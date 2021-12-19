Насколько сильно визуализация во время чтения влияет на эмоции - исследование

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Но большинство исследований, направленных на изучение связи между визуализацией и эмоциями, прежде всего принимают во внимание субъективные показания лиц, которые должны визуализировать ситуацию или думать о ней, не представляя. Когда мы что-то представляем – будущие или прошлые события, вымышленные сценарии – большинство обязательно прокрутит себе в голове картинки и эмоции . Уже долгое время ученые предполагают, что ментальные картинки играют важную роль для передачи и усиления чувств. Также многие психотерапевтические подходы основываются на суггестии (психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок).Но большинство исследований, направленных на изучение связи между визуализацией и эмоциями, прежде всего принимают во внимание субъективные показания лиц, которые должны визуализировать ситуацию или думать о ней, не представляя.

«Для большинства из нас визуальная симуляция предстает самопроизвольно, ее сложно включить или выключить по собственному желанию», – рассказали Маркус Викен (Marcus Wicken) и его коллеги из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Команда ученых разработала новый подход: испытуемыми ученые избрали 22 страдающих афантазией — психологический феномен, при котором люди не могут визуализировать в своей голове ни одного изображения. Контрольной группой были 24 студента психологии с нормальным

визуальным воображением.

Ученые просили участников прочитать короткие фиктивные сценарии, в которых на образном языке описаны жуткие ситуации. Во время этого ученые измеряли у испытуемых электрическую проводимость кожи, что свидетельствует об уровне реакции на страх. Ведь эмоциональное возбуждение приводит к усиленной секреции пота, что на короткое время повышает электропроводность кожи.



Как и ожидали, у испытуемых из контрольной группы вспотели руки, что свидетельствует о выразительной реакции страха. Люди с афантазией не продемонстрировали никакой эмоциональной реакции.

«Этот результат согласуется с имеющимися теоретическими предположениями о роли воображения как усиливающего эмоции фактора, — написали Викен и его коллеги. — Поскольку афантазия позволяет исследовать эмоциональное мышление без визуализации, полученные результаты составляют веские показания в этой сфере».

Чтобы убедиться, что результаты обусловлены отсутствием ментальной визуализации, а не более слабой эмоциональной реакцией у людей с афантазией, ученые осуществили второй эксперимент. Вместо вербального описания ситуации, на этот раз они показали участниками страшные

картинки – например, фото змеи или мертвого тела.

Созерцая жуткие картинки, участники в обеих группах показали повышенную электропроводность кожи — сообщили ученые. Эти данные доказывают: отсутствие психологической реакции на зачитанные сценарии у людей с афантазией действительно обусловлено их неспособностью к визуализации, а не эмоциональным или психологическим угнетением.



Результаты не только доказывают, что ментальные картинки влияют на эмоции, но могут потребоваться в исследованиях и лечении психических недугов. При многих болезнях, в частности, депрессии, тревожных расстройствах и шизофрении визуализация усиливает негативное восприятие мира. С другой стороны, оказалось, что положительная визуализация, используемая в психотерапии, может способствовать оптимизму и противодействовать депрессии.



В будущем исследования могут выявить, что люди с афантазией сильнее или менее уязвимы к определенным болезням. Проведенные учеными тесты могут также помочь более надежно диагностировать афантазию.



Актуальные исследования ограничены только эмоцией ужаса.