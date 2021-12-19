Опыты: ГМО-медузы указали на структурированность их нервной системы

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Зачем знать, как работает нервная система медуз? Ученые из США и Франции вывели генномодифицированных медуз Clytia hemisphaerica для удобного изучения развития нервной системы через подсветку и возможность извлечения отдельных нейронов животного. Благодаря такому подходу они обнаружили у медуз структурированную сеть нервных клеток, контролирующую направление захваченной щупальцем пищи в рот. Проведенные опыты и их результаты опубликованы в журнале Cell.



Медуз некоторые ученые называют живыми ископаемыми из-за того, что они существуют уже 500 миллионов лет, и сохранилиза это время относительно простое строение, в частности, нервной системы. Эти животные имеют нервные клетки и их скопления преимущественно диффузно рассеяны по всему телу, однако не имеют единого центра управления организмом, похожего на наш мозг. Между тем это не мешает им совершать разнообразные целенаправленные и координированные действия, например, искать и употреблять в пищу, убегать от хищников, ориентироваться и даже спать. Как им это удается, пока открыт вопрос, хотя ответ мог бы помочь лучше понять эволюцию и базовые механизмы функционирования более сложных нервных систем, в частности человеческого мозга. Чаще их нейроны изучали с помощью регистрации электрофизиологических реакций клеток, но это не позволяет наблюдать за работой нервной системы медуз системно.



Как генетическая модификация поможет учить нервную систему медуз?



Внесение изменений в геном медуз привело к тому, что нейроны животных при их активации начали флуоресцировать. Так при наблюдении за животными под микроскопом ученые смогли видеть какие нейроны и в какой последовательности вовлечены в работу при выполнении конкретных действий, например, питании. В дальнейшем, блокируя отдельные типы клеток, можно было предположить, какие функции они выполняют в норме.



Авторы работы выбрали подопытными медузами Clytia hemisphaerica . Эти животные имеют маленькие размеры тела (всего 1-15 миллиметров) и они прозрачны, поэтому их можно удобно наблюдать под микроскопом, а взрослые сантиметровые особи содержат около десяти тысяч нейронов. Геном и типы клеток медузы были проанализированы ранее, поэтому ученым было проще сделать соответствующие генетические модификации медуз. Следовательно, через серию скрещений ученые вывели отдельные линии животных, пригодные для проведения последующих исследований.



Что удалось выяснить благодаря трансгенным медузам?



Исследование указало на характерную структурную организацию сети нервных клеток, повторяющую куполообразную форму тела медузы. Преимущественно она состоит из клеток, которые называются RFa+ нейронов, и делится на клиновидные сегменты с расширенной частью у краев, а суженной — у рта.



Каждое щупальце на краю купола и фрагмент нервного кольца медузы функционально связано с одним соседним сегментом сети. Таким образом, отдельные части тела животного могут выполнять действия автономно без централизованной нервной системы.



Ученые решили выяснить, как именно нервная система медуз будет работать во время питания, когда тело выполняет несимметричные движения для переноски схваченной пищи от щупальца в рот в центре купола. Они стали подносить к щупальцу медузы артемию и наблюдать за действиями и нейронами медузы. Когда щупальце схватывало пищу, нервные клетки соответствующего сегмента сети начинали активироваться в определенной последовательности. Первыми были нейроны скрая, которые передавали сигналы нейронам по центру. Такая активация приводила к сворачиванию внутрь крайней части тела медузы, поднося щупальце со схваченным ракообразным ко рту, который в это время и сам устремлялся в сторону пищи. Эту же реакцию наблюдали, когда вместо артемии возле медузы был внесен химический сигнал в виде экстракта ракообразных. Хотя примерно в 13.



Подробнее изучение указало, что для направления рта в сторону свертывающегося края необходима коммуникация между краем и ртом. Если сегмент между этими структурами будет поврежден, рот больше не будет направляться. Однако удаление самого рта не мешает процессу сворачивания и направления пищи к месту, где раньше был рот.



Так же удаление щупалец не препятствует запуску свертывания в ответ на экстракт артемий. В то же время, опыты указали на ключевую роль именно в питании RFa+ нейронов. После их извлечения медузы больше не демонстрировали асимметричное свертывание ни в ответ на экстракт, ни на еду. Однако способность к плаванию и сжатию всего тела сохранилась. Вероятно, эти процессы контролируются другими типами клеток.



Таким образом, нервная система медуз, которая считается диффузной и неструктурированной, оказалась неожиданно организованной. Ученые предполагают, что координированное поведение животных без централизованной нервной системы могло возникнуть дупликацией и модификацией меньших автономных модулей с последующей их функциональной связанностью. Но характер этой связи еще предстоит исследовать. На основе своих результатов авторы заключают, что генетически модифицированные медузы Clytia являются подходящей моделью для изучения развития и функционирования нервной системы.