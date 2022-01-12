Обычная простуда может защитить от коронавируса - результаты исследования

16:38 12 Январь Киев, Украина





С самого начала пандемии ученые задаются вопросом, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное действие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, называемый Т-клетками, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту. Простуда может обеспечить некоторую защиту от COVID-19 , согласно новому исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, в котором говорится, что результаты строят фундамент для будущих вакцин, которые могут обеспечить иммунитет ко всем вариантам коронавируса.С самого начала пандемии ученые задаются вопросом, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное действие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, называемый Т-клетками, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту.

Исследование началось в сентябре 2020 года. Ученые взяли образцы крови 52 человек, живших в том же доме, что и человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2. Отбор проб производился сразу после подтверждения диагноза COVID-19.



Ровно половина опрошенных заразилась COVID-19, а остальные – нет.

"Те люди, у которых были Т-клетки, вызванные простудой, не заразились", - сказал Лалвани.

Современные вакцины против COVID-19 предназначены для запуска иммунного ответа, нацеленного на шиповидные белки вне коронавируса, которые легко способны мутировать и ускользать от иммунитета.

"Напротив, обнаруженные нами Т-клетки, которые опосредуют эту защиту, направлены против белков в ядре вируса, внутренних белков. И эти белки гораздо менее изменчивы. Таким образом, наши результаты дают основу для производства универсальной вакцины, индуцирующей Т-клетки, для защиты людей от нынешних и всех будущих вариантов COVID-19", - сказал Лалвани.