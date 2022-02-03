Определенные гены могут повысить риск исчезновения обоняния у больных коронавирусом - исследование

12:22 02 Февраль Киев, Украина

При инфицировании коронавирусом у больных иногда возникают расстройства обоняния, сравнительное исследование с участием 70 000 человек доказало, что варианты двух генов могут повысить риск исчезновения обоняния. Оба гена содержат инструкции для фермента, тесно связанного с процессом обоняния, сообщили ученые в журнале " Nature Genetics ".



Временную потерю обоняния и вкуса еще в начале пандемии назвали типичными симптомами коронавируса SARS-CoV-2. Да, больные перестают ощущать повседневные запахи или воспринимают их совершенно иначе. Дело в том, что при инфицировании слизистая носа — первая ткань, поражаемая вирусом. Предыдущие исследования также доказали, что SARS-CoV-2 инфицирует и вредит не непосредственно клеткам запаха, а соседним опорным клеткам и клеткам цилия ( ресничек ).



Как и почему при Covid-19 наступают расстройства обонятельного анализатора, мало известно. Также открыт вопрос, почему потеря вкуса и обоняния проявляется не у всех больных коронавирусом.



В поисках ответа Дженни Шелтон (Janie Shelton) и ее коллеги из частной биотехнологической компании 23andMe провели сравнительное исследование всего генома 69 841 человека. Все участники жители США и Великобритании и в свое время переболели коронавирусом.

"68% испытуемых сообщило, что во время болезни они теряли обоняние и вкус ", - сказала исследовательница.

Чтобы выяснить, есть ли для таких симптомов Covid-19 генетические основания, ученые сравнили варианты целого генома у всех участников. С помощью специального алгоритма ученые искали те места в геноме, которые у людей, у которых пропадало обоняние, менялись значительно чаще, чем у людей без этого симптома.



Результат: у участников с потерей обоняния, вызванной коронавирусом, один генетический участок значительно чаще менялся. Этот длиной примерно 44 600 пар оснований фрагмент ДНК охватывал около 28 различных вариантов, сообщили ученые. На основании полученных данных удалось сделать вывод, что эти варианты повышают риск потерять обоняние примерно на 11%.

"Генетическая корреляция среди европейской популяции оказалась наиболее заметной, однако эффект проследили у представителей всех популяций ", - сообщили Шелтон и ее коллеги. Это согласуется со свидетельством того, что люди европейского происхождения от потери обоняния при Covid-19 страдают чаще, чем люди азиатского или африканского происхождения.

Более подробные анализы также показали, что идентифицированные генетические вариации расположены вблизи двух генов — UGT2A1 и UGT2A2.

"Эти два гена не только ближайшие к вариациям, но и наиболее вероятные кандидаты с биологической точки зрения ", - сообщили исследователи.

Ведь эти гены активны в слизистой оболочке носа и содержат инструкции для фермента, важного для восприятия запаха.

Конкретнее, эти ферменты отвечают за то, чтобы связывать обнаруженные ароматические вещества и таким образом их нейтрализовать. Как следствие, запахи становятся как невидимые для обонятельных рецепторов, поэтому они могут адаптироваться к восприятию новых запахов. Это важно, чтобы обонятельные раздражители не оставались в носу и не блокировали восприятие других запахов. Ферменты отвечают за то, чтобы обонятельные впечатления развеивались, как только запах исчезал.



Как коронавирус влияет на этот процесс? И какую роль при этом играют сейчас идентифицированные генетические варианты? До сих пор ответ на эти вопросы остается открытым.

"Учитывая свое расположение и основные функции, эти гены могут играть важную роль в физиологии инфицированных клеток и в конечном счете приводить к функциональным расстройствам, проявляющимся в потере обоняния", - констатируют Шелтон и его коллеги.

По мнению ученых, исследование впервые проливает свет на биологические механизмы, скрывающиеся за расстройствами вкуса и обоняния при Covid-19.