Опубликован ТОП самых производительных Android-смартфонов

Популярный бенчмарк-сайт AnTuTu опубликовал собранный за ноябрь 2021 года рейтинг самых мощных Android-смартфонов.

Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Флагманские телефоны Android, попавшие в глобальный список по уровню своей производительности, получали баллы по нескольким критериям. Как оказалось, лучше всего потребности владельцев удовлетворили смартфоны на основе однокристальной системы Snapdragon 888+.