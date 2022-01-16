20:18 14 Январь Киев, Украина





В течение длительного времени наши воспоминания называли своеобразным фотоальбомом: когда-то сохранившееся в памяти считали стабильным и неизменным. Но сейчас известно, что это не так. В то же время мы знаем, что сознание способно изменить содержимое памяти.



Даже простой допрос свидетеля может повлиять на его воспоминания о случившемся, и нередко наш мозг смешивает просто рассказы с переживаниями, которые мы испытали. Исследования уже показали, что такие фальшивые воспоминания особенно часто возникают из-за нехватки сна. Электрические раздражители также могут пробуждать впечатление чего-нибудь знакомого или когда-либо пережитого.



Другой триггер обнаружили теперь Алисса Синклер из Дюкского университета в Дареме и ее коллеги. В исследовании испытуемым в первый день показывали 70 коротких видеоклипов. На следующий день участники снова просматривали видео, а их мозговую активность записывали с помощью магнитной резонансной томографии (МРТ). На этот раз половина видео неожиданно прерывалась на определенном моменте – без предупреждения.



На третий день проходил уже сам тест: участники должны были вспомнить, о чем были видео, и пересказать их содержание. Одна часть Недавний эксперимент обнаружил, что наши воспоминания не так надежны. Как выяснилось неожиданные наблюдения и переживания меняют нашу память. Причина такого эффекта кроется в гиппокампе – центре памяти нашего мозга.В течение длительного времени наши воспоминания называли своеобразным фотоальбомом: когда-то сохранившееся в памяти считали стабильным и неизменным. Но сейчас известно, что это не так. В то же время мы знаем, что сознание способно изменить содержимое памяти.Даже простой допрос свидетеля может повлиять на его воспоминания о случившемся, и нередко наш мозг смешивает просто рассказы с переживаниями, которые мы испытали. Исследования уже показали, что такие фальшивые воспоминания особенно часто возникают из-за нехватки сна. Электрические раздражители также могут пробуждать впечатление чего-нибудь знакомого или когда-либо пережитого.Другой триггер обнаружили теперь Алисса Синклер из Дюкского университета в Дареме и ее коллеги. В исследовании испытуемым в первый день показывали 70 коротких видеоклипов. На следующий день участники снова просматривали видео, а их мозговую активность записывали с помощью магнитной резонансной томографии (МРТ). На этот раз половина видео неожиданно прерывалась на определенном моменте – без предупреждения.На третий день проходил уже сам тест: участники должны были вспомнить, о чем были видео, и пересказать их содержание. Одна часть

участников могла очень хорошо и точно вспомнить увиденное, – сообщила Синклер. – Зато у других были сильно искривлены воспоминания.

Ученые разглядели схему по этим фальшивым воспоминаниям: особенно часто сфабрикованные и нарушенные воспоминания касались неожиданно прервавшихся видео. Ученые объяснили, что это было связано с элементом неожиданности: когда событие противоречило нашим ожиданиям, это изменяло реакцию гиппокампа – мозгового региона, отвечающего за сохранение, припоминание и изменение воспоминаний.



Если на следующий день участникам исследования удалось посмотреть видео полностью в такой форме, что и накануне, происходила консолидация уже сохранившихся воспоминаний – они закреплялись. Когда внезапное прерывание видео удивляло участников, гиппокамп переходил из режима сохранения в режим обновления. Об этом свидетельствует мозговая активность.

“Неожиданность влияла на мозг и активировала несколько нейромодуляционных систем, – объяснила Синклер. – Она создала обстоятельства, способствовавшие обновлению воспоминаний и заставившие гиппокамп забыть или изменить уже имеющееся содержание памяти”.

При этом мозг выбрасывает такие нейромедиаторы, что усиливают запоминание неожиданного события, но изменяют и запутывают то, что уже запомнилось.

Бросается в глаза, что сфальсифицированные воспоминания часто поражают и родственное содержание памяти. Например, если неожиданно прервалось видео о бейсболе, то воспоминания о других спорт-видео также претерпевали изменения или спутывались.

"Случалось, что содержание одного видео испытуемый мысленно переносил на другой ролик", - объяснила Синклер.

По мнению ученых, это доказывает, сколь гибкая и адаптивна наша память. В принципе, это хорошо, ведь позволяет постоянно учиться чему-то новому и исправлять то, что запомнили неправильно. С другой точки зрения, так наши воспоминания могут нас обмануть.