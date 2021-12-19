Насколько сильно визуализация во время чтения влияет на эмоции - исследование

11:57 26 Ноябрь Киев, Украина

Когда мы что-то представляем – будущие или прошлые события, вымышленные сценарии – большинство обязательно прокрутит себе в голове картинки и эмоции. Уже долгое время ученые предполагают, что ментальные картинки играют важную роль для передачи и усиления чувств. Также многие психотерапевтические подходы основываются на суггестии (психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок).

Но большинство исследований, направленных на изучение связи между визуализацией и эмоциями, прежде всего принимают во внимание субъективные показания лиц, которые должны визуализировать ситуацию или думать о ней, не представляя.
«Для большинства из нас визуальная симуляция предстает самопроизвольно, ее сложно включить или выключить по собственному желанию», – рассказали Маркус Викен (Marcus Wicken) и его коллеги из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.
Команда ученых разработала новый подход: испытуемыми ученые избрали 22 страдающих афантазией — психологический феномен, при котором люди не могут визуализировать в своей голове ни одного изображения. Контрольной группой были 24 студента психологии с нормальным
визуальным воображением.
Ученые просили участников прочитать короткие фиктивные сценарии, в которых на образном языке описаны жуткие ситуации. Во время этого ученые измеряли у испытуемых электрическую проводимость кожи, что свидетельствует об уровне реакции на страх. Ведь эмоциональное возбуждение приводит к усиленной секреции пота, что на короткое время повышает электропроводность кожи.

Как и ожидали, у испытуемых из контрольной группы вспотели руки, что свидетельствует о выразительной реакции страха. Люди с афантазией не продемонстрировали никакой эмоциональной реакции.
«Этот результат согласуется с имеющимися теоретическими предположениями о роли воображения как усиливающего эмоции фактора, — написали Викен и его коллеги. — Поскольку афантазия позволяет исследовать эмоциональное мышление без визуализации, полученные результаты составляют веские показания в этой сфере».
Чтобы убедиться, что результаты обусловлены отсутствием ментальной визуализации, а не более слабой эмоциональной реакцией у людей с афантазией, ученые осуществили второй эксперимент. Вместо вербального описания ситуации, на этот раз они показали участниками страшные
картинки – например, фото змеи или мертвого тела.
Созерцая жуткие картинки, участники в обеих группах показали повышенную электропроводность кожи — сообщили ученые. Эти данные доказывают: отсутствие психологической реакции на зачитанные сценарии у людей с афантазией действительно обусловлено их неспособностью к визуализации, а не эмоциональным или психологическим угнетением.

Результаты не только доказывают, что ментальные картинки влияют на эмоции, но могут потребоваться в исследованиях и лечении психических недугов. При многих болезнях, в частности, депрессии, тревожных расстройствах и шизофрении визуализация усиливает негативное восприятие мира. С другой стороны, оказалось, что положительная визуализация, используемая в психотерапии, может способствовать оптимизму и противодействовать депрессии.

В будущем исследования могут выявить, что люди с афантазией сильнее или менее уязвимы к определенным болезням. Проведенные учеными тесты могут также помочь более надежно диагностировать афантазию.

Актуальные исследования ограничены только эмоцией ужаса.
«Со временем разведки должны ответить на вопрос, присутствуют ли подобные психологические реакции при представлении других эмоциональных сценариев или важных личных содержаний — например, при визуализации прошлого травматического опыта», — написали ученые.