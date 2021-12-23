Нерегулярный сон нарушает обмен веществ - исследование

21:21 23 Декабрь Киев, Украина

Ученые снова предостерегают о вреде нерегулярного режима сна для работы организма. В этот раз опыт ученых из Женской больницы Бригама в США показал, что такой образ жизни может привести к серьезным нарушениям обмена веществ. В результате риск ожирения, повышения уровней холестерина, артериального давления и сахара значительно возрастает.

Нам часто говорят о важности правильного отдыха для здоровья организма и продуктивности. Медики давно сформировали и рекомендуют соблюдать правила гигиены сна. Речь идет, в частности, о правильном режиме сна, при котором каждый день нужно спать в среднем по восемь часов и ложиться и просыпаться в одно и то же время.



Однако в современном мире, темп жизни которого, кажется, ежедневно ускоряется, мало кто может позволить себе полноценный сон. Для описания настоящего лучше всего подходит высказывание о том, что время – это деньги. Конечно, в таких условиях иногда кажется недопустимым выделять ежедневно целых восемь часов в бездействие. Но стоит ли того?



Новое исследование

К этому времени, большинство исследований ученых о влиянии режима сна на организм касались в основном явления недостатка сна, что негативно влияет на умственные способности, эмоциональную стабильность, сердечно-сосудистую систему. И раньше ученые уже находили связь между недостатком или избытком сна и заболеваниями обмена веществ. Но теперь американские ученые заинтересовались тем, как влияет на человеческий организм нерегулярный сон, когда каждый день на сон приходится разное количество часов. Даже если средняя продолжительность сна остается в пределах нормы.

"Многие предыдущие исследования показали связь между недостаточным сном и повышенным риском ожирения, диабета и других нарушений обмена веществ. Но мы мало что знали о влиянии нерегулярного сна, ежедневной изменчивости продолжительности сна и времени засыпания.", — рассказал автор исследования Тиани Хуан, доктор медицинских наук и эпидемиолог в Женской больнице Бригама, Бостон.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет. Для более точного отслеживания длительности и качества сна участникам пришлось носить на руке специальные часы с актиграфом семь дней подряд. После этого несколько лет испытуемые заполняли стандартные опросники о привычках засыпания и деталях привычного образа жизни, которые могли бы повлиять на трактовку результатов.



Организм нуждается в стабильности

После анализа полученных результатов, к сожалению, вывод был неутешительным. Те из нас, кто не может позволить себе спать ежедневно одинаковое количество часов, чаще имеют проблемы с обменом веществ. К тому же, чем больше разница изо дня в день между продолжительностью сна, тем больше возрастают шансы потерять здоровье. Если точнее, то каждое часовое отклонение стоит нам ростом риска приобретения расстройства обмена веществ на 27%.

"Наши исследования показывают, что даже после учета количества сна и других факторов образа жизни каждый час разницы в продолжительности ночного сна умножает неблагоприятный эффект на метаболизм",– отметил Тиани Хуан,

И нет, наверстать бессонные ночи на выходных тоже не получится. Потому что каждый час чрезмерного сна также повышает риск «заработать» метаболический синдром на 23%.



Львиная доля людей, которые имели нарушение нормального режима сна, были афроамериканцами, работающими в ночное время, курильщиками и нехваткой сна. Среди них также чаще встречались лица с депрессивными симптомами, перееданием и апноэ.



Изменчивость продолжительности сна сильно коррелирует с такими нарушениями метаболизма, как снижение уровня «хорошего холестерина» - ЛПВП, избыточный вес, повышенное АД, уровень триглицеридов и глюкоза натощак.

“Наши результаты свидетельствуют о том, что поддержание регулярного спящего режима имеет полезные метаболические эффекты. Эти результаты могут дополнить существующие стратегии профилактики метаболических заболеваний, которые, в первую очередь, сосредоточены на обеспечении достаточного сна и здорового образа жизни”, — отметила соавтор исследования Сьюзан Редлайн, главврач Отдела сна и циркадных заболеваний в Женской больнице Бригама,

Еще одно исследование, позволяющее пересмотреть свой образ жизни и задуматься над правильностью наших приоритетов.