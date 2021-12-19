Обогащенные солью продукты угнетают иммунную защиту - исследование

12:23 08 Декабрь Киев, Украина





Картофель фри, чипсы и крекеры – соленым закускам сложно противостоять. С биологической точки зрения, желание соленого определенным образом оправдано. Хлорид натрия – важный минерал, который мы должны получать каждый день извне. Но при этом важно иметь меру. Ведь многие люди потребляют больше соли, чем организм нуждается. Поэтому может повышаться кровяное давление, что способствует инфарктам и инсультам. Кроме того, соль способна замедлять половое созревание и вредит памяти – доказывают исследования.



Также появляется все большее свидетельство о влиянии соли на иммунную систему. Ведь обогащенное солью питание может повышать риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний. При инфекциях, которые провоцируют определенные кожные паразиты, соль словно ускоряет процесс выздоровления. Эксперименты на мышах и людях доказывают, что чрезмерное употребление соли вредит способности некоторых иммунных клеток преодолевать патоген. При этом соль ослабляет иммунную функцию двумя способами. Как следствие – инфекции протекают сложнее, а выздоровление занимает больше времени, сообщают ученые в журнале «Science Translational Medicine». Или это касается и защиты от вирусов, остается не исследованным.Картофель фри, чипсы и крекеры – соленым закускам сложно противостоять. С биологической точки зрения, желание соленого определенным образом оправдано. Хлорид натрия – важный минерал, который мы должны получать каждый день извне. Но при этом важно иметь меру. Ведь многие люди потребляют больше соли, чем организм нуждается. Поэтому может повышаться кровяное давление, что способствует инфарктам и инсультам. Кроме того, соль способна замедлять половое созревание и вредит памяти – доказывают исследования.Также появляется все большее свидетельство о влиянии соли на иммунную систему. Ведь обогащенное солью питание может повышать риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний. При инфекциях, которые провоцируют определенные кожные паразиты, соль словно ускоряет процесс выздоровления.

«О влиянии соли на свойственную организму защиту упорно дискутируют, и до сих пор неясно, как высокие показатели хлорида натрия влияют на разные популяции иммунных клеток», – объясняют Катажина Йобин (Katarzyna Jobin) из Клиники при Боннском университете и ее коллеги.

Чтобы это выяснить, ученые исследовали, как влияет соленая пища на течение бактериальных инфекций.



С начала своего исследования ученые в течение недели кормили мышей чрезмерно солеными продуктами. Затем они наблюдали, как эти грызуны с инфекцией мочевыводящих путей, обусловленной кишечной палочкой, поправлялись. При этом оказалось: что по сравнению с мышами, обычно питавшимися бедной солью пищей, инфекция у испытуемых протекала значительно хуже.



Подобная картина проявилась при системной инфекции, спровоцированной листерией – бактерией, например, на непомытых продуктах и которая может провоцировать лихорадку, тошноту и заражение крови. Ученые выяснили, что иммунная система мышей, которые ели соленую пищу, хуже срабатывала против таких патогенов. Особенно это проявлялось при бактериальной нагрузке в организме:

"В селезенке и печени животных насчитывалось в 100-1000 раз больше патогенных бактерий", - сообщила Йобин.

Как можно объяснить это влияние? Ученые обнаружили, что здесь важна реакция почек. За исключением кожи, накапливающей соль, избыточная соль в организме не откладывается – почки фильтруют ее и излишне выводят с мочой. Эту функцию активируют специальные датчики натрия хлорида в почках.





Очевидно, здесь производится нежелательный побочный эффект: вследствие усиленного выведения соли наступает дефицит определенных ферментов, работающих с предшественниками так называемых глюкокортикоидов. В результате высвобождается больше биомолекул, эффект которых похож на влияние гормона стресса кортизола.

В медицине это обычно приводит к угнетению иммунной реакции, в частности воспалений. Накопление таких веществ может объяснить ослабление иммунной системы, которое учёные заметили в ходе эксперимента. Оно систематически оказывает негативное влияние на защиту против бактерий и вредит, в частности, развитию определенных иммунных клеток, прежде всего нейтрофильным гранулоцитам, рассказали ученые. Эти иммунные клетки – часть врожденной иммунной защиты и являются наиболее частым типом иммунных клеток в крови.



Второй эффект обусловлен тем, что почки для выведения соли производят больше мочи. Это угнетает антибактериальную активность нейтрофилов, как показали эксперименты на животных. Обычно они функционируют как фагоциты и атакуют прежде всего бактерии.

«Когда они этого не могут делать в достаточной степени, инфекции протекают гораздо сложнее», – объяснила команда ученых.

Эти результаты доказывают, что избыток соли саботирует автогенную защиту против бактериальных патогенов, а прежде всего работу нейтрофилов, при этом он действует сразу двумя путями – через влияние на глюкокортикоиды и через мочевыводящие пути.



Но сохраняется ли эта связь между солью и иммунными функциями у человека? Это ученые исследовали на десяти добровольцах. Для эксперимента они употребляли с едой дополнительные шесть граммов соли в день.

«Это соответствует тому количеству соли, которое содержится в двух порциях фаст-фуда – то есть в двух бургерах и двух порциях картофеля фри», – сказал коллега Йобинс Кристиан Курц (Christian Kurts).

Неделю спустя ученые взяли анализ крови у участников исследования и проанализировали гранулоциты. Результат: по сравнению с предварительными анализами эти иммунные клетки могли справиться с бактериями значительно хуже.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что повышенное потребление соли при бактериальных инфекциях недопустимо», – констатируют ученые.

Следующие исследования должны подтвердить, связана ли обогащенная солью пища с тяжелыми инфекционными процессами у людей – и при каком типе инфекций ее значение проявляется больше всего. Если при этом окажется, что соль действительно негативно влияет на процесс выздоровление от инфекций, это может снова разжечь дебаты о правильном количестве потребленной соли, говорят ученые.



Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым принимать каждый день максимум пять граммов соли – это примерно чайная ложечка. Но в Германии, например, люди обходятся гораздо большим количеством соли: женщины потребляют в среднем восемь граммов, а мужчины – 10 граммов ежедневно.