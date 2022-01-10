Не все кишечные паразиты плохи - исследование

Новые исследования показывают, что не все кишечные паразиты плохи, продукты жизнедеятельности некоторых из них могут облегчить воспаление и лечить астму – по крайней мере, у мышей.
Джулия Эссер-фон Бирен из Центра Гельмгольца в Мюнхене в Германии и ее коллеги использовали пылевых клещей, чтобы вызвать аллергическую реакцию у мышей. Затем исследователи обрабатывали лабораторных животных экстрактом из незрелой формы круглого червя Heligmosomoides polygyrus bakeri, паразита грызунов, который уже был заподозрен в ослаблении иммунных реакций.
Такое лечение уменьшило воспаление в дыхательных путях грызунов. Экстракт из паразита также замедлил активность и движение иммунных клеток, выращенных в условиях культуры. Причем подобное влияние оказало и на иммунные клетки людей со стойким воспалительным заболеванием легких и дыхательных путей.
Действующее вещество
Исследователи выяснили, что успокаивает иммунную систему фермент круглого червя – глутаматдегидрогеназа. Именно она снижает интенсивность процессов воспаления в организме и усиливает выработку в клетках противодействующих воспалениям химических веществ.
Назначенная мышам с астмой, глутаматдегидрогеназа уменьшила воспаление дыхательных путей..
Полученные результаты могут стать основой новых методов лечения воспалительных состояний, – говорят исследователи.
Джулия Эссер-фон Бирен из Центра Гельмгольца в Мюнхене в Германии и ее коллеги использовали пылевых клещей, чтобы вызвать аллергическую реакцию у мышей. Затем исследователи обрабатывали лабораторных животных экстрактом из незрелой формы круглого червя Heligmosomoides polygyrus bakeri, паразита грызунов, который уже был заподозрен в ослаблении иммунных реакций.
Такое лечение уменьшило воспаление в дыхательных путях грызунов. Экстракт из паразита также замедлил активность и движение иммунных клеток, выращенных в условиях культуры. Причем подобное влияние оказало и на иммунные клетки людей со стойким воспалительным заболеванием легких и дыхательных путей.
Действующее вещество
Исследователи выяснили, что успокаивает иммунную систему фермент круглого червя – глутаматдегидрогеназа. Именно она снижает интенсивность процессов воспаления в организме и усиливает выработку в клетках противодействующих воспалениям химических веществ.
Назначенная мышам с астмой, глутаматдегидрогеназа уменьшила воспаление дыхательных путей..
Полученные результаты могут стать основой новых методов лечения воспалительных состояний, – говорят исследователи.
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