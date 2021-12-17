Нейросеть научилась определять время по стрелкам часов

18:30 26 Ноябрь Киев, Украина

Британские инженеры научили нейросеть распознавать время на стрелочных часах с точностью до минуты. Для этого им пришлось создать алгоритм, генерирующий изображения аналоговых часов, подобных реальным. Но в конце концов алгоритмы смогли правильно определить время по стрелкам не менее 74 процентов случаев. Исследования были обнародованы на сайте arXiv.org.



В чем проблема определить время по стрелкам часов?



Хотя мы можем в определенной степени ориентироваться во времени по внутреннему ощущению его течения и внешним признакам, например, освещенности и теням, только часы позволяют точно следить за временем. Они бывают разных типов, наиболее распространенным из которых является цифровыми, выдающими готовую информацию на дисплей, и аналоговыми со стрелками, для определения времени по которому нужно развить простые навыки его понимания. Для большинства взрослых людей нет ничего сложного для того, чтобы считать информацию с обоих этих устройств. Для нейросетей с системами компьютерного зрения задачи имеют разную сложность. Они хорошо понимают, что показывают цифровые часы. Это похоже на считывание текста, в котором компьютеры добились значительного успеха. К тому же разные цифровые часы выглядят схожим образом. В отличие от них аналоговые бывают огромного количества форм, в них могут по-разному располагаться цифры (а иногда их вообще нет), с разным количеством стрелок, а кроме этого считыванию могут мешать тени и искажения изображения через угол расположения камеры. Проблема существует уже давно, поэтому инженеры Оксфордского университета решили наконец-то научить нейросети правильно пользоваться часами со стрелками.



Как научить нейросеть считывать время с аналоговых часов?



Ученые разработали генератор виртуальных стрелочных часов, впоследствии использованный для создания тренировочного набора данных. Их алгоритм создавал симуляцию часов разного стиля, под разным углом зрения и с разным значением времени на них, а также с возможностью добавлять артефакты и искажения, подобные тем, которые можно встретить на реальных изображениях (тени, случайные линии, размытие и т.д.). Дополнительно в процессе обучения использовал набор из 3 443 видео из интернета, на которых ускоренно воспроизведен ход часов.



Процесс считывания времени на компьютере проходил в несколько этапов. Сначала после обнаружения часов алгоритм деформирует его изображение таким образом, чтобы показанные под углом часы расположились будто они прямо направлены к камере. Благодаря этому другой алгоритм смог распознать показанное стрелками время.



В конце концов инженерам удалось добиться того, чтобы компьютер самостоятельно считывал время со стрелковых часов точно до минуты. Он успешно определил время на часах с 4472 изображений с точностью от 73,8 до 84,8 процента, в зависимости от вида тестового набора данных.