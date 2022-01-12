Обычная простуда может защитить от коронавируса - результаты исследования

Простуда может обеспечить некоторую защиту от COVID-19, согласно новому исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, в котором говорится, что результаты строят фундамент для будущих вакцин, которые могут обеспечить иммунитет ко всем вариантам коронавируса.
С самого начала пандемии ученые задаются вопросом, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное действие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, называемый Т-клетками, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту.
С самого начала пандемии ученые задаются вопросом, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное действие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, называемый Т-клетками, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту.
Исследование началось в сентябре 2020 года. Ученые взяли образцы крови 52 человек, живших в том же доме, что и человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2. Отбор проб производился сразу после подтверждения диагноза COVID-19.
Ровно половина опрошенных заразилась COVID-19, а остальные – нет.
Ровно половина опрошенных заразилась COVID-19, а остальные – нет.
Современные вакцины против COVID-19 предназначены для запуска иммунного ответа, нацеленного на шиповидные белки вне коронавируса, которые легко способны мутировать и ускользать от иммунитета.
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