны.

Эта технология с постепенным и послойным добавлением клеток всех трех зародышевых листьев поможет создавать органоиды, лучше воспроизводящие строение и функции настоящего органа. При этом описанный способ может помочь и в выращивании других органоидов, не только желудочных.