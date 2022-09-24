Опыты ученых подтвердили способность собак испытывать ревность

16:35 01 ноября Киев, Украина





В чем здесь новость?

Многие владельцы собак с уверенностью могут сказать, что их четырехлапые любимцы способны испытывать ревность. Стоит только уделить внимание какому-нибудь другому животному, как собаки могут начать непослушно вести себя, демонстрируя свое недовольство — скучать, тянуть за поводок и т.д. Но то, что мы воспринимаем как будто общепринятый факт, не всегда находит подтверждение в научных экспериментах. Так же может быть с ревностью. Они присущи людям и требуют развитого самосознания. До сих пор ученым было неизвестно, действительно ли это чувство собакам, или же мы воспринимаем за их проявление ревности несколько иное. Вот почему ученые из Университета Окленда заинтересовались этим вопросом и принялись исследовать собачью ревность.



Как изучали собак?

Исследование было проведено на 18 собаках, средний возраст которых составил 4,6 года. Их содержали так, чтобы они могли наблюдать, как их владелец взаимодействует с другой собакой, именно в этом случае – с очень реалистичным муляжем собаки. В ходе экспериментов искусственная собака играла роль потенциального соперника испытуемых собак. В качестве контрольного стимула ученые использовали простой В ходе экспериментов новозеландских ученых собаки демонстрировали существенно большее недовольство, когда их хозяева взаимодействовали с потенциальной собакой-соперником, даже когда не видели само взаимодействие, чем с неодушевленным объектом. Результаты обнародовали в журнале Psychological Science .Многие владельцы собак с уверенностью могут сказать, что их четырехлапые любимцы способны испытывать ревность. Стоит только уделить внимание какому-нибудь другому животному, как собаки могут начать непослушно вести себя, демонстрируя свое недовольство — скучать, тянуть за поводок и т.д. Но то, что мы воспринимаем как будто общепринятый факт, не всегда находит подтверждение в научных экспериментах. Так же может быть с ревностью. Они присущи людям и требуют развитого самосознания. До сих пор ученым было неизвестно, действительно ли это чувство собакам, или же мы воспринимаем за их проявление ревности несколько иное. Вот почему ученые из Университета Окленда заинтересовались этим вопросом и принялись исследовать собачью ревность.Исследование было проведено на 18 собаках, средний возраст которых составил 4,6 года. Их содержали так, чтобы они могли наблюдать, как их владелец взаимодействует с другой собакой, именно в этом случае – с очень реалистичным муляжем собаки. В ходе экспериментов искусственная собака играла роль потенциального соперника испытуемых собак. В качестве контрольного стимула ученые использовали простой

флисовый цилиндр, который вряд ли мог стать причиной ревности при взаимодействии с ним хозяина.

Сначала муляж собаки располагали перед владельцем испытуемой собаки так, чтобы последний мог их видеть вместе. Затем перед собакой экспериментаторы размещали барьер, чтобы он не мог видеть потенциального соперника. Тогда хозяев просили сделать вид, что они гладят и хвалят другую собаку. Эти же действия повторили с использованием флисового цилиндра, но с муляжем собаки в 1,5 метра от владельца и отсутствием барьера перед испытуемой собакой.



Как среагировали собаки в опытах?

Хотя в первых опытах собаки не могли видеть, как их хозяева ласкают потенциального соперника, они с силой тянули за поводок и пытались вырваться к владельцу. Однако когда вместо реалистического муляжа использовали цилиндр, собаки гораздо меньше тянули ремень.



Психологи отмечают, что собаки продемонстрировали три признака ревности, присущие человеку. Во-первых, ревность проявилась только тогда, когда владельцы взаимодействовали с потенциальным соперником, а не абстрактным объектом. Во-вторых, ключевую роль сыграло само взаимодействие, а не просто присутствие конкурента. В-третьих, ревность возникала даже тогда, когда взаимодействие происходило вне поля зрения собак, в их воображении. Поэтому ученые заключают, что собакам действительно может быть присуще чувство ревности, и это знание может помочь лучше заботиться о своих любимцах. Но вместе с тем они подчеркивают, что необходимо провести еще дополнительные исследования, чтобы понять, ревнуют ли собаки так же, как мы это делаем.