Обычная простуда может защитить от коронавируса - результаты исследования

16:38 12 Январь Киев, Украина

Простуда может обеспечить некоторую защиту от COVID-19, согласно новому исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, в котором говорится, что результаты строят фундамент для будущих вакцин, которые могут обеспечить иммунитет ко всем вариантам коронавируса.

С самого начала пандемии ученые задаются вопросом, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное действие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, называемый Т-клетками, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту.
 
Исследование началось в сентябре 2020 года. Ученые взяли образцы крови 52 человек, живших в том же доме, что и человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2. Отбор проб производился сразу после подтверждения диагноза COVID-19.

Ровно половина опрошенных заразилась COVID-19, а остальные – нет.
"Те люди, у которых были Т-клетки, вызванные простудой, не заразились", - сказал Лалвани.
Современные вакцины против COVID-19 предназначены для запуска иммунного ответа, нацеленного на шиповидные белки вне коронавируса, которые легко способны мутировать и ускользать от иммунитета.
"Напротив, обнаруженные нами Т-клетки, которые опосредуют эту защиту, направлены против белков в ядре вируса, внутренних белков. И эти белки гораздо менее изменчивы. Таким образом, наши результаты дают основу для производства универсальной вакцины, индуцирующей Т-клетки, для защиты людей от нынешних и всех будущих вариантов COVID-19", - сказал Лалвани.
"Но в любом случае, независимо от того, переболели ли вы простудой, вызванной коронавирусом, или нет, вам следует пройти двойную вакцинацию и пройти ревакцинацию", – сказал он.