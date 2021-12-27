Омикрон реже приводит к госпитализации - ученые

16:19 27 Декабрь Киев, Украина

Ученые из Великобритании и Австралии провели ряд исследований, согласно которым подтвердилось, что омикрон -вариант коронавируса , который быстрыми темпами распространяется в мире, реже вызывает тяжелые формы COVID-19.

Согласно английскому исследованию, количество госпитализаций с омикроном снизилось на 20-25 процентов по сравнению с дельта-вариантом. Лабораторные эксперименты показали, что искусственно выведенные псевдовирусы омикрон имеют меньшие шансы заразить клетки легких.



По мнению ученых, это может означать, что омикрону хоть отчасти и удается уклониться от иммунного ответа организма благодаря большому числу мутаций спаечного протеина, но этот вариант вируса не так успешно заражает клетки и хуже распространяется в организме. Впрочем, нужно выяснить, насколько эти лабораторные эксперименты можно перенести на реальную жизнь.



В то же время, шотландское исследование демонстрирует, что риск госпитализации после инфекции омикрон-вариантом по сравнению с дельта-вариантом вируса снижается на две трети. Кроме того, в больницы не попадали люди в возрасте до 60 лет. Также исследование продемонстрировало, что бустерная прививка существенно защищает от симптоматического течения болезни.



Исследование из Южно-Африканской Республики (ЮАР) показало еще более низкий риск попасть в больницу с омикроном, чем с дельтой – до 80 процентов. Впрочем, сложно сказать, насколько эти данные можно распространить на Европу с ее, в среднем, гораздо старшим населением.



Обнадеживают также данные из австралийского штата Новый Южный Уэльс, говорит главный вирусолог берлинской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten). Среди населения, большинство которого вакцинировано от коронавируса, количество госпитализаций с омикрон-вариантом сокращается более чем вдвое.



Но слишком сильно радоваться все же не стоит, ведь до сих пор остается много открытых вопросов и потенциальных опасностей.



Менее тяжелые течения болезни могут быть связаны с тем, что вирус теперь распространяется в группах населения, благодаря вакцинации и пройденным инфекциям уже более сильный иммунитет к возбудителю.



Тем не менее, омикрон остается опасным, ведь этот очень заразный вариант коронавируса распространяется настолько быстро, что из-за этого очень большое количество людей заболевает в течение короткого промежутка времени. Хотя и наблюдается относительно меньше тяжелых течений болезни, из-за быстроты распространения волны случаев все равно становится настолько много, что это может перегрузить системы здравоохранения стран.