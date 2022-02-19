Орангутанов научили производить каменные орудия труда и пользоваться ими

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Зачем приматов испытывать на предмет изготовления инструментов? Немецкие и норвежские ученые провели серию экспериментов с орангутанами, в которых проверили способность приматов изготавливать и использовать каменные орудия, подобно предкам людей. Хотя испытуемые не поняли сути испытаний, один из самцов все же использовал готовый отщеп как режущий инструмент для добывания пищи, а одна из самок повторила действия экспериментатора, ранее демонстрировавшего ей способ самостоятельного изготовления каменного инструмента. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE .



Люди обошли других животных в изготовлении и использовании инструментов, но начинали с простого. Наиболее распространенными инструментами древних гоминини (Hominini) являются каменные орудия, наиболее древние из которых насчитывают около 3,3 миллионов лет. Преимущественно это отщепы с острыми краями, позволяющие обрабатывать мясо и добывать другие ресурсы, и молоты, которыми можно было откалывать отщепы или использовать их как самостоятельный инструмент, например, чтобы расколоть орех. Относительно того, что предшествовало и как развилось умение изготавливать каменные орудия, антропологи еще не пришли к согласию. Но есть предположение, что этому способствовало поведение, присущее многим современным видам приматов, когда животное содержит один предмет и ударяет им в другой. К примеру, орехом о камень, или, наоборот, камнем о орех. Диких приматов еще не замечали по целевому изготовлению таких каменных инструментов как отщепы, но не исключено, что только потому, что им это не нужно. Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Университета Тюбингена и Университета Осло решили проверить, имеют ли современные приматы необходимые для изготовления каменных орудий навыки.



Как проверяли мастерство приматов?



Опыты решили провести на орангутанах Pongo pygmaeus , ранее уже привлекавшихся к подобным экспериментам. Вид интересен в плане изучения изготовления каменных орудий, потому что хотя орангутаны и пользуются разнообразными инструментами в природе, они редко являются каменными, поскольку, проводя почти все время на деревьях, животные редко сталкиваются с камнями.



Исследователи провели изучение на двух группах орангутанов в зоопарке Кристансанну в Норвегии и зоопарке Атерстона в Великобритании, никогда не соприкасавшихся с каменными инструментами или другими человеческими орудиями. С животными было проведено три эксперимента. В первом проверяли, догадаются ли они, как можно изготовить и как использовать острый каменный инструмент. Следовательно, предоставили дополнительную мотивацию изготовить острое орудие. Наконец, ученые исследовали, смогут ли орангутанги научиться изготавливать орудия по примеру человека.



Как выполняли задачи орангутаны?



В первом опыте двум самцам орангутанов из норвежского зоопарка представили два ящика, в которые поместили кусочки фруктов в качестве лакомства. Но получить доступ к лакомству можно было только если животное воспользуется острым инструментом, например для перерезки веревки. А его можно получить, если воспользоваться предоставленным бетонным молотом для отбивки из каменного нуклеуса отщепов. Также приматам предоставили один уже заранее изготовленный человеком отщеп.



Но орангутаны так и не догадались, что следует делать с предоставленными предметами. Они не изготовили и не использовали ни одного отщепа для разрезания веревки, и больше всего взаимодействовали с самими ящиками с лакомством. Однако молодой самец Луи все же добыл себе фрукты: однажды с помощью палки, которую он принес с собой, а другой воспользовавшись готовым отщепом для прокалывания прозрачной пластиковой мембраны ящика.



В дальнейшем ученые решили дополнительно мотивировать орангутангов изготовить инструменты. Экспериментаторы сами заблаговременно изготовили несколько отщепов, представили их животным и предложили поменять их на фрукты. Таким образом, ученые хотели придать отщепам большую ценность, чтобы у испытуемых сформировалась ассоциация инструментов с вознаграждением. После этого орангутанам предлагали фрукты за орудие, но на этот раз отщепы прикрепили к нуклеусам и ожидали, что приматы будут самостоятельно отражать их молотом. Испытуемые успешно обменяли отщепы на лакомство, но не с помощью молота, а открепив инструменты от нуклеуса ногтями и зубами. Впрочем, на этот раз Луи все же сумел изготовить три острых инструмента другим способом, когда ударял каменным нуклеусом по бетонному полу. Но ни одного из них он не обменял на фрукты или применил в других целях.



Третий эксперимент провели уже с тремя самками британского зоопарка. Животным представили аналогичные ящики с лакомством, как в первом эксперименте, но в этот раз им сначала провели 36 мастер-классов по изготовлению отщепов и их применение для добывания вкусностей. Одна из самок Молли при ударении бетонным молотом об пол и стену отбила от него шесть достаточно острых фрагментов. Но она их понюхала, облизала и больше не трогала. Несколько раз Молли также ударяла молотом по нуклеусу. И хотя ни одного отщепа отбить не удалось, удары производились в правильное место, как было показано во время демонстрации.



Исследование показало, что у незнакомых с каменными орудиями орангутанов тоже наблюдается спонтанное, а также целеустремленное (после демонстрации человеком) ударение камнями. Кроме того, как показал случай с Луи, орангутаны понимают, что острые предметы можно использовать как режущие инструменты. Следовательно, они имеют по крайней мере некоторые предпосылки для изготовления инструментов, которые могли быть у еще общего предка орангутанов и человека. Но вопрос нуждается в дальнейшем изучении, отмечают авторы.



