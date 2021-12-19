Новые факты о жизни мамонтов до наступления ледникового периода

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Когда и почему вымерли мамонты и другие крупные животные? Ученые из Канады и США исследовали древнюю ДНК в образцах вечной мерзлоты в Клондайке и проследили за изменением местной экосистемы из мамонтовых степей на леса и кустарники. Анализ указывает, что с вымиранием травоядной мегафауны ориентировочно 13 тысяч лет назад происходило существенное изменение растительного покрова от преимущественно травянистых растений до древесных и кустарниковых. В то же время ученые обнаружили ДНК диких лошадей и мамонтов в отложениях в возрасте около 6 тысяч лет, что на тысячелетия моложе предполагаемого времени их вымирания в регионе, основанном на возрасте ископаемых останков. Статья опубликована в журнале Nature Communications .



За период позднего плейстоцена (130 000-11 700 лет назад) на Земле вымерло более ста родов мегафауны — животных с весом более 44 килограмма. В Северной Америке в конце позднего плейстоцена исчезло около 80 процентов представителей мегафауны, в том числе косматые мамонты. Относительно причин массового вымирания в научных кругах нет однозначного ответа. Одна из гипотез связывает это с резким изменением климата, которое происходило при завершении последнего ледникового периода (он длился ориентировочно до 11 700 лет назад). Из-за потепления и увлажнения ландшафт менялся, уменьшая пригодные для мегафауны территории, в частности мамонтовые степи , которые были поселками для бизонов, лошадей, мохнатого мамонта и многих других животных.



Версия, которая в последнее время получает меньше поддержки ученых, возлагает вину в первую очередь на распространение нового хищника - людей ( Homo sapiens). В отличие от мамонтов, человеческим популяциям потепление шло на пользу, позволяя осваивать новые территории, увеличивать свою численность и все больше уничтожать мегафауну охотой, разрушением и фрагментацией природных сред. Точные временные промежутки, в которые происходило изменение экосистем и сокращение популяций мегафауны, тоже нуждаются в уточнении, особенно если говорить о локальном масштабе. Поэтому ученые из Университета Макмастера и Университета Алабамы с коллегами-палеонтологами решили выяснить детали об изменениях экосистемы мамонтовых степей на территории Канады, особенно обращая внимание на травоядные виды, которые активно меняли среду выпасом, например мамонтов и лошадей.



Как изучали давнюю экологическую перемену?



Исследования проводили в регионе Клондайка, на неосвоенной, не обледенелой территории Юкон в Канаде. Выяснить, что там происходило во времена позднего плейстоцена, ученые попытались изучить древнюю ДНК животных, которая в вечной мерзлоте региона должна была хорошо сохраниться в отложениях. Отбор образцов вечной мерзлоты производили на четырех локациях Клондайка. Как показал дальнейший анализ, ученым удалось получить генетический материал в возрасте от 30 до 4 тысяч лет.



Чью ДНК нашли в Клондайке?



Большую часть ДНК приписали степному бизону ( Bison priscus ), мохнатому мамонту ( Mammuthus primigenius ), диким лошадям ( Equus ) и белой куропатке ( Lagopus lagopus ). Несколько менее многочисленными были следы кариба ( Rangifer tarandus ) и овец ( Ovis ), вероятно, овцы Даля ( O. dalli ).



В общем, результаты указывают, что сокращение численности мегафауны происходило постепенно. Большие Слоновые, в которые входит и мамонт, стали одними из первых уменьшать численность ориентировочно 20 тысяч лет назад. Следующими были Коне и Быков, популяции которых стали сокращаться примерно 17-15 тысяч лет назад. В конце концов, где-то между 13 и 10 тысячами лет назад травоядная мегафауна на территории Клондайка достигла точки вымирания.



Авторы также отмечают, что по их данным лошади и мамонты жили еще по меньшей мере 9 700 лет назад, что по меньшей мере на 3 300 лет позже датировки последних ископаемых этих животных в Аляске и Юконе (их возраст оценивают примерно в 13-14 тысяч лет), хотя и согласуется с результатами некоторых предыдущих исследований. Между тем, в очень небольшом количестве ДНК лошадей и мамонтов находили в разных локациях даже в младших отложениях в возрасте 5700 лет. Это значит, что они могли жить примерно на семь тысяч лет дольше, чем указывают ископаемые остатки. Хотя не исключено, что обнаружение ДНК в отложениях этого возраста имеет другое объяснение.



Изучение растительной ДНК показывает, что изменение животного мира сопровождалось не меньшими изменениями их среды. Между 30 000 и 13 500 лет назад регион Клондайка был представлен преимущественно свойственными мамонтовым степям травянистыми растениями, например злаками (Poaceae), осоками (Cyperaceae), полынью ( Artemesia ), люпином ( Lupinus ) и т.д. Но во время существенного сокращения или вымирания лошадей и мамонтов стала увеличиваться доля древесных и кустарниковых растений, например, ивы ( Salix ), тополя ( Populus ), березы ( Betula ), рододендрона ( Rhododendron ), ели ( Picea ) и других, а также мхов ( Sphagnum ) и папоротников ( Gymnocarpium).