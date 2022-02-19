Новинки робототехники: робот с шеей жирафа покачал головой

11:13 18 Февраль Киев, Украина

Японские инженеры в сотрудничестве с зооанатомами впервые воспроизвели шею жирафа из искусственных пневматических мышц и напечатанных на 3D-принтере деталей. Пока работа носит исследовательский характер и должна только помочь найти способы перенести анатомию настоящего животного на технику, однако роботизированная шея уже умеет двигаться подобно своему примеру и даже адаптироваться к приложенной силе (приложенной руками инженеров силы). Этот прототип еще далек от всего, что умеют живые жирафы, однако инженеры планируют увеличивать его гибкость и выносливость. Статья опубликована в IEEE Robotics and Automation Letters.



Зачем учёным робот-жираф?



Жирафы являются обладателями самых длинных на планете шей. И даже несмотря на длину в два метра и вес от 100 до 150 килограммов, они обладают чрезвычайными механическими характеристиками с точки зрения инженеров. Мало того что такие массивные шеи поддерживают не менее массивный 30-килограммовый череп, так жирафы еще и используют их в качестве оружия и активно бьют ими друг друга. Это указывает не только на их силу и гибкость, но и на высокую динамическую приспособленность, чего работам часто не хватает.



До сих пор ученые не работали с машинами и роботами, которые могли бы повторить характеристики шеи жираф. И если два промышленных крана попытаются сойтись в битве подобно тому, как на видео ниже, довольно легко представить себе катастрофические последствия такого сближения. Обычным жестким работам просто негде взять такую одновременную мощность и гибкость, хотя прочность, адаптивность и умение выполнять осторожные движения понадобились бы им в большинстве задач от строительства до работы в зонах стихийных бедствий.





Авторы этой работы из Токийского технологического института даже создали диаграмму, где распределили жесткие, полумягкие и мягкие мышцы в зависимости от их гибкости и мощности (диапазона движения и силы). И несмотря на широкий ассортимент вдохновенных в том числе природой роботов, ни один не достиг уровня шеи жирафа или хобота слонов. Кроме того, подражание, например, осьминогом или слоновьим хоботам, все же не сможет обеспечить значительную мощь, ведь, в отличие, от этих примеров, жирафы пользуются не только мышцами, но и скелетом.



Поэтому японские инженеры объединились со специалистами по анатомии жирафов и исследователями искусственных мышц и приступили к созданию большого робота, которому гибкость и силу обеспечат подсказки по строению шеи этих крупных животных.



Как построить роботизированного жирафа?



С точки зрения робототехники, анатомия шеи жирафа выглядит как скелетный механизм с большим количеством степеней свободы, которые ему обеспечивают череп, семь шейных позвонков и один грудной. Причем последний не прикреплен к реберам подобно другим млекопитающим, а потому жирафы могут вращать им вверх-вниз и влево-вправо. Подвижный сустав между первым и вторым грудными позвонками является главной характеристикой строения шеи жирафов, отличающей их от других. То есть для инженеров шея жирафа это механизм с последовательными звеньями и 18 степенями свободы, опосредованными сложной системой мышц.



Вооружившись полученными от зооанатомов данными инженеры разработали роботизированный аналог длиной в метр (что, к слову, вдвое меньше реальных животных). Он состоит из напечатанных на 3D-принтере черепа и позвонков-точных копий таких у жирафов, а также системы искусственных мышц. Соединения между позвонками имитировали эластичными резиновыми дисками. Все это обеспечило работу 14 степеней свободы, а также поднять три килограмма веса.



Экспериментальные результаты указывают, что ученым удалось добиться от роботизированного аналога механизмов, которые могут обеспечить мощность и гибкость подобно таковым у жирафов. Результаты работы подтверждают координацию между мышцами и адаптивность к приложенной инженерами к работе внешней силы (они избивали его руками). Работу удалось воспроизвести компенсацию сил, перераспределение нагрузки и взаимодействие нескольких мышц. Пока робот носит имя «Робот с шеей жирафа №1», но в будущем ученые планируют изменить подход к приведению его в действие с пневматического на гидравлический, что должно улучшить механические характеристики робота.



Учитывая, что эволюция создавала все лучшие инженерные решения с опережением на четыре миллиарда лет, ученым только и остается, что искать решения своих задач в живой природе. Так мы уже рассказывали о множестве орнитоптеров, имитирующих умение насекомых летать и ориентироваться в пространстве. А также о мягких роботах, копирующих если не хоботы слонов, то обязательно осьминогов или скатов и рыб с их плавниками.