Научно аргументированные причины, почему следует читать бумажные книги

20:44 14 Февраль Киев, Украина

Хотя все больше и больше людей становятся обладателями электронных книг, можно с уверенностью сказать, что настоящие бумажные книги никуда не исчезнут, и польза от их чтения сохранится (как и отличная коллекция в вашей библиотеке).



И хотя мы всеми руками при удобстве цифрового мира, мы не можем расстаться со старомодным чтением книг и любимыми экземплярами классических романов.



Когда мы говорим о полезных привычках, то с уверенностью можно добавить в этот список и чтение книг. Оказывается, пролистывание страниц может принести реальную пользу. Вот семь научно аргументированных причин, почему следует читать бумажные книги.



Это повышает интеллект

Однажды Доктор Сьюз написал: “Чем больше ты читаешь, тем больше ты знаешь. Чем больше ты поймешь, тем дальше пойдешь». Погружение в хорошую книгу, начиная с самого раннего возраста, открывает целый мир знаний.



Увеличение словарного запаса посредством чтения (особенно чтения детских книг) не только приводит к более высоким оценкам с точки зрения навыков чтения у детей, но также к более высоким интеллектуальным возможностям (IQ).



Вы развиваете свои умственные способности

Мало того, что регулярное чтение поможет вам расширить кругозор, оно также помогает улучшить ваши умственные способности. Точно так же, как бег помогает вам тренировать сердце, регулярное чтение улучшает память, отлично тренируя ваш мозг.



С возрастом вы можете наблюдать ухудшение памяти и функций мозга, но согласно исследованиям, регулярное чтение может помочь замедлить этот процесс и держать ум в тонусе дольше.



Чтение повышает уровень эмпатии

Если вы умеете растворяться в сюжете книги, это может влиять и на ваши отношения с людьми. Согласно исследованиям, опубликованным в Science, литература помогает читателям понять, что думают другие, и определять эмоции окружающих вас людей. Этот эффект наиболее заметен у любителей художественной литературы.

«Понимание психических состояний других людей является важнейшим навыком, позволяющим создавать сложные социальные связи, характерные для человеческих сообществ», – написали Дэвид Комер Кидд и Эмануэле Кастано о результатах своей работы.

Пролистывание страниц улучшает понимание

Чтобы лучше запоминать прочитанное между электронной и настоящей книгой, выбирайте второй вариант. Чувство бумажных страниц под кончиками пальцев дает вашему мозгу некоторый контекст, помогающий вам глубже понять прочитанное, а также запомнить нужную информацию. Поэтому, чтобы извлечь пользу из чтения в полной мере – выбирайте бумажные книги.



Чтение помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

Чтение заставляет ваш мозг работать, и это очень хорошо. Те, кто задействует свой мозг с помощью таких занятий, как чтение, игра в шахматы или сбор пазлов, в 2, 5 раза реже болеют болезнью Альцгеймера, чем тратящие время на менее стимулирующие занятия.



Чтение может помочь вам расслабиться

Есть причины, благодаря которым перспектива полежать на диване с книгой (и, возможно, с бокалом вина) после долгого дня звучит так привлекательно. На самом деле не имеет значения, какую книгу вы читаете, но погружаясь в чтение, вы можете избежать волнений и стрессов, которые окружают вас изо дня в день.



Чтение вечером помогает вам лучше спать

По словам врачей из Клиники Майо, наличие ритуала перед сном (например, чтение) сигнализирует вашему телу, что пришло время успокоиться и вскоре уснуть. Чтение книги лучше расслабляет, чем дурацкий серфинг по интернету. Долгое нахождение перед экраном телефона, планшета или ноутбука, наоборот мешает вам засыпать и отрицательно влияет на качество сна.



Это справедливо и по отношению к детям. Согласно проведенному педиатрам исследованию, 54% детей перед сном взаимодействуют с гаджетами, что уменьшает среднее время сна на 20 минут. Так что лучше почитайте ребенку книжку перед тем, как выключить свет в ее комнате.